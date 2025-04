Shai Gilgeous-Alexander decide e Thunder vence Grizzlies

O Oklahoma City Thunder segue tranquilo na série contra o Memphis Grizzlies abrindo 2 a 0 após um grande jogo de Shai Gilgeous-Alexander. Não foi um atropelo histórico como no primeiro duelo, mas time de melhor campanha da NBA em 2024/25 controlou a partida e venceu por 118 a 99, nesta terça-feira (22).

Aliás, a vitória rendeu mais uma marca à franquia. Isso porque Oklahoma superou Memphis por 70 pontos se somarmos as diferenças finais das duas partidas até aqui. Essa já é a segunda maior marca da história da NBA nos dois primeiros jogos de uma série de playoffs. O único que confronto que supera é o duelo entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs de 1986. Na ocasião, o time da Califórnia venceu o rival texano por 75 pontos nos dois primeiros jogos.

Então, o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander conseguiu mais um triunfo com grande controle sobre o Grizzlies. Em cinco minutos de jogo, a equipe já vencia por 11 pontos, impulsionada por sua incrível defesa agressiva. Quando o ataque embalou, então, a coisa toda parecia ficar ainda mais fácil. Afinal, Oklahoma chegou a liderar por 23 pontos no fim do período, e terminou com 17 de frente para o intervalo.

Publicidade

Até ali, o grande nome do jogo era o ala Jalen Williams. Mas o terceiro quarto de menos eficiência e com um Jaren Jackson Jr esquentando, chegou a colocar o placar em apenas nove pontos de frente. Shai Gilgeous-Alexander entrou em ação para que o Thunder voltasse a ter uma liderança confortável.

Leia mais!

Por fim, os minutos iniciais do último quarto, com Ja Morant no banco, foram fatais para Memphis. Em pouco mais de metade do último período, Oklahoma já liderava por 23 de novo. O fim da partida pouco teve emoção e representou acima de tudo, o que tem sido a série até aqui.

Publicidade

O Grizzlies até teve seus momentos hoje, defendeu um pouco melhor, encontrou um pouco mais de ritmo ofensivo ao longo do jogo e sobretudo com Jackson Jr. Mas mesmo assim, as chances nunca pareceram estar ao seu lado por uma virada. Quem assistiu, teve a sensação que mesmo no melhor momento dos visitantes e no pior dos mandantes, a coisa não mudaria.

E não mudou, Oklahoma tem 2 a 0. O próximo jogo entre as franquias é na próxima quinta-feira (24) com o mando de quadra se alterando. Afinal, agora é o Grizzlies de Ja Morant que jogará em casa contra o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

(0) Memphis Grizzlies 99 x 118 Oklahoma City Thunder (2)

Memphis

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 26 6 0 0 0 Ja Morant 23 2 6 2 1 Desmond Bane 19 12 4 1 1 Scotty Pippen Jr. 13 4 1 0 0 Santi Aldama 10 5 0 0 0

Três pontos: 10-31; Jackson Jr: 2-3

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 27 8 5 2 0 Jalen Williams 24 6 5 1 0 Chet Holmgren 20 11 0 0 5 Alex Caruso 13 4 3 3 1 Isaiah Hartenstein 6 10 3 0 1

Três pontos: 15-45; Caruso: 3-6

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA