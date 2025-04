Playoffs da NBA: Com show coletivo, Cavaliers atropela Heat

No jogo que abriu a rodada deste sábado dos playoffs da NBA, o Cleveland Cavaliers atropelou o Miami Heat na Flórida. Mesmo sem Darius Garland, a equipe visitante atropelou o time da Flórida, com uma atuação convincente e coletiva que nem precisou do melhor de Donovan Mitchell para vencer. Os donos da casa registraram sua pior derrota na história da pós-temporada, caindo por 37 pontos.

Cleveland teve seis jogadores passando dos 13 pontos no duelo. Enquanto Mitchell começou até um pouco lento e o time com algumas dificuldades, o jogo mudou de fato quando os reservas entraram na quadra. Sobretudo, Ty Jerome e De’Andre Hunter. O armador deu mais dinamismo ao time e o ala entrou muito quente e eficiente nos arremessos. O que era uma desvantagem de nove pontos, rapidamente se tornou uma liderança de 13.

E a partir daí, o jogo andou sobre essa linha. Afinal, a vantagem dos visitantes foi aumentando de forma progressiva. Mitchell voltou melhor de sua primeira ida ao banco de reservas e os titulares ganharam ritmo. Destaque para os 22 pontos de Jarrett Allen, além de uma ótima partida de Max Strus, com 18 pontos, nove rebotes e cinco assistências. Além deles, Evan Mobley marcou 19 pontos em uma noite onde também defendeu demais.

Os problemas que dificultaram a campanha de 2024/25 do Heat, voltaram a assombrá-los hoje nos playoffs da NBA contra o Cavaliers. Apesar de um início de maior atitude, sobretudo com os pivôs Bam Adebayo e Kel’el Ware, o ataque perdeu muito ritmo. O grande problema foi com os erros de ataque. Afinal, a equipe cometeu 16 em toda a partida. Ou seja, isso dificultou as chances de obter um maior ritmo ofensivo para diminuir a diferença no placar.

Vale citar, aliás, que o Cavaliers jamais viu a liderança ser ameaçada no terceiro jogo dos playoffs.

Por fim, Tyler Herro também teve um jogo bem apagado. Bem marcado, ele anotou apenas 13 pontos em 13 arremessos, e fez parte dos problemas de erros de ataque, com três. Andrew Wiggins também não conseguiu muito rimo em mais um jogo de dez pontos. Em suma, somente Bam Adebayo e Davion Mitchell foram além dos 15 pontos no jogo. Insuficiente, mas tudo ficou pior em um jogo de recorde negativo com a maior derrota da franquia nos playoffs em todos os tempos.

Assim, Cleveland pode fechar a série na próxima segunda-feira (28). O quarto jogo da série acontece em Miami, com horário ainda não definido. O Cavaliers tenta obter uma folga nos playoffs da NBA, enquanto o Heat tenta forçar um jogo 5 e uma nova viagem para Ohio.

(3) Cleveland Cavaliers 124 x 87 Miami Heat (0)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 22 9 1 0 0 De’Andre Hunter 21 4 3 1 0 Evan Mobley 19 6 3 1 1 Max Strus 18 9 5 0 0 Ty Jerome 13 3 11 2 0

Três pontos: 15-40; Strus: 4-9

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 22 9 1 0 0 Davion Mitchell 16 4 5 1 1 Tyler Herro 13 4 3 1 0 Andrew Wiggins 10 1 3 0 2 Kel’el Ware 8 5 2 0 0

Três pontos: 16-34; Adebayo: 4-7

