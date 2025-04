Donovan Mitchell decide no fim e Cavaliers vence Heat outra vez

Em jogo que se complicou no final, Donovan Mitchell foi decisivo para o triunfo do Cleveland Cavaliers sobre o Miami Heat. A partida se caminhava para mais um triunfo protocolar, sobretudo após o segundo quarto quente do time da casa. Mas a equipe da Flórida reagiu, chegou a ficar apenas dois pontos atrás e deu algum calor a disputa. Porém, o líder do Leste fechou o duelo e abriu 2 a 0.

Muito do final se deve a explosão de Mitchell. O astro tinha um jogo razoável até os minutos finais, mas enlouqueceu nos últimos quatro minutos, anotando dez pontos. Aliás, foram 17 só no quarto período. Com algumas cestas impressionantes, liderou a confirmação da vitória que abre vantagem na série e protege o mando de quadra da franquia de Ohio.

Foi uma atuação inspirada, sobretudo no perímetro. A equipe converteu 22 bolas triplas em 45 tentativas, com quase 50% de eficiência. Ou seja, o melhor dos dois mundos: Um grande volume aliado a enorme eficiência. Darius Garland e Evan Mobley também marcaram mais de 20 pontos, enquanto os alas Max Strus, Sam Merrill e De’Andre Hunter somaram oito conversões.

Miami teve mais um grande jogo de Tyler Herro em sua caminhada nos playoffs de 2024/25. Foi um dos líderes do grande momento do time no terceiro quarto com dez pontos marcados. Foi quando o Heat conseguiu ganhar algum ritmo enquanto limitava as bolas triplas de Cleveland (foram quatro em 15 tentativas nesses 12 minutos).

Mas a reação se tornou real mesmo a partir do começo do último quarto. O armador Davion Mitchell cresceu na hora decisiva mais uma vez, anotando 14 pontos no período final. Além de contribuir no ataque, estava bem na defesa. Outros coadjuvantes como Haywood Highsmith e Nikola Jovic também tiveram bons momentos. Porém, o segundo cometeu um erro de ataque decisivo nos minutos finais.

Enquanto isso, Donovan Mitchell dominava e o Cleveland Cavaliers assegurou a vitória sobre o Miami Heat em Ohio. Essa série só retorna no sábado (26) com o jogo 3 na Flórida. Miami luta pela vida, já que nenhum time na história da NBA reverteu um 3 a 0 nos playoffs.

(0) Miami Heat 112 x 121 Cleveland Cavaliers (2)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 33 6 5 0 0 Davion Mitchell 18 1 6 1 0 Haywood Highsmith 17 2 1 0 0 Bam Adebayo 11 14 9 1 0 Nikola Jovic 11 8 2 0 0

Três pontos: 16-45; Highsmith: 5-6

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 30 6 6 1 0 Darius Garland 21 2 9 0 0 Evan Mobley 20 6 1 1 0 Max Strus 14 1 6 2 0 De’Andre Hunter 12 3 0 1 0

Três pontos: 22-45; Mitchell: 7-10

