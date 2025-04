Donovan Mitchell brilha e Cavaliers abre 1 a 0 sobre Heat

Em uma grande noite de Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers dominou e venceu o primeiro jogo da série contra o Miami Heat por 121 a 100, neste domingo (20). Pleno favorito na série, o líder do Leste esteve em vantagem em praticamente todos os momentos do duelo e teve ótimo fim de jogo também impulsionado por Darius Garland e Ty Jerome. Assim, fechou o duelo sem maiores sustos. O jogo 2 será na quarta-feira (23).

O Cavs teve amplo domínio. Afinal, a equipe da Flórida até teve uma liderança no meio do segundo quarto, mas rapidamente a perdeu e nunca mais recuperou. A liderança dos donos da casa oscilou entre 12 e seis pontos pela maior parte do tempo depois disso Por fim, um último quarto arrasador resolveu as coisas.

Cleveland tem um fato histórico no confronto. Pela primeira vez na história da franquia, três jogadores marcaram pelo menos 27 pontos em um jogo de playoffs pelo time. Os astros Mitchell e Garland estiveram muito quentes e o sexto homem Jerome cresceu demais no período final, anotando 16 pontos.

Publicidade

Miami até teve uma atuação ofensiva acima da média em grande parte do jogo, sobretudo em sua capacidade de converter bolas de três. Porém, o grande problema foi na defesa. A equipe que teve ótimo final de temporada nesse sentido, jamais conseguiu fazer o suficiente para diminuir o ritmo de Cleveland, que sempre esteve no controle.

O Heat chegou a estar atrás por apenas duas posses em alguns momentos, mas nunca conseguir ir além disso depois do período inicial.

Leia mais!

Esse texto será atualizado com mais detalhes da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Heat de Tyler Herro nos playoffs de 2024/25.

Publicidade

(0) Miami Heat 100 x 121 Cleveland Cavaliers (1)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 24 9 3 2 1 Tyler Herro 21 3 2 1 0 Davion Mitchell 18 4 9 1 0 Andrew Wiggins 14 6 2 1 0 Duncan Robinson 8 3 0 0 0

Três pontos: 13-31; Herro: 3-6

Publicidade

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 30 5 4 4 0 Ty Jerome 28 5 3 0 0 Darius Garland 27 3 5 1 0 Jarrett Allen 12 11 1 3 1 Evan Mobley 9 7 1 0 0

Três pontos: 18-43; Jerome: 5-8

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA