Heat estuda pacote em troca por Kevin Durant

O Miami Heat não desistiu da troca por Kevin Durant. Segundo o site Bleacher Report, o presidente Pat Riley já até estuda um pacote pelo astro do Phoenix Suns. O camisa 35, aliás, deve estar disponível no mercado da NBA após duas temporadas e meia no time de Arizona.

A proposta do Heat ao Suns por Durant deve ser encabeçada por Andrew Wiggins. Após chegar na troca do Golden State Warriors por Jimmy Butler, o ala não conseguiu se entrosar em Miami. Assim, pode deixar o time rumo a Phoenix. Além dele, Duncan Robinson e as escolhas de primeira rodada em 2029 e 2031 podem ser enviadas.

Para Anthony Pasciolla, da Sports Illustrated, a proposta de troca pode ser lucrativa para o Heat, caso o Suns aceite. Porém, o jornalista indica que outros times podem ofertar um pacote mais atrativo pelo camisa 35.

Publicidade

“O Heat não precisaria abrir mão de Nikola Jokic, Jaime Jaquez Jr. ou Kel’el Ware por Durant. Embora Wiggins e Robinson sejam importantes, é mais do que justificável abrir mão deles por Durant. No entanto, com essa proposta, é difícil imaginar que outros times não surjam oferecendo pacotes mais fortes”, analisou Pasciolla.

Leia mais!

O interesse do Heat em Durant surgiu na temporada passada. Na trade deadline, o time até estudou uma proposta pelo craque, mas recuou após ele mesmo decidir seguir em Phoenix. Porém, segundo Shams Charania, da ESPN, o desejo da franquia é abrir mão do astro veterano e buscar uma reformulação mais profunda.

Publicidade

Com o Suns disposto a negociar Kevin Durant, é certo que o Heat deve ter concorrentes na troca. Mesmo aos 36 anos, ele ainda é um dos principais astros de toda a NBA. Em 2024/25, por exemplo, o camisa 35 registrou médias de 26.6 pontos, seis rebotes e 4.6 assistências.

Por enquanto, o Houston Rockets surge como favorito na troca por Durant. A franquia, afinal, seria uma das poucas capaz de oferecer o pacote pedido pelo Suns. Segundo Duane Ranking, do Az Central, o time de Arizona deseja escolhas de Draft e um jovem jogador.

Publicidade

“O retorno mais ideal em uma troca por Durant seria recuperar três escolhas de primeira rodada. Além disso, a franquia espera um jovem jogador como parte de um acordo entre várias equipes, com o objetivo de ficar abaixo do segundo nível do teto salarial”, informou o jornalista.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA