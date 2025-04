Bulgarelli faz promessa ousada se Miami Heat ganhar título da NBA

O Miami Heat não está nem perto de ser favorito ao título da NBA. Afinal, a equipe foi só a décima colocada na Conferência Leste, e passou no play-in aos trancos e barrancos. Para piorar, já perdeu os dois primeiros jogos para o Cleveland Cavaliers. No entanto, Ricardo Bulgarelli, do Prime Video, fez uma promessa inusitada caso o Heat saia campeão.

“Se o Miami for campeão, eu apresento o programa de tanga, e você pode escolher a cor… Rosa, de ouro, fio dental”, disse para Rômulo Mendonça durante o podcast que são anfitriores, o Jararacas. “Eu apresento o programa de costas, de tanguinha de oncinha, se Miami for campeão”.

A brincadeira reflete a do apresentador do Donos da Bola, Neto, que prometeu também apresentar seu programa de tanga caso um jogador do São Paulo marque dez gols no ano.

Publicidade

Contudo, o Miami Heat ganhar o título da NBA parece bem mais difícil. Isso porque a temporada foi bem conturbada para a equipe, partindo de um pedido de troca de Jimmy Butler. A negociação, aliás, demorou pra sair, com o ala ficando de fora de várias partidas até, enfim, ir para o Golden State Warriors.

Leia mais!

Com isso, a liderança da equipe ficou para Tyler Herro. O ala-armador teve médias de 23.9 pontos, 5.2 rebotes e 5.5 assistências, suas melhores marcas na carreira. Além disso, tentou mais arremessos do que em qualquer outra campanha até aqui.

Publicidade

O problema é que Herro era a segunda opção do time enquanto Butler estava por lá. Agora, sendo a primeira, o time não vem sendo competitivo o suficiente. Ao menos, é claro, comparando ao que acontece com o atual camisa 10 do Warriors.

Para piorar, Bam Adebayo, que era um dos pivôs mais sólidos da NBA, também regrediu. O jogador teve números piores em pontos, rebotes e tocos. Isso, então, pode ter a ver com uma mudança em seu jogo. Agora, Adebayo espaça mais a quadra, arremessando 2.8 bolas de três por jogo – na temporada passada, por exemplo, era 0.6.

Publicidade

E isso é só falando do Heat, mas também tem os concorrentes. Afinal, o Cleveland Cavaliers teve a segunda melhor campanha da liga, e já conseguiu duas vitórias na série da primeira rodada. Por fim, o Boston Celtics foi campeão ano passado, e aponta como um dos favoritos para chegar às finais novamente. Isso, é claro, só falando da Conferência Leste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA