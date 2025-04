James Harden comanda e Clippers atropela Nuggets

No primeiro jogo mais desequilibrado da série, o Los Angeles Clippers venceu o Denver Nuggets, por 117 a 83, com show de James Harden. O duelo também marcou primeiro jogo da história do Intuit Dome nos playoffs da NBA. Depois de um primeiro quarto difícil, a equipe da Califórnia deslanchou e triunfou sobre o time de Nikola Jokic e Jamal Murray.

Tirando o primeiro período, onde Denver chegou a liderar por sete pontos, o jogo teve um grande controle de Los Angeles. James Harden comendador uma grande sequência no fim do primeiro quarto da qual o Nuggets nunca se recuperou.

Agora, a equipe da Califórnia abre 2 a 1 e mantém a vantagem do mando de quadra, já que também venceu o jogo 2 disputado no Colorado. O próximo duelo também será em Los Angeles, com o Clippers de James Harden tentando chegar a uma grande vantagem de 3 a 1 e o Nuggets de Nikola Jokic tentando empatar a série e voltar a ter o controle do mando, com os jogos cinco e sete acontecendo (se necessário) em Denver.

Publicidade

Então, confira como foi o duelo que fechou a rodada tripla dos playoffs da NBA dessa quinta-feira (24).

Jokic controla e Harden pega fogo

Foi um primeiro quarto disputado em Los Angeles. Nikola Jokic jogou todos os 12 minutos e esteve muito bem, punindo ajuda com maestria e fazendo o ataque de seu time andar. Para se ter uma noção, foram sete assistências só nos primeiros 12 minutos. Enquanto isso, Aaron Gordon marcou 11 pontos e Jamal Murray mais cinco para um Nuggets que chegou a abrir sete pontos de frente.

Publicidade

No entanto, o final do quarto viu James Harden esquentar de maneira incrível. O astro tinha só dois pontos no jogo até a vantagem estar em sete pontos para o rival. Daí em diante, um show. Harden converteu três bolas de três, fez outra bela bandeja, encontrou Nicolas Batum livre para outra bola de fora e transformou o jogo. O 26 a 19 para Denver, virou um 35 a 28 para Los Angeles.

Los Angeles dispara

O Clippers manteve o bom ritmo do fim do primeiro quarto. Com Jokic descansando no banco por metade do período, Los Angeles manteve sua sequência em alta abrindo 16 pontos de frente de forma rápida. Com Harden no banco, Batum seguiu quente com mais duas bolas triplas. Além disso, Kawhi Leonard e Ivica Zubac também tiveram bons momentos ao lado de Bogdan Bogdanovic.

Publicidade

O Nuggets, mesmo quando Jokic voltou, não conseguiu atingir um grande ritmo ofensivo. Denver marcou apenas 19 pontos no período com uma realidade: Dobras e pressões no MVP, enquanto algum arremessador pior estava livre e não convertia. Os visitantes acertaram apenas duas de 12 tentativas do perímetro, e apesar de chegar a diminui a vantagem para dez pontos, logo viram o déficit aumentar. Por fim, 65 a 47 para Los Angeles.

Leia mais!

Controle

Pouco mudou no terceiro quarto. Na verdade, aliás, Los Angeles seguiu abrindo vantagem de maneira consistente até os minutos finais. Norman Powell esquentou de vez com 12 pontos no período e o Clippers chegou a abrir 25 pontos de frente para o Nuggets. O trabalho defensivo seguiu muito bom, evitando qualquer corrida mais forte de Denver.

Publicidade

No fim, o time visitante ainda conseguiu tirar um pouco da vantagem no fim do período, mas não o suficiente para gerar um real calor no jogo. Nikola Jokic fechou um triplo-duplo ainda no terceiro quarto, mas a franquia do Colorado foi para o último quarto perdendo por 20 pontos.

No último quarto, mais do mesmo. Isso porque o Nuggets chegou a diminuir a vantagem para 18 no começo do período, mas uma reação jamais se materializou. Então, com direito a reservas na quadra, o Clippers de James Harden confirmou a vitória sobre o Nuggets e tem 2 a 1 na série.

Publicidade

Por fim, ainda houve mais uma notícia ruim para os visitantes. Com uma inflamação no pé, Russell Westbrook sequer voltou para a quadra após jogar por nove minutos no começo do duelo.

(1) Denver Nuggets 83 x 117 Los Angeles Clippers (2)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 23 13 13 1 0 Jamal Murray 23 0 4 1 0 Aaron Gordon 15 7 0 0 0 Christian Braun 9 6 1 1 1 Michael Porter Jr. 7 6 1 0 1

Três pontos: 7-26; Jokic: 2-3

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 21 11 6 0 0 James Harden 20 6 9 0 0 Norman Powell 20 1 3 1 0 Ivica Zubac 19 9 1 0 1 Nicolas Batum 12 5 2 0 3

Três pontos: 18-39; Batum: 4-6

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA