Clippers vence Nuggets com jogo espetacular de Kawhi Leonard

O Los Angeles Clippers venceu o Denver Nuggets por 105 x 102 nesta segunda-feira (21) com uma atuação fantástica de Kawhi Leonard. O astro anotou 39 pontos, convertendo 15 dos 19 arremessos tentados. Além disso, conseguiu um roubo de bola decisivo nos segundos finais. Do outro lado, Nikola Jokic fez o triplo-duplo, mas errou o arremesso final que levaria o jogo para a prorrogação.

O jogo

O equilíbrio do primeiro jogo continuou no início do segundo. As equipes começaram trocando cestas e o Nuggets abriu 11 x 7 com Jamal Murray. O Clippers respondeu, diminuindo a diferença para um ponto. Porém, Michael Porter Jr. deixou a diferença em cinco para o time do Colorado.

Inspirado, Kawhi Leonard fez 12 dos primeiros 21 pontos do Clippers no jogo. Quando foi para o banco, o Nuggets conseguiu seu melhor momento no primeiro quarto. Sem respostas do time Californiano, os donos da casa abriram 31 x 23 e obrigaram Ty Lue a parar o jogo. Após a pausa, James Harden fez seus primeiros dois pontos no jogo e a defesa do time angelino não permitiu pontos até o fim do período.

O Clippers deu sequência ao bom momento do fim do primeiro quarto e anotou os primeiros seis pontos do segundo período. Foi a vez do Nuggets para o jogo para acertar o time. Na sequência, Porter Jr. e Murray converteram do perímetro. Então, os times passaram a trocar cestas durante boa parte do período.

Depois de tempo do Nuggets, foi o Clippers quem voltou quente. Leonard conseguiu um lindo arremesso. Depois, Harden roubou a bola de Jokic e converteu de três. Por fim, Kawhi fez mais dois e colocou o time de Los Angeles na frente. Harden abriu três de vantagem para o Clippers, mas Jokic respondeu também do perímetro. E, no estouro do cronômetro, Kawhi Leonard converteu mais uma boa de três para deixar o placar 55 x 52.

A partida voltou intensa no terceiro quarto. Kawhi Leonard seguia quente pelo Clippers, enquanto o Nuggets respondia com Aaron Gordon e Jamal Murray. O equilíbrio seguiu e ninguém conseguia abrir mais de três de vantagem sobre o adversário, até Harden converter do perímetro e deixar o placar em 75 x 69.

Pouco depois, Nicolas Batum acertou da zona morta para abrir sete de vantagem para o Clippers. Jokic respondeu com cinco pontos em sequência, finalizando o terceiro quarto em 78 x 76 para o time de Los Angeles.

Jokic começou o quarto período colocando o Nuggets na frente. A liderança, contudo, durou pouco. Leonard fez cinco pontos na sequência para chegar aos 32 no jogo e abrir seis de vantagem para o Clippers. Dessa maneira, obrigou David Adelman a pedir tempo. Foi a vez de Russell Westbrook ter seu momento. Com duas bolas do perímetro, o armador deixou o placar empatado em 89 para cada lado.

O Clippers voltou a abrir vantagem, mas Jokic encontrou Porter Jr. para empatar o jogo. De quebra, o pivô conseguiu o triplo-duplo. Ivica Zubac e Kawhi Leonard deixaram o placar em 100 x 97 para o Clippers, mas Murray empatou novamente. Com 1:30 para o fim, Powell voltou a abrir três para o time angelino. No fim, o Nuggets errou ofensivamente, dois arremessos que não chegaram ao aro e o Clippers ficou com a vitória.

(1) Los Angeles Clippers 105 x 102 Denver Nuggets (1)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 39 3 5 2 1 James Harden 18 3 7 1 2 Ivica Zubac 16 12 4 1 0 Norman Powell 13 0 3 3 0 Nicolas Batum 6 4 0 2 1

Três pontos: 13-34; Harden: 4-11

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 26 12 10 3 0 Jamal Murray 23 2 6 1 1 Michael Porter Jr. 15 15 1 1 0 Aaron Gordon 14 6 1 0 0 Russell Westbrook 14 4 1 1 0

Três pontos: 14-32; Jokic e Murray: 4-8

