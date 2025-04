Ex-jogador do Lakers é eleito MVP da Euroliga

O ex-jogador do Los Angeles Lakers, Kendrick Nunn, foi eleito o MVP da Euroliga. Destaque do Panathinaikos, da Grécia, o armador terminou a temporada regular com médias de 21.1 pontos, sendo o recorde do torneio. Além disso, liderou o time grego à terceira posição da fase inicial.

Após ser nomeado MVP da Euroliga, Nunn usou o X (antigo Twitter) para reagir. Ao contrário do que se esperava, porém, o ex-Lakers não agradeceu pelo prêmio e optou por falar sobre o design do troféu, uma vez que ainda não o recebeu.

“Só espero que o troféu de MVP da temporada seja bem diferente do de MVP do mês”, disse o ex-Lakers. “Coloquem respeito neste prêmio”.

A reação de Nunn veio algumas semanas apenas ele ter perdido o MVP de março-abril da Euroliga. Embora tenha tido um índice de eficiência (26.1) superior ao do vencedor Walter Tavares (21.3), ele não levou o prêmio. Assim, ficou insatisfeito, bem como diversos fãs do torneio.

Apesar da derrota no MVP mensal, o ex-jogador do Lakers de fato brilhou na EuroLiga. Além dos 21.1 pontos, ele tem 4.3 assistências e 3.6 rebotes por jogo. Assim, fora o MVP, figurou na seleção da temporada regular, ao lado de Sasha Vezenkov, Carsen Edwards, TJ Shorts e Nigel Hayes-Davis.

Por fim, o ex-Lakers liderou o Panathinaikos à terceira posição da fase regular da Euroliga. Com o jogador como destaque, o time teve 22 vitórias e 12 derrotas. Desse modo, enfrenta o Anadolu Efes Istanbul, nas quartas-de-final dos playoffs do torneio europeu.

O sucesso do jogador na Euroliga marca o melhor momento de sua carreira. Após anos em busca de um contrato na NBA, ele encontrou um lar na Europa e tem sido um dos melhores nomes do continente desde que chegou em 2023/24.

Há algumas semanais, aliás, o ex-jogador do Lakers estendeu seu vínculo por mais três temporadas. Desse modo, ao comentar sobre o novo contrato, ele demonstrou gratidão pelo apoio que tem tido da equipe e dos companheiros.

“É muito bom sentir o apoio dos meus companheiros, dos treinadores e da diretoria. É empolgante ter esse apoio. Eles confiam no que eu faço. Isso me dá ainda mais confiança”, completou Kendrick Nunn.

