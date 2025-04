Anthony Edwards debocha da atmosfera do Lakers nos playoffs

O Minnesota Timberwolves conseguiu uma grande vitória na Crypto.com Arena. Fora de casa, o time abriu 1 a 0 na série de primeira rodada. O destaque foi Anthony Edwards, que teve 22 pontos, nove assistências e oito rebotes para liderar a vitória diante do Los Angeles Lakers nos playoffs.

O jogo contra o Lakers foi fácil para Edwards e o Timberwolves. No fim do terceiro quarto, o time de Minnesota vencia por 17 pontos. Desse modo, mesmo fora de casa, parecia que os jogadores não estavam abalados com a torcida adversária. Algo citado pelo camisa 5 do Timberwolves após o jogo.

“Uma atmosfera como essa é fácil para eu jogar, cara. Já estive em Denver. Lá, sim, é um lugar difícil de jogar fora de casa. Então, para ser sincero, isso aqui não foi nada”, disse Anthony Edwards.

Embora a fala, o jogo contra o Lakers não começou fácil para Edwards. O ala-armador teve dificuldades para pontuar no primeiro tempo. Assim, chegou ao intervalo com só oito pontos e três assistências. Além disso, sofreu um susto no terceiro quarto que o levou aos vestiários.

Edwards, porém, conseguiu reagir. Na volta do intervalo, assim, ele entendeu a marcação do Lakers para garantir a vitória do Timberwolves nos playoffs, segundo o técnico Chris Finch.

“Anthony Edwards já tinha entendido o que estava acontecendo ali naquele momento. Desse modo, acho que ele ficou confortável com toda a situação. Então, algumas coisas que vimos no começo não eram exatamente o que esperávamos em relação a forma como iriam marcá-lo”, contou Finch.

O impacto de Anthony Edwards para vencer o Lakers nos playoffs não esteve somente nos números. Mesmo com dificuldades para pontuar no primeiro tempo, ficou evidente seu trabalhado para manter o elenco focado. Assim, o Wolves venceu o segundo período por 38 a 20.

“Pelo jeito que ele tem liderado, sendo tão jovem, é meio louco para mim,” disse Naz Reid sobre Anthony Edwards. “Você pensaria que ele tem 30 anos. Sério. Do jeito que ele é vocal, do quanto ele quer vencer. Dá para perceber. Ele está desesperado pra ganhar, e também quer ver os companheiros se saindo bem. Então, pelo líder que ele é, isso acaba passando psra todos”.

Por fim, com Edwards em alta, o Timberwolves volta a Los Angeles na noite desta terça-feira (22). Portanto, com 1 a 0 na série, o time de Minnesota tenta derrotar o Lakers para abrir uma boa vantagem na primeira rodada dos playoffs.

