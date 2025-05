Fãs criticam Lakers e Clippers por Russell Westbrook

Russell Westbrook teve passagens apagadas pelos times de Los Angeles, Lakers e Clippers. No Denver Nuggets, porém, o MVP de 2016 parece estar dando a volta por cima. Em especial, sendo destaque da equipe na série de primeira rodada dos playoffs contra uma de suas antigas franquias.

Diante do Clippers, Westbrook tem médias de 13.3 pontos, 3.5 rebotes e 1.5 assistência nos playoffs. Além disso, o armador teve uma atuação de destaque no Jogo 5 da série, quando o Nuggets venceu por 131 a 115 e virou a série para 3 a 2. Em 25 minutos, o veterano marcou 21 pontos, sendo 3-6 das bolas de três.

A atuação eficiente de Russell Westbrook representou quase 78% dos pontos da segunda unidade do Nuggets. Assim, ele complementou o grande jogo de Jamal Murray, que marcou 43 pontos, enquanto Nikola Jokic teve um triplo-duplo e Aaron Gordon somou mais 23 pontos.

Mais do que decisivo, Westbrook ainda entrou para a história da NBA na vitória sobre o Clippers. Isso porque, ele agora integra um grupo seleto de armadores com 750 jogos ou mais com pelo menos 20 pontos na carreira. Os outros dois são Stephen Curry e Oscar Robertson.

Desse modo, fãs da NBA criticaram Lakers e Clippers pelo passado com Russell Westbrook. Afinal, enquanto o armador tem brilhado no Nuggets, os times de Los Angeles devem encerrar a temporada mais cedo. A equipe 17 vezes campeão, por exemplo, já foi eliminada dos playoffs, enquanto a outra franquia da cidade pode cair para Denver.

“Então, o problema era o Lakers”, publicou um fã. “Vou continuar repetindo isso: Russell Westbrook igualou a pontuação de todo o banco do Lakers no Jogo 4. No entanto, o jogador que não sabe arremessar já tem 13 hoje”, escreveu outro.

“Russell Westbrook nunca foi ‘acabado’ ou um peso para o time. Então, foram as situações no Lakers e no Clippers que fizeram os torcedores pensar isso. Ainda é uma arma muito valiosa. O Nuggets sabe usá-lo”, digitou um fã. “Ele está detonando seu ex-time e o Lakers eliminado. A vida talvez não esteja tão ruim assim”, completou mais um torcedor.

Como os fãs, Westbrook também comemorou a atuação diante do Clippers. Para o armador, afinal, o jogo representou uma importante resposta à antiga equipe.

“É uma vitória importante, cara. Acho que essa é uma parte grande e fundamental do jogo que o olhar comum talvez não perceba ou que a estatística não mostre”, disse Russell Westbrook.

