Irving e Doncic decidem no fim e Mavericks supera Timberwolves

O Dallas Mavericks venceu o Minnesota Timberwolves fora de casa, em um grande duelo entre Kyrie Irving e Luka Doncic contra Anthony Edwards. A primeira reedição da final da Conferência Oeste de 2023/24 teve de tudo: jogadores explodindo em pontuação, intensidade defensiva, reclamações com os juízes. Por fim, um uma partida bastante “quente”. A vitória para a franquia texana, por 120 a 114.

Após a derrota para o Phoenix Suns no segundo jogo da campanha, o Mavericks se recupera vencendo duas partidas em dois dias, contra Utah Jazz e Minnesota Timberwolves. Então, a equipe emplaca sua primeira sequência de vitórias e está atrás apenas do Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers na tabela. Assim, o time terá uma folga, voltando às quadras na próxima quinta-feira (31), contra o Houston Rockets.

Minnesota, por outro lado, perde uma sequência de duas vitórias. Afinal, a equipe vinha de triunfos contra Toronto Raptors e Sacramento Kings. Com duas vitórias em quatro partidas, o time está empatado com outras quatro equipes na oitava posição do Oeste em 2024/25. Por fim, o próximo compromisso será apenas na próxima sexta-feira (1), contra o Denver Nuggets. Aliás, em outra reedição de série de playoffs da última temporada.

Então, vamos conferir como foi a vitória do Dallas Mavericks de Kyrie Irving e Luka Doncic sobre o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards e Julius Randle.

Dallas faz segundo tempo perfeito pra vencer

O jogo não começou bem para o Mavericks. Anthony Edwards fez um primeiro quarto muito forte, com 24 pontos, enquanto Luka Doncic e Kyrie Irving ainda lutavam para entrar no jogo. Ainda assim, dois pontos já se destacavam: a produção coletiva da equipe era melhor e os roubos de bola aceleravam o jogo, permitindo cestas fáceis. Afinal, foram oito pontos de Daniel Gafford só no primeiro quarto em jogadas onde estava muito livre no garrafão.

Mas o ataque que começou frio do perímetro, esquentou a partir do segundo quarto. Irving, Luka e PJ Washington combinaram para 23 dos 35 pontos da equipe no quarto. Uma sequência final que também contou com forte defesa e colocou a equipe em vantagem no intervalo, após chegar a estar perdendo por dez pontos.

Porém, o show de Kyrie Irving começou mesmo no terceiro quarto. Bolas de três, bandejas difíceis, belos passes. Ele sustentou o ataque da equipe em meio a mais um jogo de baixo aproveitamento de Doncic nesse começo de campanha. Foram 16 pontos e quatro bolas triplas só na volta do intervalo. Parecia que o resto da partida seria tranquila, com a equipe chegando a liderar por 13 pontos no fim do período.

Mas ainda tinha jogo. Minnesota voltou a ter um ataque forte no último quarto, com Dallas mantendo a sua vantagem consistentemente, mas não conseguindo definir o confronto. No fim, Doncic também brilhou. Foram 11 pontos no último quarto, em vários arremessos muito difíceis. E, novamente, com uma bola tripla de muito longe no fim da partida que praticamente definiu a vitória.

Aliás, vale a menção para um roubo de bola de Naji Marshall sobre Anthony Edwards em uma das últimas posses. O rival chegou a estar quatro pontos atrás, mas a posse defensiva foi vital para evitar um drama.

Minnesota começa bem, mas não se mantém

O clima do Target Center era de revanche no começo do duelo, contra o time que eliminou a equipe em 2023/24. O começo de Anthony Edwards foi brilhante nesse sentido. Foram 24 pontos, seis bolas de três, uma sequência incrível mesmo com ótima marcação do outro lado. Parecia que o ritmo do Timberwolves era outro em relação ao Mavericks de Doncic e Irving.

A pressão na bola enquanto Luka Doncic tentava atacar foi um destaque na maior parte do jogo. Jaden McDaniels fez grande trabalho, assim como Nickeil Alexander-Walker. Mas ao longo do jogo, Edwards não conseguiu manter o mesmo nível, especialmente nos dois quartos seguintes. Afinal, naquele período, anotou apenas cinco pontos em em seis arrremessos tentados.

Enquanto isso, Kyrie Irving mudava o jogo e a dificuldade em manter um ataque consistente além do seu craque, deixou as coisas difíceis para o adversário. No último quarto, a equipe voltou a mostrar um pouco de suas melhores ações. Edwards não foi brilhante, mas esteve mais ativo. Enquanto isso, Julius Randle era capaz de criar muitos arremessos em situação de infiltração e passe para fora.

Entretanto, uma sequência final definiu o jogo. Doncic fez a cesta que parecia a derradeira, mas isso se seguiu de cinco rápidos pontos de Edwards. A vantagem foi para quatro pontos e Kyrie Irving errou dois lances livres decisivos. Porém, ainda na saída de bola, Marshall conseguiu o roubo de bola em Edwards que praticamente definiu a partida. Uma atuação prejudicada, acima de tudo, pelas dificuldades em manter um fluxo ofensivo. Foram 20 erros de ataque, fatais para o resultado final.

(3-1) Dallas Mavericks 120 x 114 Minnesota Timberwolves (2-2)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 35 4 5 1 0 Luka Doncic 27 8 8 1 0 PJ Washington 17 8 3 1 0 Daniel Gafford 14 4 1 1 1 Dereck Lively II 5 9 1 3 1

Três pontos: 16-39; Irving: 6-8

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 37 6 3 0 1 Julius Randle 20 7 7 2 0 Naz Reid 14 9 2 0 1 Jaden McDaniels 13 4 4 0 0 Nickeil Alexander-Walker 11 2 3 1 0

Três pontos: 19-39; Edwards: 7-13

Além da vitória do Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving sobre o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards e Julius Randle, outros três jogos aconteceram na rodada dessa terça. Confira então, os números das vitórias de Warriors, Nuggets e Kings.

(2-2) Denver Nuggets 144 x 139 Brooklyn Nets (1-3)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 29 18 16 0 1 Aaron Gordon 24 5 2 0 1 Jamal Murray 24 3 3 0 0 Russell Westbrook 22 1 5 1 0 Michael Porter Jr. 16 5 2 0 1

Três pontos: 13-27; Porter Jr: 4-7

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 28 0 14 0 0 Cam Thomas 26 3 3 0 0 Cam Johnson 20 7 5 1 0 Ziaire Williams 18 3 4 0 1 Nic Claxton 16 12 2 0 3

Três pontos: 20-52; Johnson: 6-10

(2-2) Sacramento Kings 113 x 96 Utah Jazz (0-4)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 21 5 3 0 0 John Collins 18 7 0 1 1 Kyle Filipowski 12 8 2 1 0 Brice Sensabaugh 11 3 1 0 0 Keyonte George 10 4 11 0 0

Três pontos: 14-48; Sensabaugh: 3-5

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 28 11 4 0 0 DeMar DeRozan 20 4 8 1 1 De’Aaron Fox 19 5 6 1 0 Kevin Huerter 14 5 0 2 1 Keegan Murray 14 5 1 1 0

Três pontos: 8-31; Huerter: 2-5

(2-2) New Orleans Pelicans 106 x 124 Golden State Warriors (3-1)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 31 8 3 0 1 Brandon Ingram 30 4 2 0 0 Yves Missi 9 7 3 0 2 Daniel Theis 5 7 3 0 1 CJ McCollum 5 6 5 0 2

Três pontos: 9-22; Ingram: 3-6

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 28 1 1 2 0 Lindy Waters III 21 9 4 1 1 Brandin Podziemski 19 3 5 1 2 Jonathan Kuminga 17 3 3 2 1 Moses Moody 17 2 1 0 1

Três pontos: 21-46; Hield: 7-11

