Além de Stephen Curry, Warriors deve ter outro desfalque

O Golden State Warriors confirmou Stephen Curry como desfalque nos próximos dias. Além dele, de acordo com o técnico Steve Kerr, o ala Andrew Wiggins também deve ficar de fora do confronto diante do New Orleans Pelicans. Em entrevista ao programa Willard & Dibs, o treinador revelou que o jogador sofreu uma distensão nas costas.

Titular durante o início de temporada, Wiggins foi o principal pontuador do último jogo do Warriors, contra o Los Angeles Clippers. Em 29 minutos, o ala marcou 29 pontos e acertou 11 de 15 arremessos, sendo cinco de oito do perímetro. Desse modo, foi ele o responsável por manter o time de San Francisco na partida, que terminou em vitória para o adversário.

Além de Stephen Curry e Andrew Wiggins, outro desfalque do Warriors é De’Anthony Melton. O ala-armador sofreu uma distensão na região inferior das costas. Desse modo, ele perderá os dois próximos jogos do Warriors, justamente contra o Pelicans.

“Não só ficaremos sem o Steph, mas também sem De’Anthony Melton e o Wiggins amanhã (hoje) à noite… Muito provavelmente não (reiterando a ausência de Wiggins). Diria que é duvidoso agora. Há uma boa chance de que ele fique fora. Vamos deixá-lo como questionável, mas eu meio que estou planejando jogar sem ele”, informou Kerr.

A boa notícia, no entanto, é que o Warriors não deve ficar muito tempo sem as ausências. Curry, por exemplo, é previsto para retornar a partir do dia 4 de novembro. Enquanto isso, Kerr poderá testas as opções que o elenco conta para a temporada 2024/25. Internamente, aliás, o elenco é visto como um dos mais completos da NBA.

“Esse é o elenco mais ‘recheado’ que já treinei, então preciso explorar esse ponto forte. Antes do jogo, eu até estava pensando que poderia colocar só dez atletas em quadra e retirar dois da rotação. No entanto, não teria como justificar isso por tudo o que vimos na pré-temporada. Nunca joguei com 12 jogadores regularmente, mas vamos testar isso”, avisou o veterano treinador.

O elenco do Warriors está bem alinhado com a abordagem de Steve Kerr para começar a temporada. Quase todos os jogadores vão jogar porque o próprio time entende que isso está entre as suas forças. Cada um dos atletas exaltou a profundidade do plantel, aliás, desde a pré-temporada. Stephen Curry acredita que a decisão do treinador é a lógica a seguir com o material humano em mãos.

“A nossa identidade agora é a profundidade do elenco. Então, temos que apostar nessa versatilidade e usar o que o jogo pede em termos de formações. É claro que vamos ter que reduzir a rotação uma hora, mas não é a hora de se preocupar com isso. Agora, a gente precisa jogar com comprometimento e sem agendas pessoais. Sem egos, para resumir”, aprovou o ídolo da franquia.

