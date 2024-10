Stephen Curry deixa jogo lesionado e preocupa Warriors

O Golden State Warriors foi superado pelo Los Angeles Clippers, na noite do domingo (27), e ganhou uma preocupação antes do jogo terminar: Stephen Curry. Isso porque o astro deixou a quadra após sofrer uma torsão no tornozelo esquerdo. Agora, o ídolo da franquia passará por exame para saber a gravidade da lesão.

No entanto, em entrevista pós-jogo, o técnico do Warriors, Steve Kerr, disse descreveu a lesão de Stephen Curry como “leve ou moderada”. Apesar da declaração mais otimista do treinador, há uma preocupação com o veterano. Afinal, não é o primeiro problema no tornozelo em sua carreira.

Além disso, de acordo com Kendra Andrews, da ESPN, Golden State já está se preparando para que o armador perca, possivelmente, vários jogos.

Publicidade

“Sinto-me mais confortável em suportar uma ausência ofensiva sem Steph por causa da nossa profundidade no elenco”, disse Kerr.

Curry torceu o tornozelo pela primeira vez no fim do terceiro quarto do duelo contra o Clippers. Então, ele deixou a quadra mancando até o banco de reservas e passou por atendimento médico. O craque fez alguns exercícios e alongamentos e retornou à partida no último período.

Publicidade

Entretanto, alguns segundos depois, em novo lance, ele agravou a lesão. Como resultado, o armador foi para o vestiário com ajuda de Gary Payton e aparentemente mancando mais do que a primeira vez.

Leia mais!

“Odeio que isso tenha acontecido. Especialmente com ele. Mas ficaremos bem. Espero que ele não perca muitos jogos, mas é algo que ainda vamos descobrir”, comentou Payton.

Publicidade

Apesar de seu esforço, Curry terminou o confronto com 18 pontos, quatro bolas de três pontos e seis assistências.

Caso vire desfalque por algum tempo, o substituto natural do camisa 30 seria Buddy Hield, que tem atuado como sexto homem da equipe. O reforço do time para 2024/25 tem média de 19 pontos em 20,8 minutos, enquanto tem aproveitamento de 53% do perímetro.

Publicidade

Em contrapartida, Kerr acredita que Andrew Wiggins terá que assumir o papel de liderança ofensiva no time de San Francisco. Contra o Clippers, o canadense anotou 29 pontos, convertendo 11 dos 15 arremessos de quadra tentados.

“Wiggs começou muito bem e teve uma ótima noite”, disse Kerr. “Ele é um candidato óbvio para receber mais a bola. Mas temos um ótimo elenco e muitos caras podem jogar. Então, estaremos prontos.”

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA