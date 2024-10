Conclusões precipitadas no início da temporada 2024/25 da NBA

A temporada 2024/25 da NBA começou não faz nem uma semana, mas já é possível analisar alguns detalhes dela. Enquanto muitos times estão ali apenas formando seus elencos para os próximos anos, sem pressão alguma por vitória, outros tropeçam pela montagem de jogadores. A boa e velha falta de encaixe.

Mas é muito natural que tal encaixe não aconteça neste início. Afinal, as equipes se reuníram há menos de um mês para o início dos treinamentos. Então, muita coisa acontece é durante os jogos mesmo. Não tem tempo para ficarem treinando novas jogadas agora. Então, é tudo na base do que conversaram e praticaram até a pré-temporada, além, claro, do improviso.

Todo mundo já jogou, pelo menos, duas vezes na fase regular, além de outros quatro ou cinco na de amistosos. Já deu para entender o que acontece aqui e ali. Claro, times com contratações para o quinteto titular, muitas vezes, sofrem com a falta de entrosamento. Tudo normal.

No entanto, o que a temporada 2024/25 da NBA tem de diferente é o que vamos debater aqui.

Primeiro, vamos ao Leste.

Leste

Boston Celtics vem “passando o carro”, como era de se esperar. A equipe inicia com três vitórias sobre New York Knicks, Washington Wizards e Detroit Pistons. Favorito não só aos triunfos, mas ao título de 2024/25 da NBA, o Celtics venceu os dois primeiros com muita facilidade e parecia repetir contra o Pistons. Apesar de Jayson Tatum dominar o primeiro tempo e o time abrir 23 pontos, o Pistons “acordou” no segundo tempo, virou e quase complicou. Só que a defesa de Boston parou Detroit nos últimos cinco minutos (apenas seis pontos, dois arremessos certos em 12 tentativas) e evitou a virada.

Enquanto isso, o Knicks estreou muito mal contra o mesmo Celtics. Foi uma derrota daquelas, mas o time atropelou o Indiana Pacers logo depois, em casa. A equipe de Nova York ainda sente falta de peças, pois possui apenas 12 jogadores sob contrato regular (mais três two-way), sendo que dois deles são calouros e dois estão fora por lesão.

Falando em Pacers… Tyrese Haliburton parece ter perdido a mira de vez. Afinal, são 15 erros nas bolas de três em 16 tentativas em dois jogos. Ou seja, apenas 6.3% de aproveitamento. E um detalhe: venceu com muitas dificuldades um Brooklyn Nets que não quer nada na temporada e levou um “sacode” do Knicks.

O Milwaukee Bucks, apontado por muitos jornalistas como o time a competir diante do Celtics, venceu o Philadelphia 76ers (cheio de desfalques), mas perdeu em casa para o Chicago Bulls. Vamos ficar de olho.

Por enquanto, o Atlanta Hawks é a surpresa, com duas vitórias consecutivas. Apesar de terem sido contra Charlotte Hornets e Nets, o time segue invicto.

Mas se tem um time para você, que gosta de basquete, acompanhar a fundo, é o Cleveland Cavaliers.

Cavs

Vamos entender algumas coisas aqui. O Cavs não fez contratações para a temporada 2024/25 da NBA, fechando apenas extensões com seus principais jogadores. Mas o mais importante veio do banco. O novo treinador é muito subestimado: Kenny Atkinson.

O que o Cavaliers vem “gastando a bola” neste início de campanha é algo muito legal de ver. Até aqui, é o segundo que mais pontua e o sexto que menos leva cestas. Então, quando tiver um jogo do Cavs, assista. Sem forçar absolutamente nada, o time venceu Toronto Raptors, Washington Wizards e Detroit Pistons. “Com um pé nas costas”, Cleveland dominou seus adversários, apesar de não serem favoritos aos playoffs.

Fique de olho.

Magic e Heat

Na Flórida, Magic e Heat pouco mudaram para a temporada. No primeiro jogo que, aliás, foi entre eles, Orlando atropelou Miami. Depois, a equipe de Paolo Banchero e Franz Wagner bateu o Nets, mas perdeu por larga vantagem para o Memphis Grizzlies.

Enquanto isso, o Heat superou o Charlotte Hornets fora de casa em grande noite de Jimmy Butler.

Mas o ponto é: Miami precisa mostrar serviço nos próximos jogos para entendermos se quer mesmo disputar uma vaga direta nos playoffs.

Bulls e Raptors

Claro que os dois não são times horríveis para falarmos que são de loteria, mas não são bons o suficiente para brigarem por algo sério. Estão no limbo. É preciso entender em que ponto vão partir para o tank ou se vão tentar o play-in.

Mas a melhor história da temporada, até aqui, é a volta de Lonzo Ball às quadras. Após ficar quase três anos fora, o armador retornou oficialmente. Terá minutos restritos, claro. No entanto, é especial ver um jogador conseguindo driblar uma aposentadoria precoce por lesão. E Lonzo, com todo cuidado que teve ao longo do tempo, merece o que está acontecendo hoje. É a superação.

Copa Cooper Flagg I

A temporada 2024/25 da NBA tem camadas, assim como qualquer outra. Mas a atual campanha é mais “drástica”. Nets e Wizards não querem vencer e possuem elencos muito fracos. É provável que fiquem nas últimas duas posições. Enquanto isso, o Pistons perdeu seus três jogos. Mas Detroit não jogou tão mal quanto parece. Fez jogos duros contra Pacers, Cavs e Celtics e mostra evolução com JB Bickerstaff no comando.

Já o Hornets, apesar de não ter campanha positiva no momento, fez boas partidas diante do Houston Rockets, Miami Heat e Atlanta Hawks. Surpreendeu o Rockets na primeira, por exemplo. As coisas parecem estar melhores por lá, enquanto Brandon Miller se recupera de lesão na estreia (deve voltar nesta semana).

Oeste

Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans são os únicos invictos no Oeste. Enquanto o Lakers venceu seus três primeiros compromissos, Warriors, Thunder e Pelicans jogaram apenas duas vezes.

Mas vamos primeiro nos times californianos.

Lakers superou adversários de peso: Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns e Sacramento Kings sob o comando de JJ Redick. Mas é possível observar uma “passagem de bastão” ali. Anthony Davis está tomando conta do ataque, enquanto a bola roda muito mais. LeBron James não precisa tocar nela o tempo todo, mas quando o faz parece ser ainda incrível.

Na vitória sobre o Kings, por exemplo, o cara que está próximo de compeltar 40 anos, fez 16 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Calma. Isso aí foi só no último quarto, tá? James teve um triplo-duplo diante de Sacramento.

E ainda, foi a primeira vitória de Davis contra Domantas Sabonis após dez derrotas consecutivas.

Contra o Suns, o Lakers chegou a estar atrás por 22, mas conquistou a vitória.

Depois, tem o Warriors e um jeito diferente no início de temporada.

Golden State vem usando uma rotação enorme, com 12 jogadores, algo incomum, mesmo em início de temporada da NBA. Tudo para manter o ritmo acelerado. Até aqui, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Mas sendo justo aqui, venceu Portland Trail Blazers e Utah Jazz. Foram jogos fora de casa, mas não são exatamente os maiores oponentes de 2024/25.

Thunder

É o principal candidato no Oeste, pois conta com grandes defensores e o ataque é comandado por Shai Gilgeous-Alexander. O canadense é um dos favoritos ao MVP, enquanto a equipe aguarda o retorno de Isaiah Hartenstein após lesão. No momento, Oklahoma City superou Denver Nuggets (vamos falar muito dele) e Bulls, ambos fora de casa.

Então, o time pega o Atlanta Hawks na estreia em seus domínios, o que não deve passar de uma vitória protocolar. O Thunder é candidato ao título, enquanto o Hawks está apenas em início de reformulação. O jogo acontece neste domingo.

Pelicans

Perder a principal contratação (Dejounte Murray) na estreia da temporada foi um duro golpe para o Pelicans. Mas mesmo assim, o time venceu seus dois primeiros jogos na temporada 2024/25 da NBA. Vamos observar mais o calouro Yves Missi, enquanto Zion Williamson e Brandon Ingram (ainda querendo extensão), comandam o ataque.

Mas a lesão de Murray abriu espaço para que o jovem Jordan Hawkins apareça mais. O time ainda sente a falta de Trey Murphy.

Nuggets

A experiência com Russell Westbrook não vem sendo boa, infelizmente. Mas não dá para dizer que é uma surpresa. Afinal, a falta de encaixe (olha só…) acontece claramente aqui.

Todo mundo sabe que quem comanda as posses ofensivas no Nuggets é Nikola Jokic, então não fazia sentido algum a contratação de Westbrook. A não ser em momentos em que Jokic não esteja em quadra. Mas é ali quando Jamal Murray tem a chance de o fazer. Ou seja, o MVP de 2017 vira quase um ala-armador.

E isso vem impactando negativamente, pois Westbrook não é um bom arremessador. Até o momento, ele acertou apenas 11.1% de suas tentativas.

Nós colocamos o Nuggets em sexto no Oeste por alguns motivos:

Perdeu jogadores importantes na rotação e no quinteto titular nos últimos dois anos

Impacto causado pelas extensões e o novo acordo coletivo de trabalho da NBA

Ausência de um banco competitivo

Contratações de jogadores que passaram de seus melhores momentos na liga

Principal reserva precisou ir ao time titular

Então, basta uma lesão um pouco mais séria de titulares como Aaron Gordon, Michael Porter ou Christian Bruan e você tem um estrago. Não estamos nem falando de Jokic ou Murray, por exemplo. É uma situação ruim e que muita gente não acredita tanto, por causa do três vezes MVP. Mas o ataque está ruim. Muito ruim.

Suns

Bem, o Suns é um time diferente para a nova temporada. Quando você adiciona dois armadores de fato e que cometem poucos erros de ataque, suas chances de vencer aumentam. Simples assim.

Por enquanto, Tyus Jones e Monte Morris somam 27 assistências para apenas três turnovers. Era disso que a gente falava antes do início da temporada 2024/25 da NBA.

E quando você tem Kevin Durant no elenco, as chances de vencer dobram. Sim, ele está com 36 anos, mas idade para ele parece apenas um número qualquer. Afinal, Durant possui médias de 28.7 pontos e 6.7 rebotes nos três primeiros jogos.

É fato que Phoenix desperdiçou uma liderança de 22 pontos contra o Lakers, mas é um time para a gente continuar observando. E olha que nem falamos de Devin Booker, viu?

Timberwolves e Mavericks

Claro que os dois são candidatos ao título no Oeste, mas começam a temporada com novos titulares. Então, tem tudo aquilo que já falamos sobre entrosamento. Apesar de Minnesota perder para o Lakers na estreia e o Mavs para o Suns, é preciso dar mais tempo aos times.

Mas o que dá para notar é que Julius Randle se encaixou bem ao estilo de jogo do Timberwolves. Ele faz bem o papel de segundo principal jogador, enquanto Anthony Edwards brilha.

Por outro lado, Dallas tem Klay Thompson chegando agora. Mas até aqui, seu arremesso vai muito bem, obrigado. Em dois jogos, o veterano acertou 50% das tentativas de três (11 em 22).

Rockets

Sabe aquele time que está próximo de dar aquele passo? Então, estamos falando do Rockets. O elenco é jovem, mas possui muito talento e um técnico que entende das coisas (Ime Udoka). Perdeu suas duas primeiras partidas, mas não existe motivo para desespero. Jogou bem em recuperação contra o Spurs e teve uma derrota amarga para o Hornets na estreia. Mas está tudo bem.

É possível ver Houston brigando, pelo menos, por play-in.

Clippers, Spurs e Kings

São três times em realidades diferentes no papel, mas em quadra, possuem a mesma coisa: novos titulares.

O Clippers até venceu o Nuggets, mas até quando é sustentável ter Norman Powell fazendo 37 pontos? E Ivica Zubac, com números de All-Star? Por fim, James Harden suporta o ritmo com médias de quase triplo-duplo?

Vamos lembrar que o time não terá Kawhi Leonard por um longo período, então é necessário acompanhar os próximos jogos. A defesa vai funcionar, pois conta com o ótimo Jeff Van Gundy como consultor e um Tyronn Lue que faz a diferença no banco. Mas o ataque precisa ser consistente. Fez jogos duros contra Suns e Nuggets, vencendo o segundo. Neste domingo, encara o Golden State Warriors em San Francisco.

Enquanto isso, tem o Spurs de Victor Wembanyama.

É justo dizer que seu início de temporada, assim como a primeira, é mais lento do que o normal. Mas isso não o impediu de fazer 29 pontos na vitória sobre o Houston Rockets.

Acontece que adicionar os veteranos Chris Paul e Harrison Barnes colocam San Antonio em situação difícil. É para competir por vitórias ou dar ênfase no desenvolvimento dos jovens?

Por fim, o Kings tem DeMar DeRozan, que tira a bola das mãos de De’Aaron Fox e Domantas Sabonis, algo que dava muito certo nos dois últimos anos. Após seis derrotas na pré-temporada, Sacramento ainda não venceu na fase regular em 2024/25. Derrotas para Minnesota Timberwolves. Então, nesta segunda-feira, a equipe tem a chance de ouro contra o Portland Trail Blazers.

Falando nisso…

Copa Cooper Flagg II

Utah Jazz e Blazers não estão ali pelos playoffs. Enquanto o Jazz até conta com boas peças e pode/deve brigar em um futuro próximo, o Blazers ainda precisa trocar alguns veteranos. Dizem que Jerami Grant é o primeiro a sair, de acordo com rumores.

Mas o fato é que os dois times devem ficar fora da briga por qualquer coisa, exceto a Copa Cooper Flagg.

Ainda vão trocar alguns jogadores ao longo da temporada ou vão “deixar de molho” na enfermaria. Afinal, precisam cuidar dos próximos anos e a temporada 2024/25 da NBA vai servir apenas para isso.

