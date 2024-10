JJ Redick: “Eu sabia que Austin Reaves era bom, mas não tanto”

A virada do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns na noite de sexta-feira foi surpreendente. Isso porque o Lakers perdia por 22, mas conseguiu a segunda vitória da temporada em dois jogos. Mas mais que isso, o técnico JJ Redick confirmou que precisava de mais ações ofensivas de Austin Reaves. Apesar de ele não ter sido o cestinha (Anthony Davis liderou), Reaves anotou 26 pontos em 12 arremessos.

“Nosso ataque foi feito de propósito, o que fez com que ele (Reaves) tomasse conta do jogo”, disse Redick. “Então, ele entendeu isso e conduziu muito bem, nos colocou de volta no jogo. Ele é um jogador que possui a confiança que precisamos e ele foi fantástico no segundo tempo. Eu sabia que ele era um bom jogador, estou em contato com ele desde julho e continua sendo cada vez melhor. De verdade, eu sabia que era bom, mas não tanto quanto vem sendo. Então, é um jogador de basquete fantástico”.

Austin Reaves terminou com 26 pontos, oito assistências, enquanto acertou cinco das sete tentativas de três. Apenas Anthony Davis, com 35 pontos e oito rebotes, teve uma performance melhor. Por fim, LeBron James, que foi muito “tímido” no primeiro tempo, com apenas quatro pontos, fechou o jogo com 21, além de oito passes decisivos.

Foi a segunda vitória do Lakers, sempre diante de times candidatos aos primeiros lugares no Oeste. Primeiro, na estreia, a equipe superou o Minnesota Timberwolves. Agora, superou o Suns, mesmo com os 30 pontos de Kevin Durant do outro lado.

Não chega a ser surpresa a boa participação de Austin Reaves sob o comando de JJ Redick. Isso porque o treinador afirmou, logo que foi confirmado na equipe de Los Angeles, Redick afirmou que gostaria muito de trabalhar com o atleta.

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, Redick nunca escondeu que gosta de Reaves. Segundo o jornalista, a bola vai passar muito pelo camisa 15 do Lakers.

“O que posso dizer com certeza é que JJ Redick gosta e acredita em Austin Reaves. Portanto, ele é uma peça que deve ser colocada em posição de crescer ainda mais durante o novo trabalho no Lakers. Apesar de não contratar ou trocar por ninguém, o Lakers esteve ativo em negociações no mercado durante a agência livre. Mas não envolver o jogador foi importante para que acordos não fossem fechados. Todos os times que pediram Reaves em trocas, ouviram um grande não”, revelou o jornalista.

Mas na NBA não tem tempo para comemorar muito. Isso porque o Lakers volta à quadra daqui a pouco, diante do Sacramento Kings. O confronto californiano acontece em Sacramento, às 23h30 (horário de Brasília).

