Sem Curry, Kuminga brilha e Warriors bate Rockets

O tabu continua. Sem Stephen Curry e Draymond Green, Jonathan Kuminga liderou a vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets, por 99 a 93. Agora, o time de San Francisco tem 15 vitórias seguidas sobre o rival do Texas. Além disso, a rodada desta quinta-feira (5) ainda contou com mais sete partidas.

Uma grande vitória e alívio para o Warriors. A equipe não sabia o que era vencer a cinco jogos. Junte isso a ausência de seus dois principais jogadores hoje, e então, Golden State tem um de seus maiores triunfos em 2024/25. O forte início de campanha ainda sustenta um bom retrospecto de 13 vitórias em 21 partidas na campanha. Assim, Golden State retoma a quinta posição do Oeste. O time já volta a jogar amanhã, contra o Minnesota Timberwolves.

Por outro lado, Houston sofre uma derrota frustrante. É, aliás, a segunda seguida em sua viagem para a Califórnia, onde a equipe já perdeu para o Sacramento Kings. Após sua maior vitória no ano há alguns dias, e a expectativa de brigar pela liderança do Oeste com o Oklahoma City Thunder, o time falhou em dois jogos em que entrou favorita. Com isso, são 15 vitórias em 23 jogos, um empate com Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies na tabela. O time volta a jogar no domingo (8) contra o Los Angeles Clippers.

Aliás, é bom citar que apesar de estar atrás na coluna de vitórias, o Warriors tem o mesmo número de derrotas Dallas, Memphis e Houston. Então, caso vença seus jogos a menos, pode se igualar a eles.

Por fim, confira como foi a vitória do Warriors, desfalcado de Curry e liderado por Kuminga, contra o Rockets.

Defesa, ótimo fechamento e alas

Poucos jogos se mostravam tão desfavoráveis para o Warriors em 2024/25 como esse duelo com Houston. Mas mesmo com a ausência de Draymond Green, a equipe se mostrou muito aplicada na defesa desde o primeiro minuto. Com boa proteção de aro, lutando contra os bloqueios e expondo a falta de espaçamento do time rival, Golden State conteve o Rockets de forma constante durante toda a noite.

Mas a equipe lidou com seus próprios problemas em um ataque muito pobre sem Curry. A equipe chegou a abrir mais de dez pontos de vantagem logo no início, e chegou a abrir 15 pontos no terceiro quarto. Porém, ambas as vantagens foram desperdiçadas em sequência em que o ataque esteve mal. Ou seja, o fim do primeiro quarto, levando uma corrida de 17 a 4, e o meio do terceiro quarto, onde uma sequência de 10 a 0 trouxe equilíbrio ao duelo.

Mas em vários casos, foi a capacidade de ser agressivo e ao mesmo tempo fazer as leituras corretas de Kuminga e Wiggins, que levou Golden State a vitória. Não foi uma noite quente do perímetro, mas a movimentação de bola e passes constantes que os ataques ao aro dos dois alas geraram, foram vitais para que mesmo sem uma produção incrível, o ataque fosse fluído por vários momentos.

Leia mais!

Sempre que Houston encostou no placar no segundo tempo, Golden State fechou a porta. Vale destacar o jogo defensivo incrível de Brandin Podziemski e Kevon Looney, que também impactar a partida com mais de dez rebotes. E quando o Rockets tentou se aproximar no fim, Kuminga decidiu para o Warriors que estava sem Curry. Foram 14 pontos nos últimos 12 minutos, 33 no jogo, a melhor marca de sua carreira. Um jogo marcante para mostrar o quão bom ele ainda pode ser.

Ataque ruim pune Rockets

Enquanto o Warriors não tinha Curry, mas teve o brilho de Kuminga, o Rockets também tinha um desfalque para essa noite, o reserva Tari Eason. Aliás, um dos melhores de 2024/25. Ainda assim, o jogo de hoje demonstrou várias das preocupações que esse núcleo jovem ainda desperta, em meio ao grande talento que existe nesses jogadores.

Em primeiro lugar, o ataque descentralizado de Ime Udoka gerou muitos arremessos ruins no jogo. Afinal, em vários momentos, Amen Thompson se via sozinho na zona morta, o tipo de arremesso que o Warriors estava disposto a vender para o rival. Ele converteu as primeiras duas que tentou no primeiro quarto, mas ao longo do jogo, a aposta foi mudando de rumo e favorecendo o time da casa.

Por outro lado, foi uma noite de decisões ruins para Jalen Green e Fred VanVleet. Ambos forçaram alguns chutes, enquanto tentavam encontrar algum ritmo ofensivo para a equipe. Um erro de ataque do ala-armador em desespero no fim do jogo e uma bola de três forçada do armador em uma das posses finais, foi simbólica a respeito disso.

Alperen Sengun até foi o mais lúcido no fim do jogo, mas sofreu com a marcação de Kevon Looney e não conseguiu dar ritmo coletivo ao seu ataque. E acima de tudo, a falta de espaçamento eficiente do time em geral. Apenas 26% de aproveitamento do perímetro para a equipe texana.

O Rockets teve seus méritos defensivos, e também se manteve no jogo mesmo após constantes falhas em virar o placar. Mas se grande parte da temporada é de otimismo e grandes jogos, a sequência na Califórnia começa reforçando algumas preocupações de um time talentoso que ainda está se desenvolvendo. A pior derrota da campanha, dado o contexto, foi hoje.

(15-8) Houston Rockets 93 x 99 Golden State Warriors (13-8)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 16 8 5 2 0 Dillon Brooks 15 3 1 1 0 Jalen Green 14 4 3 4 0 Amen Thompson 14 8 0 0 1 Fred VanVleet 13 4 5 1 2

Três pontos: 10-38; VanVleet: 3-10

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 33 6 2 0 1 Andrew Wiggins 23 9 2 2 1 Brandin Podziemski 8 12 3 0 0 Kevon Looney 4 11 3 1 0 Kyle Anderson 8 2 2 0 0

Três pontos: 9-28; Wiggins: 3-4

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Jonathan Kuminga, sem Stephen Curry, sobre o Rockets, a rodada ainda contou com outros sete jogos. Então, confira estatísticas e resultados desses confrontos.

(11-9) Denver Nuggets 114 x 126 Cleveland Cavaliers (20-3)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 20 11 3 0 Michael Porter Jr. 24 7 2 4 2 Jamal Murray 19 4 6 1 0 Aaron Gordon 18 7 2 0 0 Russell Westbrook 10 3 3 1 1

Três pontos: 6-24; Porter: 3-4

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 28 3 6 2 2 Darius Garland 24 0 4 0 0 Caris LeVert 21 3 6 1 0 Evan Mobley 20 9 4 3 0 Jarrett Allen 8 15 6 2 0

Três pontos: 22-48; Mitchell: 6-10

(15-8) Dallas Mavericks 137 x 101 Washington Wizards (2-18)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 25 4 3 2 0 Luka Doncic 21 10 10 2 1 Daniel Gafford 16 7 1 0 2 Quentin Grimes 14 5 3 2 1 Jaden Hardy 13 1 0 0 0

Três pontos: 20-38; Dinwiddie: 4-5

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Marvin Bagley III 16 8 0 1 0 Malcolm Brogdon 16 5 2 0 1 Bub Carrington 15 2 1 0 0 Jordan Poole 11 1 8 2 0 Alex Sarr 11 8 0 1 2

Três pontos: 13-40; Carrington: 3-9

(6-16) Charlotte Hornets 101 x 125 New York Knicks (14-8)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 26 6 3 0 0 Seth Curry 18 3 0 0 1 Vasilije Micic 14 1 12 0 0 Nick Richards 6 8 3 0 1 DaQuan Jeffries 8 1 1 0 0

Três pontos: 15-39; Miller: 5-12

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 27 16 2 0 2 OG Anunoby 25 6 2 4 2 Jalen Brunson 24 1 5 1 0 Mikal Bridges 19 3 7 1 0 Josh Hart 18 10 6 1 0

Três pontos: 18-33; Brunson: 5-6

(17-5) Oklahoma City Thunder 129 x 92 Toronto Raptors (7-16)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 30 4 5 2 1 Jalen Williams 20 7 2 0 0 Isaiah Joe 16 4 2 0 1 Isaiah Hartenstein 2 16 6 1 1 Kenrich Williams 13 7 1 1 0

Três pontos: 17-47; Joe: 4-6

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 17 11 2 0 1 Jonathan Mogbo 17 1 1 1 1 Gradey Dick 15 1 0 2 0 Scottie Barnes 12 12 8 0 2 Chris Boucher 10 6 0 0 0

Três pontos: 11-45; Dick: 4-8

(10-13) Sacramento Kings 110 x 115 Memphis Grizzlies (15-8)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 26 3 1 1 0 Malik Monk 23 1 5 0 0 De’Aaron Fox 18 6 3 6 0 Domantas Sabonis 17 13 6 0 0 Keegan Murray 11 11 2 2 0

Três pontos: 8-35; Monk: 4-9

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 18 8 7 1 0 Marcus Smart 18 4 5 2 0 Santi Aldama 15 10 0 3 0 Jaren Jackson Jr. 15 2 2 2 0 Jake LaRavia 12 8 2 1 0

Três pontos: 13-38; Smart: 4-8

(12-9) Phoenix Suns 124 x 126 New Orleans Pelicans (5-18)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 28 4 2 1 0 Bradley Beal 24 4 4 2 0 Royce O’Neale 19 7 2 2 0 Grayson Allen 13 6 10 1 1 Tyus Jones 13 5 6 2 0

Três pontos: 17-45; O’Neale: 5-8

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 29 7 3 2 1 CJ McCollum 25 3 6 2 0 Trey Murphy III 19 2 2 0 0 Dejounte Murray 17 5 3 2 0 Herb Jones 12 7 5 4 1

Três pontos: 14-36; Ingram: 3-6

(10-13) Chicago Bulls 139 x 124 San Antonio Spurs (11-11)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 39 8 4 1 0 Ayo Dosunmu 27 10 11 3 0 Talen Horton-Tucker 13 3 4 1 1 Dalen Terry 12 2 0 1 0 Zach LaVine 11 9 9 0 0

Três pontos: 17-37; Dosunmu: 3-3

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 28 5 0 1 0 Devin Vassell 17 3 3 4 0 Jeremy Sochan 16 14 2 1 0 Chris Paul 12 4 8 1 0 Stephon Castle 12 2 6 2 1

Três pontos: 8-28; Champagnie: 2-5

