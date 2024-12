ESPN elege melhores jogadores abaixo dos 25 anos na NBA

Como de costume, a ESPN elegeu os 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos na NBA. A saída de Luka Doncic, que completa 26 anos em fevereiro, deu um novo gás na lista. Afinal, quem é que assumiu a primeira posição? Entre os destaques, estão nomes como Victor Wembanyama, Anthony Edwards e Paolo Banchero.

A votação contou com três jornalistas da ESPN. Para definir o ranking, os analistas consideram potencial, bem como histórico de lesões e desempenho na atual temporada. Desse modo, nomes como LaMelo Ball e Zion Williamson, por seus históricos de lesões, foram prejudicados no levantamento.

O líder do ranking da ESPN de melhores jogadores abaixo de 25 anos na NBA foi Wembanyama. Apenas em seu segundo ano no San Antonio Spurs, o fenômeno francês já tem feito valer as expectativas colocadas sobre ele. Afinal, com somente 20 anos, ele lidera sua franquia com médias de 24 pontos, 10.2 rebotes e 3.6 tocos. O jovem astro do San Antonio Spurs é, inclusive, o favorito ao prêmio de Defensor do Ano.

O francês, desse modo, desbancou o então favorito ao topo: Anthony Edwards. Após a pós-temporada espetacular, era esperado que o ala-armador assumisse o lugar deixado por Doncic. Porém, o início inconsistente do Minnesota Timberwolves em 2024/25 complicou o astro na disputa. Ainda assim, ele tem médias de 27.7 pontos e 5.4 rebotes.

Para fechar o top-3, o ala-pivô Paolo Banchero. Embora tenha sofrido uma lesão grave no início da campanha, o astro do Orlando Magic mostrou que tem potencial para ser um dos grandes na liga. Na temporada, ele tem médias de 29 pontos, 8.8 rebotes e 5.6 assistências.

A ausência de Banchero, aliás, abriu espaço para o quarto colocado do ranking. Antes fora do top-10, Franz Wagner teve uma ascensão espetacular pelo Magic. Ele é o principal responsável pela terceira melhor campanha do Leste. Em 2024/25, o alemão tem 23.6 pontos, 5.5 rebotes e 5.8 assistências.

Enquanto isso, jogadores que brilharam na temporada passada, caíram na atual. Tyrese Haliburton, por exemplo, ficou somente na sexta posição. Atualmente, ele tem médias de 17.5 pontos e 8.7 assistências. Já Tyrese Maxey, que tem 25.9 pontos e 5.9 assistências, sofreu em razão da temporada ruim do Philadelphia 76ers.

Por fim, a ESPN citou menções honrosas que ficaram de fora dos 25 melhores. Foram elas: Jaden Ivey, Bennedict Mathurin, Trey Murphy III e Cam Thomas.

Confira o ranking de melhores jogadores com menos de 25 anos da NBA:

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Paolo Banchero (Orlando Magic) Franz Wagner (Orlando Magic) Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) Alperen Sengun (Houston Rockets) Scottie Barnes (Toronto Raptors) LaMelo Ball (Charlotte Hornets) Cade Cunningham (Detroit Pistons) Darius Garland (Cleveland Cavaliers) Brandon Miller (Charlotte Hornets) Zion Williamson (New Orleans Pelicans) Jalen Johnson (Atlanta Hawks) Jalen Suggs (Orlando Magic) Dereck Lively (Dallas Mavericks) Jalen Green (Houston Rockets) Tyler Herro (Miami Heat) Amen Thompson (Houston Rockets) Dyson Daniels (New Orleans Pelicans) Tari Eason (Houston Rockets) Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

