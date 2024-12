Rudy Gobert brilha e Timberwolves atropela Lakers

O francês Rudy Gobert foi o grande destaque da vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Los Angeles Lakers por 109 x 80, nesta segunda-feira (3). O pivô anotou 17 pontos e contribuiu com 12 rebotes em uma atuação dominante do time de Minneapolis.

Do outro lado, D’Angelo Russell até tentou, mas não conseguiu colocar o Lakers no jogo. Os astros Anthony Davis e LeBron James combinaram para apenas 22 pontos. Além disso, o time converteu apenas 19,4% dos arremessos do perímetro e cometeu 20 erros ofensivos.

A partida começou equilibrada no Target Center. As equipes trocaram cestas no início do jogo. Então, com cerca de quatro minutos jogados, D’Angelo Russell deixou o Lakers com quatro de vantagem. A liderança, entretanto, durou pouco. O Timberwolves, então, anotou sete pontos seguidos e abriu 12 x 9. Daí em diante, os times se alternaram na liderança e o primeiro quarto terminou 22 x 20 para os donos da casa.

O segundo quarto até começou equilibrado, mas Minnesota foi abrindo vantagem aos poucos. Com uma enterrada de Rudy Gobert, o Timberwolves abriu 37 x 27 sobre o Lakers. Pouco depois, Naz Reid conseguiu cesta e falta e aumentou a diferença para 15 pontos. No fim, o Lakers ainda respondeu com bola tripla de Russell, mas foi ao intervalo perdendo por 56 x 44.

Precisando buscar o resultado, o Lakers deu indícios de que voltaria com intensidade. Assim, logo diminuiu a diferença para nove pontos. Então, o Timberwolves acordou e voltou a dominar as ações. Com bola tripla de Anthony Edwards, o time abriu 15 de vantagem. A equipe angelina tentou responder, mas não conseguiu diminuir a diferença para apenas um dígito de pontuação.

No quarto período, o Timberwolves deu o golpe de misericórdia logo no início. Com bola do perímetro de Donte DiVincenzo e enterrada de Rudy Gobert, o Timberwolves abriu abriram 20 de vantagem sobre o Lakers. Então, os visitantes se perderam e não tiveram forças para buscar. Por fim, faltando cinco para o fim do jogo, JJ Redick deixou os reservas entrarem em quadra para finalizar a nona derrota do time na temporada.

(12-9) Los Angeles Lakers 80 x 109 Minnesota Timberwolves (10-10)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 20 3 5 1 0 Anthony Davis 12 11 5 0 1 LeBron James 10 8 4 0 0 Rui Hachimura 10 4 2 2 0 Dalton Knecht 6 3 0 0 0

Três pontos: 6-31; Russell: 4-5

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 18 5 3 2 0 Rudy Gobert 17 12 0 1 0 Naz Reid 15 2 2 2 1 Nickeil Alexander-Walker 15 0 4 0 0 Anthony Edwards 8 7 3 2 0

Três pontos: 15-35; Conley e DiVincenzo: 3-6

Outros jogos

(9-10) Miami Heat x Boston Celtics (17-4)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaime Jaquez Jr. 19 10 3 3 0 Tyler Herro 19 5 4 0 0 Bam Adebayo 15 8 5 1 0 Haywood Highsmith 10 4 5 0 1 Dru Smith 8 4 2 2 0

Três pontos: 8-35; Herro: 2-10

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 29 7 4 1 0 Payton Pritchard 25 5 4 2 1 Derrick White 19 6 8 0 0 Jayson Tatum 18 11 4 1 0 Drew Peterson 7 7 1 0 0

Três pontos: 19-55; White e Pritchard: 5-12

(4-18) New Orleans Pelicans 112 x 124 Atlanta Hawks (11-11)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 29 6 2 1 0 Yves Missi 21 10 0 1 1 Brandon Boston Jr. 19 4 0 1 0 Trey Murphy 14 1 5 2 1 Javonte Green 12 7 2 1 2

Três pontos: 13-42; McCollum: 3-11

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 22 2 0 0 0 Jalen Johnson 19 8 5 1 1 Dyson Daniels 19 5 2 4 1 Trae Young 12 8 15 1 0 Clint Capela 9 17 2 2 1

Três pontos: 10-38; Hunter: 4-7

(9-13) Brooklyn Nets 102 x 128 Chicago Bulls (9-13)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Dariq Whitehead 18 2 1 2 1 Dennis Schroder 16 2 10 0 0 Tyrese Martin 15 5 2 2 0 Shake Milton 14 6 5 1 1 Nic Claxton 11 8 0 1 1

Três pontos: 14-42; Whitehead: 6-10

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 21 10 3 1 0 Josh Giddey 20 13 11 1 1 Matas Buzelis 20 5 1 0 2 Zach LaVine 18 0 4 1 0 Ayo Dosunmu 16 2 6 1 1

Três pontos: 16-47; Buzelis: 4-5

