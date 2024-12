Victor Wembanyama e Chris Paul conseguem marca impressionante

A chegada de Chris Paul ao San Antonio Spurs uniu experiência e juventude ao lado de Victor Wembanyama. Até agora, o encaixe parece dar certo. A equipe está com um recorde positivo de 11 vitórias e nove derrotas na forte Conferência Oeste. Na vitória mais recente, diante do Sacramento Kings, provou o entrosamento da dupla.

Isso porque Victor Wembanyama e Chris Paul se tornaram os colegas de equipe com a maior diferença de idade a conseguirem dez ou mais assistências em um jogo.

Além disso, vale dizer que os jogadores têm uma diferença de idade de 19 anos. Quando Chris Paul chegou à NBA, na temporada de 2005, Victor Wembanyama tinha apenas um ano. Contudo, outro ponto interessante é o fato de Paul estar no seu 20° ano na liga, a mesma idade do pivô francês, que completa 21 anos apenas em janeiro de 2025.

Publicidade

Sobretudo, a dupla já comentou sobre essa parceria. Chris Paul brincou com o fato de que todos esperam uma ponte aérea em seu jogo de dupla com Victor Wembanyama. No entanto, o veterano destacou que o objetivo é vencer jogos.

Leia mais!

“Nosso primeiro objetivo é vencer jogos”, disse Paul à ESPN. “Muita gente acha que vai ser só ponte aérea o tempo todo. Se as pontes aéreas acontecerem e vencermos, tudo bem. Isso vai acontecer porque ele é quem ele é. Haverá momentos em que vamos ter arremessos livres e muitas vezes em que jogaremos a bola para cima e ele vai finalizar. Mas sempre vamos tentar encontrar as melhores opções. Em algumas noites, serão os pivôs marcando ele. Em outras, serão os alas. Nesta liga, você precisa saber se adaptar. É isso que ele está descobrindo e aprendendo”.

Publicidade

Em suma, do lado da jovem estrela, o objetivo é seguir evoluindo e aprendendo. Porém, apesar da diferença de idade, Wembanyama destacou que tem uma relação saudável com Paul e uma visão de basquete parecida com a do veterano. Em seguida, elogiou o comportamento de seu novo companheiro.

“A maior coisa é o conhecimento dele sobre o pick-and-roll. Estou apenas tentando aplicar o que ele enxerga e experimentar, além de dizer a ele o que eu gosto. Ele me conta o que gosta e o que não gostamos. Acho que é uma relação muito saudável porque vemos o basquete da mesma forma. O mais importante é que ele está disposto a nos dizer as coisas. Em cada treino, ele nos dá feedback sobre o que costumava fazer, como as defesas geralmente jogavam contra ele, e como podemos conseguir mais espaço. Ele está abordando isso de uma maneira muito altruísta”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.