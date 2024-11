Spurs teria três jogadores na mira por troca na NBA

O San Antonio Spurs está no passo final de uma reconstrução bem-sucedida. Com um núcleo jovem, liderado por Victor Wembanyama e os companheiros Devin Vassell, Jeremy Socham e Stephon Castle, o time certamente deve brigar no futuro. Entretanto, o bom início em 2024/25 levanta expectativas para a temporada. Desse modo, o Spurs deve mirar três jogadores por uma troca na NBA.

De acordo com Jonah Kubicek, do The Telegraph, os alvos são para as posições de armador e ala-armador do time. Desse modo, o Spurs deseja uma troca por um dos seguintes jogadores na NBA: Andrew Nembhard, Anfernee Simons e Trae Young como alvos.

O Spurs já mirou Young durante a offseason. Na época, o time do Texas esperava que o Atlanta Hawks buscasse uma reconstrução após conseguir a primeira escolha do Draft. No entanto, o negócio não avançou e o armador terminou na Geórgia.

O inicío mediano do Hawks, porém, reativou os rumores em relação ao astro. Na temporada, ele tem médias de 21.8 pontos e 12.5 assistências, sendo a maior marca na NBA. Embora não seja um bom defensor, Young poderia ser um bom completo a Wembanyama, principalmente por sua qualidade nos passes e velocidade.

Nembhard, por sua vez, não tem a mesma qualidade de Young. Ainda assim, ele é um armador secundário sólido, com boa qualidade defensiva e arremesso eficaz dos três pontos. Desse modo, poderia fortalecer a defesa de perímetro do time do Texas.

Em relação ao Indiana Pacers, o time pode aceitar um negócio. Embora ele seja titular, uma lesão o tirou dos últimos jogos e permitiu o surgimento de Quenton Jackson e Ben Sheppard. Portanto, uma boa proposta pode abrir caminho para o Spurs.

Por fim, Simons é talvez o nome mais viável para o Spurs. O Portland Trail Blazers, afinal, ainda está em reconstrução e deve buscar o máximo de escolhas para o Draft de 2025. O armador, enquanto isso, pode buscar um time mais competitivo, em busca de uma vaga nos playoffs.

Na atual temporada, Simons tem médias de 16.4 pontos e quatro assistências. Embora não seja um grande passador, ele pode agregar qualidade nos arremessos, com um aproveitamento de 38.2% dos três pontos na carreira.

O fato é que o Spurs está cada vez melhor e atrás de vitórias. Com trocas assim, é possível que o time comece a brigar nos playoffs em breve.

