LeBron James tem prejuízo milionário com empresa fora da NBA

No domingo (1), o site Bloomberg noticiou que a empresa de LeBron James fora da NBA, a SpringHill, tem prejuízo milionário. A produtora de filmes e vídeos, responsável por “Space Jam: A New Legacy”, “The Shop” e “Starting 5“, nunca foi lucrativa. No ano passado, o prejuízo foi de US$28 milhões, apesar de conseguirem US$104 milhões em vendas. Segundo o portal, tudo indica que 2024 foi semelhante.

James fundou a empresa junto de seu parceiro de negócios e amigo, Maverick Carter, uma década atrás. Na época, os streamings estavam dominando a indústria do entretenimento de maneira rápida. Com isso, passou a ter uma maior demanda por produtoras. No entanto, o mercado mudou desde então.

“A indústria do entretenimento teve uma mudança de lucratividade em 2022/23”, explica Carter, que gere a empresa no dia a dia. “Os preços de produção aumentaram, os compradores diminuíram e outras coisas forçaram mudanças. Tivemos que descartar projetos que não foram tão bem para nos posicionar de uma maneira para crescermos”.

Desse modo, um dos movimentos tomados foi se fundir com a Fulwell 73, produtora britânica responsável pela transmissão do Grammy e pelo reality show “The Kardashians”. A expectativa é que a empresa se torne lucrativa até o final do próximo ano. Para isso, ela seguirá o rumo da indústria e demitirá parte de seus 250 funcionários.

Apesar de tudo isso, a SpringHill é considerada bem sucedida em uma indústria que muitas outras celebridades não conseguiram se manter. Projetos como “The Shop” do canal HBO são um sucesso de audiência. A série da empresa mostra LeBron James conversando com celebridades e amigos fora da NBA, em uma barbearia. No entanto, a intenção nunca foi precisar do astro do Los Angeles Lakers para lucrar.

“Construímos esse negócio com LeBron. Portanto, não em volta dele”, afirmou Carter.

Além disso, o empresário disse que LeBron James continua muito envolvido na liderança para atingir o objetivo inicial deles. O jogador participa de certos projetos da empresa, os que ele mais gosta.

Agora, o próximo grande lançamento da SpringHill será o filme “Weekend Warriors”, protagonizado por Mark Wahlberg. A trama mostrará um pai e seu filho autista viajando pelas arenas da NBA para decidir qual franquia apoiar. De acordo com o site Deadline, o projeto da Apple foi fechado com a produtora em agosto deste ano.

