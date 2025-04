Stephen Curry consegue fazer o Warriors passar pelo Rockets?

Golden State Warriors e Houston Rockets vão fazer uma das séries mais interessantes dos playoffs 2025 da NBA. Isso porque estarão disputando muito mais que uma vaga na próxima fase. É a briga para saber se a nova geração já superou a que brilhou na última década. Além disso, a última impressão de Stephen Curry contra o Rockets foi péssima e o Warriors “desmoronou” depois daquela derrota.

Apesar de ser um confronto de gerações, Stephen Curry sempre teve grandes jogos diante do rival. Na atual campanha, por exemplo, ele fez 19 pontos contra Houston em dezembro e, depois, 27 em fevereiro. Mas aqueles três pontos em abril caíram como uma bomba para o astro. Foi uma performance terrível, cinco dias depois de anotar 52 sobre o Memphis Grizzlies.

Mas o Warriors teve uma “injeção de ânimo” após a troca por Jimmy Butler, que já está ajudando Curry. No play-in, por exemplo, Butler liderou o time na vitória sobre o Grizzlies, garantindo vaga nos mata-matas. A equipe de San Francisco vem de boa campanha após a chegada do ala. Afinal, são 23 vitórias em 30 jogos com o camisa 10 em quadra.

Ao mesmo tempo, o Rockets entra nos playoffs sem a responsabilidade de vencer o Warriors. Sim, Houston foi o segundo no Oeste, mas o motivo que fez a direção não tentar nenhuma troca na última trade deadline é que queria dar “casca” ao elenco. Nada melhor que um confronto diante de um time que venceu quatro vezes na última década. No entanto, o técnico Ime Udoka jamais vai deixar seus comandados em quadra de qualquer jeito. Ele vai para vencer.

É óbvio que existe uma enorme diferença de experiência em playoffs entre os dois times. Enquanto o Warriors de Stephen Curry tem um elenco que já jogou 553 partidas de mata-matas, o do Rockets tem um total de 264. É uma diferença enorme, especialmente se pensar que entre os titulares de Houston, apenas Dillon Brooks e Fred VanVleet já atuaram em 74 deles.

Ou seja, os outros jogadores de Houston são reservas, como Steven Adams (66 jogos) e aqueles que pouco atuam, como Jeff Green (103). A experiência, que pode ser uma grande vantagem para o Warriors, também tem chance de ser o trunfo do Rockets. Afinal, com atletas mais jovens e mais atléticos, é possível superar o oponente com isso.

Aliás, a defesa do Rockets foi sufocante não só contra Curry e o Warriors, mas terminou a fase regular com a quarta melhor eficiência da liga. Isso é muito importante em uma fase como nos playoffs da NBA.

Alperen Sengun

Não tenha a menor dúvida que Ime Udoka, técnico do Rockets, viu o jogo entre Warriors e Grizzlies no play-in. Ele sabe que Sengun é muito melhor que Zach Edey. O pivô de Memphis cansou de perder bolas no ataque, mas deu ao time sete rebotes de ataque e vários pontos de segundas chances. Ou seja, com o turco no garrafao contra uma formação baixa de Golden State, espera-se que ele tenha mais sucesso que Edey.

E Sengun ainda tem outra virtude: o passe. Apesar de não precisar tanto de tal qualidade em 2024/25, o pivô do Rockets consegue ver colegas livres, o que deve impedir marcação dupla por parte do Warriors. Se alguém do time de San Francisco chegar perto dele na ajuda a (potencialmente) Draymond Green, o jogador vai punir o adversário com passe para fora do garrafão.

É provável que os alvos de Sengun sejam Brooks e VanVleet, pois são os melhores arremessadores de Houston. Como time, o Rockets é o oposto de Stephen Curry: terrível nos três pontos.

Na fase regular, o Rockets foi apenas o 21° em aproveitamento no setor, enquanto o Warriors não foi muito melhor, com o 16°. Mas existe uma grande diferença aqui.

Stephen Curry

Claro que Stephen Curry já não é mais um jogador que tenha médias de 30 pontos, mas o Warriors vai depender de seus arremessos para bater o Rockets e seguir nos playoffs. Afinal, mesmo não sendo aquilo tudo, é o mesmo cara quem fez dois jogos de 50 pontos ou mais em 2024/25. E alguém se lembra como foi na final das Olimpíadas?

Mas Curry não é a única fonte de pontos do Warriors. Ao menos, não mais. Com Jimmy Butler, o time agride o garrafão adversário e busca mesmo o contato. Assim, Golden State consegue ser aquele time que ataca de outras formas além do arremesso de três. Ao mesmo tempo, pune o oponente com faltas e o obriga a usar o banco.

Jimmy Butler

Aí está a diferença do Warriors para enfrentar o Rockets: alguém que faça algo diferente. Se você olhar para o elenco do time de San Francisco, o que não falta é arremessador. Então, Butler dá essa ideia diferente de comportamento no ataque.

Mas isso tem um preço. Como Butler não tem um grande aproveitamento de três, o técnico Steve Kerr não utiliza Jonathan Kuminga ao seu lado em momento algum. Afinal, Kuminga também não é bom no quesito.

Então, como Kerr não gosta de ter apenas dois ou arremessadores em quadra, até para dificultar a marcação do adversário, Kuminga não joga. Nem entra em quadra. E ele só vai entrar quando a diferença do placar estiver muito grande, seja a favor do Warriors ou do Rockets.

Amen Thompson

Mas se o Warriors tem grandes defensores, o Rockets conta com o pesadelo de Stephen Curry: Amen Thompson. O jovem ala, que pode jogar em quatro posições, deve ficar por conta de marcar o camisa 30 de Golden State. Aliás, ele só dá dor de cabeça aos astros da NBA, que não sabem o que fazer quando encontram com ele pela frente.

Quando o jovem do Rockets marcou Curry no jogo de abril, o veterano acertou só um dos dez arremessos. Ou seja, espere por muitos pedidos por troca de marcação quando o armador estiver com a bola.

Playoffs da NBA: Rockets x Warriors

Na história dos playoffs da NBA, Rockets e Warriors se enfrentaram quatro vezes (2010, 2016, 2018 e 2019). O time de San Francisco venceu todas.

Rockets 2 x 3 Warriors

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/04 Warriors x Rockets* 22h30 Prime Video 23/04 Warriors x Rockets* 23h Prime Video 26/04 Rockets x Warriors* 22h30 ESPN 2 28/04 Rockets x Warriors* 21h30 Prime Video 30/04** Warriors x Rockets* – – 02/05* Rockets x Warriors* – – 04/05* Warriors x Rockets* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Rockets em seis Gustavo Freitas Warriors em seis Gustavo Lima Warriors em sete Higor Goulart Warriors em seis João Pedro Warriors em seis Lucas Piona Warriors em sete Matheus Carvalho Rockets em sete Ricardo Stabolito Warriors em sete Victor Linjardi Warriors em seis Vini Donato Warriors em sete

