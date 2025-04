Stephen Curry é sincero após derrota inesperada do Warriors

O Golden State Warriors, do astro Stephen Curry, vinha na zona de classificação aos playoffs há mais de um mês, mas a derrota para o San Antonio Spurs jogou o time para o sétimo lugar. Em casa, o Warriors perdeu para o Spurs por 114 a 111 na noite de quarta-feira (9), com cesta de Harrison Barnes, ex-jogador da equipe, no último lance.

Curry se irritou com a derrota de seu time, que liderava por 109 a 107, quando restavam cerca de 49 segundos para o fim. De acordo com o armador, que fez 30 pontos e pegou oito rebotes, Golden State precisa saber o que quer fazer na atual campanha.

“Um bom time consegue sair de uma derrota e vencer os próximos dois jogos”, disse Curry. “Mas nós temos de provar que somos um bom time antes”.

Como resultado, o Warriors está com 47 vitórias em 80 jogos e tenta resolver sua vaga a partir desta sexta-feira, quando encara o Portland Trail Blazers fora de casa. Stephen Curry sabe que para se classificar, é necessário vencer ainda o Los Angeles Clippers na última rodada. No entanto, é preciso de uma combinação de resultados, já que não depende mais do time.

Nesta quinta-feira, por exemplo, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves fazem confronto direto. Uma derrota deixa o Timberwolves praticamente fora dos playoffs de forma direta, mas não facilita a vida do Warriors.

Isso porque o Grizzlies, atualmente no sexto lugar do Oeste, ficaria com a mesma campanha do Clippers, com 48 vitórias em 80 jogos. Ou seja, o Warriors teria de vencer seus últimos dois compromissos e torcer para que Memphis tenha ao menos uma derrota. Em caso de empate com o time do Tennessee, Golden State tem a vantagem por vencer a série por 3 a 1 ao longo da campanha.

Mas se o Timberwolves (46 vitórias e 33 derrotas) vencer o Grizzlies, as chances do Golden State são ainda melhores, também por conta dos critérios de desempate. O time de San Francisco também tem vantagem sobre Minnesota. Portanto, Stephen Curry e o Warriors vão torcer para uma derrota de Memphis nesta quinta-feira, dando um tríplice empate pela última vaga aos playoffs.

Ou seja, com vantagem sobre Timberwolves e Grizzlies, o Warriors de Curry voltaria a depender de si próprio. De acordo com o técnico Steve Kerr, a culpa das derrotas recentes são dele.

“Eu tenho de fazer um trabalho melhor, a culpa é minha. Nós estamos tendo problemas nos dois lados da quadra, falhando na defesa e com pouco cuidado com a bola no ataque. Isso tudo é culpa minha. Isso aconteceu durante toda a temporada. O Warriors teve todas as chances de sair bem, mas teve uma derrota que a gente não esperava. Nós temos de vencer jogos em que as diferenças são pequenas e não estamos vencendo. Então, isso é do técnico”, avaliou Kerr.

A briga no Oeste pelos playoffs

Pos Time V D 4 Nuggets 48 32 5 Clippers 48 32 6 Grizzlies 47 32 7 Warriors 47 33 8 Timberwolves 46 33

Próximos jogos

Timberwolves x Grizzlies (10/04)

Nets x Timberwolves (11/04)

Grizzlies x Nuggets (11/04)

Warriors x Blazers (11/04)

Clippers x Kings (11/04)

Nuggets x Rockets (13/04)

Mavericks x Grizzlies (13/04)

Jazz x Timberwolves (13/04)

Clippers x Warriors (13/04)

