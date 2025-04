Thunder tem marca histórica em vitória na NBA

A vitória do Oklahoma City Thunder contra o Los Angeles Lakers ajudou a equipe a bater uma marca histórica na NBA. Isso porque a equipe se tornou a ter mais triunfos por ao menos dez pontos na história da liga. Agora, 51 das 65 vitórias foram pela vantagem de dígitos duplos. O antigo recordista era o Los Angeles Lakers de 1972, com 50.

Shai Gilgeous-Alexander marcou 42 pontos, se destacando na vitória e ajudando o Thunder a atingir a marca. A campanha da equipe é vista como histórica. Afinal, também tem o maior diferencial de pontos médio de todos os tempos, com 12.57 positivos. O antigo recorde também era do Lakers de 1972, com 12.28.

A equipe mais recente das listas é o Golden State Warriors de 2016/17. O time de Stephen Curry e companhia venceu 48 jogos por dígitos duplos, além de ter 11.63 positivos de diferencial.

O Thunder tem 65 vitórias e 14 derrotas na temporada. A equipe é lidera com folgas a Conferência Oeste e tem seu principal astro, Gilgeous-Alexander, como favorito ao prêmio de MVP. Portanto, deve vir embalada para os playoffs. Além disso, com a marca histórica recente após a vitória sobre o Lakers, o Thunder evidencia ainda mais sua campanha na NBA.

Ainda sobre recordes, Gilgeous-Alexander conseguiu um feito na última semana. Isso porque o armador conseguiu seu 70º jogo seguido anotando ao menos 20 pontos. É a quarta maior sequência da história da NBA. Então, ultrapassou Michael Jordan, que conseguiu 69 desses jogos na temporada 1990/91. O craque do Thunder é o primeiro jogador a alcançar o feito desde a década de 1960. Wilt Chamberlain lidera a lista com 80 jogos seguidos nas temporadas de 1961/62 e 1963/64. Enquanto isso, Oscar Robertson está em terceiro com uma sequência de 76 jogos em 1963/64.

A marca de Gilgeous-Alexander teve início no dia 1 de novembro, quando ele marcou 30 pontos contra o Portland Trail Blazers. Então, a atuação veio após um jogo de apenas 18 pontos em vitória sobre o San Antonio Spurs. Essa, aliás, foi a única vez nesta temporada em que ele não anotou pelo menos 20 pontos.

Depois da semana batendo marcas impressionantes, Shai falou sobre isso, mas destacou que ele e seus companheiros não veem os números. “Antes de tudo, não nos importamos nem um pouco com qualquer um desses recordes. Não estamos nem aí para isso. É claro que eles têm um significado, mas, no panorama geral, não significam nada para nós. Afinal, estamos atrás de um objetivo e só ele que nos importa. A única coisa em nossas mentes é o título. Então, tudo mais não tem importância”, cravou Gilgeous-Alexander.

