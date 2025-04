Torcedores pedem que NBA dê suspensão a KJ Simpson

Os torcedores do Memphis Grizzlies pediram, nas redes sociais, para que a NBA dê uma suspensão para KJ Simpson, do Charlotte Hornets. Isso porque foi o jogador que protagonizou o lance chocante com Jaylen Wells no embate entre as duas equipes na última terça-feira (8). O ala-armador do Tennessee sofreu grave queda, saiu imobilizado e de maca para o hospital.

Na quadra, os árbitros deram falta flagrante 2, tirando Simpson do jogo. Como resultado do lance, Wells não teve problemas maiores, mas quebrou o punho e deve perder várias partidas, incluindo o início dos playoffs, de acordo com Shams Charania, da ESPN.

Wells é um dos favoritos ao prêmio de novato do ano. Ele participou de 79 partidas na temporada, com médias de 10.4 pontos e 3.4 rebotes, jogando boa defesa e sendo titular do Grizzlies. Agora com a lesão, porém, a equipe terá que repensar sua rotação.

Nas redes sociais, a torcida de Memphis pediu pela suspensão de KJ Simpson da NBA. Contudo, a liga não anunciou nenhuma punição extra ao jogador. Pela falta flagrante 2, ele será multado em US$ 2 mil dólares, mas nada além disso, por enquanto.

A NBA usa um sistema de “pontos punitivos” para punir faltas perigosas. Cada falta flagrante soma pontos, e ao chegar em cinco em uma temporada, o jogador é automaticamente suspenso por um jogo. Foi o que aconteceu com o pivô do Brooklyn Nets, Nic Claxton, que teve que cumprir suspensão nesta temporada.

Simpson, que tem apenas uma falta técnica no ano, somaria no máximo três pontos punitivos após sua expulsão, abaixo do limite para suspensão.

Assim, um exemplo é Dillon Brooks, na época jogador do Grizzlies, que foi suspenso por um jogo nos playoffs de 2022 após uma falta em Gary Payton, do Golden State Warriors, que resultou em fratura no cotovelo. A punição veio pela soma de infrações anteriores. Como Simpson não tem histórico de faltas, ele não deve ser suspenso. Vale dizer, além disso, que ele pediu desculpa para Wells após o lance.

Ademais, a liga não costuma punir faltas “isoladas”. Isso porque, na história, a maioria das suspensões são para jogadores reincidentes, com histórico de jogadas “sujas”.

Quem perde, porém, é o Grizzlies, que tem mais um problema agora. A equipe já havia demitido o técnico Taylor Jenkins na semana passada. Agora, sem seu jovem titular, terá que repensar a rotação com o treinador interino Tuomas Iisalo.

“Coloca tudo em xeque ver aquela situação. Ver Jaylen daquela maneira. Ele é um garoto forte e teve uma ótima temporada”, disse o treinador.

