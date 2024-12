Fim do tabu: Alperen Sengun brilha e Rockets bate Warriors

Em um jogo brigado até o último segundo, o Houston Rockets teve noite inspirada de Alperen Sengun para vencer o Golden State Warriors, por 91 a 90, e encerrar um longo tabu. Isso porque eram 15 jogos seguidos com vitórias do time de San Francisco sobre o rival. Ao todo, foram quatro anos. Mas a equipe texana enfim venceu e vai para Las Vegas disputas a semifinal da Copa NBA. Além disso, a rodada ainda contou com a vitória do Hawks sobre o Knicks.

Houston também venceu um jogo vital para se manter entre os líderes da Conferência Oeste. O time vinha de vitória contra o Clippers, mas antes disso, duas derrotas ruins para o Kings e o próprio Warriors. Então, a franquia volta aos eixos, inicia uma sequência e chega a 17 triunfos em 25 partidas na campanha. Assim, empata na vice liderança do Oeste com o Memphis Grizzlies.

O time só está abaixo do Oklahoma City Thunder, que é o adversário desse sábado (14) pela semifinal da Copa da NBA. Além de uma vaga na final, líder e segundo colocado vão se enfrentar em território neutro.

Publicidade

Golden State, por outro lado, segue com dificuldades. As recentes vitórias contra o mesmo Rockets e Minnesota até deram uma aliviada na situação, mas o cenário geral é de três vitórias nos últimos dez jogos. Assim, a franquia tem 14 vitórias em 24 partidas na atual temporada. Mesmo assim, a equipe não perde posições e segue em quinto lugar, porém, mais próxima de Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, que vem logo atrás.

Sem vaga para Las Vegas, o Warriors joga no próximo domingo (15) contra o Dallas Mavericks em San Francisco. Apenas válido pela temporada regular.

Então, confira como foi a vitória do Rockets de Alperen Sengun sobre o Warriors de Stephen Curry.

Publicidade

Defesa vence jogo para Houston

Em nenhum momento o Rockets conseguiu brilhar em termos ofensivos. Talvez os primeiros minutos tenham sido os melhores, afinal, Alperen Sengun começou se aproveitando de seu maior tamanho sobre Draymond Green, e punindo o Warriors no aro. Porém, o time esbarrou em um problema da temporada e desse jogo: Bolas de três. Apenas uma conversão em dez tentativas no primeiro quarto.

No segundo período, a sina continuou. O time saiu zerado do perímetro, mas se manteve na frente porque também fazia um trabalho fantástico na defesa, e garantia bons cortes que geravam pontos fáceis no aro. Nisso, se destacou Amen Thompson, o nome do segundo quarto. Fantástico na marcação de Curry ou qualquer um que tentasse atacá-lo e incisivo em seus cortes, ele liderou a equipe que chegou a liderar por 14 pontos.

Publicidade

Leia mais!

Porém, foi só sair de quadra que o Warriors não só diminui a vantagem, como virou o jogo entre o fim do segundo quarto e começo do terceiro. Foi uma noite difícil para Fred VanVleet e Jalen Green em geral, seja pelos erros de ataque do primeiro ou pela inconstância do segundo.

A vantagem chegou a ser de seis pontos para o rival, mas uma boa sequência dos reservas novamente levou o jogo para o último quarto em um ponto de diferença apenas.

No período final, uma verdadeira loucura. Mas a defesa voltou a brilhar. Para se ter uma noção, o Warriors marcou quatro pontos nos últimos quatro minutos do jogo.

Publicidade

Houston não foi muito melhor, com nove pontos nesses minutos, mas fez sua defesa gerar transição e pontos fáceis. No fim, uma falta polêmica em Jalen Green o levou a linha de lances livres a três segundos do fim. O ala-armador converteu, e Jabari Smith deu toco decisivo em Brandin Podziemski para vencer o jogo.

Warriors se sabota no fim

Apesar de passar longe de uma noite brilhante, Golden State parecia muito pronto para obter uma vitória em Houston. A equipe foi claramente o pior time em quadra no primeiro tempo. A estratégia defensiva de dar espaço no perímetro para o time texano funcionou, mas dependia mais do rival acertar seus chutes livres do que necessariamente de um grande trabalho do Warriors.

Publicidade

Por outro lado, o ataque foi terrível. Sobretudo, quando Curry foi para o banco. Os minutos entre o fim do primeiro quarto e começo do segundo foram assustadores de se assistir. O time não tinha qualquer movimentação de bola, tentava trocar passes e cometia vários erros de ataque no processo. Mesmo cedendo uma bola de três em todo o primeiro tempo, o time foi para o intervalo perdendo por sete pontos.

Mas ao mesmo tempo, a equipe sobreviveu ao pior. No terceiro quarto, foram 32 pontos marcados, quase a quantia total do primeiro tempo. A gravidade de Curry abria espaço para os companheiros, que passaram a cortar para cesta e criar ainda mais espaço. A eficiência do perímetro melhorou, com quatro conversões em oito tentativas.

Publicidade

O melhor ritmo ofensivo durou até os minutos finais do último quarto. Isso incluiu até bolas de coadjuvantes, como Lindy Waters III e Brandin Podziemski, além de ter sido o melhor momento de Buddy Hield e Jonathan Kuminga na noite. Mas todos os problemas voltaram nos minutos finais.

Foram quatro erros de ataque nas últimas cinco posses de bola. Isso inclui erros até mesmo de Curry e Green. A liderança de seis pontos há um minuto do fim, se transformou em uma derrota dolorida para o Warriors contra o Rockets de Alperen Sengun.

Publicidade

(14-1o) Golden State Warriors 90 x 91 Houston Rockets (17-8)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 20 7 1 0 1 Stephen Curry 19 3 5 2 1 Buddy Hield 15 4 0 2 3 Lindy Waters III 8 5 2 1 0 Draymond Green 8 3 4 2 1

Três pontos: 12-38; Curry: 3-9

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 26 11 5 3 0 Jabari Smith Jr. 15 1 1 0 2 Jalen Green 12 4 3 3 0 Amen Thompson 10 6 3 1 2 Tari Eason 9 7 1 0 0

Três pontos: 6-27; Smith: 3-8

Publicidade

Outro jogo da rodada: Hawks vence Knicks

Além da vitória do Rockets de Alperen Sengun sobre o Warriors de Stephen Curry, o Atlanta Hawks venceu o New York Knicks em pleno Madison Square Garden e garantiu a vaga para a semifinal da Copa da NBA. No próximo sábado (14), a equipe enfrenta o Milwaukee Bucks por uma vaga na decisão. O Knicks, por outro lado, enfrenta o Orlando Magic, fora de casa, no próximo domingo (15) em jogo da temporada regular.

Um segundo tempo estupendo do Hawks. A equipe brilhou coletivamente. Um show de rebotes ofensivos e muita luta para vencer em New York. Trae Young manteve sua fama de carrasco do rival em um mágico desempenho nos últimos 24 minutos. Jalen Johnson e De’Andre Hunter também foram ótimos, além da sempre presente defesa de Dyson Daniels, que anulou Jalen Brunson. Uma vitória, acima de tudo, simbólica, conta um time de elite na Copa.

Publicidade

Por outro lado, New York sofreu ao longo de toda a noite com um ritmo ofensivo que não embalou em nenhum momento. A equipe até chegou a liderar por 12 pontos antes do intervalo, mas a história mudou radicalmente a partir do terceiro quarto. Noite difícil no ataque para Jalen Brunson e Josh Hart, além de muitas faltas para Karl-Anthony Towns. Mikal Bridges não conseguiu diminuir Young, e o Hawks avançou.

(14-12) Atlanta Hawks 108 x 100 New York Knicks (15-10)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 22 5 11 1 0 Jalen Johnson 21 15 7 2 2 De’Andre Hunter 24 1 0 0 0 Clint Capela 11 13 1 0 0 Onyeka Okongwu 12 11 0 1 2

Três pontos: 9-31; Hunter: 4-5

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Hart 21 8 6 1 0 Karl-Anthony Towns 19 19 5 3 3 Mikal Bridges 19 4 2 0 1 Jalen Brunson 14 4 8 1 1 OG Anunoby 13 6 1 1 3

Três pontos: 11-42; Hart: 3-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA