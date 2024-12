Cinco trocas de jogadores que poderiam salvar times na NBA

Com mais de um mês e meio de temporada, as equipes já definiram o que querem fazer. Afinal, deu para entender como estão as campanhas, quem não vai receber extensão, quem quer brigar nos playoffs ou, simplesmente, abraçar a Copa Cooper Flagg. Então, hoje listamos cinco trocas de jogadores que ajudariam muito aos times da NBA em seus propósitos.

Apesar de não ser tão simples, vamos trazer trocas que apareceram recentemente em rumores da NBA. Claro, nem todo boato é real, mas é possível encontrar fundamento em algumas negociações. E é o que vamos tentar aqui.

Memphis Grizzlies

Aqui, é bem simples. O Grizzlies envia Marcus Smart ao Chicago Bulls, enquanto recebe Nikola Vucevic. Salários são similares, Memphis precisa de um pivô (Zach Edey ainda não está pronto) e o Bulls leva um cara que já foi melhor defensor da NBA. Mas mais que isso, é um dos jogadores que vários times avaliam para trocas na NBA.

Ou seja, ele nem precisaria ficar em Chicago. Seria mais fácil de negociar na offseason, enquanto o time busca escolhas de Draft.

É certo que o Bulls quer trocar alguns jogadores, pois precisa deixar o elenco “mais jovem”. A ideia, portanto, é que o Grizzlies tenha um pivô fazendo o espaçamento de quadra e Chicago receba uma pick de primeira rodada. Se a ordem da direção é negociar, que seja para pegar alguém que tenha muito mais mercado que Vucevic.

Brooklyn Nets

Assim como o Bulls, o Nets quer deixar o time mais jovem. É a Copa Cooper Flagg. Mas tem um problema: Brooklyn simplesmente não consegue fazer isso ainda. Isso porque os jogadores que entram em quadra querem competir, o que dificulta o planejamento da equipe.

A não ser que… sim, o Nets precisa fazer trocas de seus jogadores mais velhos e tentar receber o máximo possível dos times no mercado da NBA. Então, seria o caso de fazer alguns negócios diferentes.

Primeiro, mandar Dorian Finney-Smith ao Dallas Mavericks por Dante Exum, Olivier Maxence-Prosper, Markieff Morris e Quentin Grimes. Além, claro, de uma escolha de primeira rodada.

Enquanto Exum deve demorar em sua volta às quadras, apenas Maxence-Prosper tem contrato além de um ano. Ou seja, o Nets abre espaço em sua folha salarial e leva dois jogadores jovens em uma das trocas.

Na outra, seria enviar Dennis Schroder e Shake Milton ao Minnesota Timberwolves por Donte DiVincenzo e PJ Dozier. O detalhe aqui é que Schroder é um ótimo defensor e pode ajudar muito no ataque de Minnesota, que conta com um Mike Conley em fim de carreira e sem grande produção ofensiva.

Por outro lado, DiVincenzo é um alvo de vários times para trocas e poderia sair na próxima offseason. Exatamente como o Bulls faria com Smart. No fim, é um investimento.

Houston Rockets

Sem mexer em seus jovens talentos, seria uma daquelas trocas para ajudar os dois times. Isso porque, em uma negociação tripla, o Rockets enviaria Steven Adams, Jae’Sean Tate e Jeff Green ao Miami Heat. O Indiana Pacers mandaria Obi Toppin e o contrato de Isaiah Jackson (fora da temporada) ao Heat e James Wiseman (também fora da temporada) ao Rockets. Por outro lado, o Pacers ficaria com Dillon Brooks e o Rockets com Jimmy Butler. O desejo da direção é bem antigo em ter o ala.

Mas vamos explicar por partes.

Enquanto o Heat não quer dar o contrato máximo a Butler, o time levaria quatro jogadores com acordos expirantes da NBA (Adams, Tate, Green e Jackson) e abriria US$32.5 milhões para a próxima temporada. Ao mesmo tempo, Miami ainda receberia três escolhas de primeira rodada (2025, 2027 e 2029) e um ala que pode contribuir (Toppin).

O Pacers precisa de defesa de perímetro. Brooks vai ajudar logo de cara nisso, além de ser bom arremessador de três.

Por fim, o Rockets, que faz ótima campanha, ficaria com Butler para brigar sério nos playoffs. Veja: sem mexer em nenhum de seus jogadores jovens, algo que os rumores de trocas da NBA indicaram que seria o grande problema.

Miami resolve seu problema e, ainda, pensa no futuro com tal abertura de espaço, Houston briga no topo e Indiana ganha um defensor. Todo mundo ganha.

Toronto Raptors

É a Copa Cooper Flagg dominando o espaço. Mas aqui tem brasileiro no meio.

Neste caso, o Raptors mandaria o pivô Jakob Poeltl para o Golden State Warriors por Kevon Looney, Gary Payton II e Gui Santos. Enquanto os dois primeiros possuem contratos expirantes, Gui tem acordo até 2025/26.

Mas por que o Warriors faria tal troca?

Bem, é bastante simples. Golden State é o 27° em rebotes cedidos na temporada 2024/25. Poeltl pega 11.6 na atual campanha, sendo 4.0 apenas de ataque. Ou seja, abre mão de Looney, especialista no quesito, mas recebe um dos jogadores que os times da NBA mais buscam para trocas. Além disso, ele não é um pivô desses “cintura dura”. O austríaco sabe passar a bola e faz ótimas “paredes” para arremessadores.

O Warriors ainda mandaria uma escolha de primeira rodada de 2028 (pensando em tempos de vacas magras após a aposentadoria de Stephen Curry).

Por fim, Gui Santos poderia jogar em um dos times que contou com jogadores brasileiros em um passado recente e gosta de estrangeiros. E, no fim das contas, lá perto de março, o Raptors entraria em tank total, deixando caras como Scottie Barnes e RJ Barrett descansando em casa. Seria o cenário ideal para o brasileiro mostrar seu talento na NBA.

Los Angeles Lakers

Outra troca tripla. Mas aqui, é até simples.

O Lakers envia Gabe Vincent, Christian Wood, Jaxson Hayes e Maxwell Lewis ao Charlotte Hornets e Jarred Vanderbilt ao Washington Wizards. Em contrapartida, recebe Jonas Valanciunas (Wizards), além de Vasilije Micic e Cody Martin (Hornets).

Vamos lá.

É certo que o Lakers quer um pivô, né? Valanciunas estava na lista de reforços de LeBron James, tem um contrato bom para trocas e ajuda Anthony Davis nos rebotes. Afinal, Davis não quer mais jogar naquela posição.

Enquanto isso, com um armador puro como Micic, experiente, o time de Los Angeles ganha um cara que sabe passar a bola e arremessar (39.5% de três em 2024/25). Além disso, ele é um antigo MVP da EuroLeague.

Por fim, Martin é um defensor extremamente subestimado e que sabe passar a bola. Quem acompanha jogos do Hornets, sabe. Não que eu me orgulhe disso, tá?

Mentira. Me orgulho, sim.

Claro, estamos pensando em um Lakers com o objetivo de lutar pelo título. Vai fazer toda a diferença? Não sei, mas são jogadores de muito mais talento puro, provados e que estão na NBA produzindo para seus times.

O que Hornets e Wizards ganham com isso?

De acordo com meu amigo Cláudio, leitor do Jumper Brasil e fã de LeBron (antes mesmo do próprio time, o Philadelphia 76ers), ganham o prestígio de terem feito trocas para ajudar James a vencer mais um título.

É brincadeira, mas quem o conhece…

Mas sério agora.

O Hornets recebe vários jogadores com contratos expirantes, enquanto tem Vincent (US$11 milhões para 2025/26) e que pode ser moeda de troca. Já Lewis, com acordo de novato, vai pesar pouco.

Já o Wizards leva Vanderbilt, um jogador jovem (25 anos), que defende várias posições e que pode fazer um grande trio defensivo com Bilal Coulibaly (21)e Alex Sarr (20). Uma escolha de Draft, também, não seria difícil de conseguir ali (2029).

“Ah, mas e o Kyle Kuzma?”

Troque logo, Wizards. Rápido, enquanto ainda tem valor de mercado. Por escolhas de Draft futuras, é só mirar em quem tem jogadores mais velhos em janela de título fechando. Daí, tem o Denver Nuggets, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Phoenix Suns…

