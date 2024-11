Times da NBA monitoram troca por Marcus Smart

As franquias da NBA monitoram uma troca por Marcus Smart. Em sua segunda temporada no Memphis Grizzlies, o veterano não se adaptou ao elenco e perdeu espaço no quinteto titular. Enquanto isso, os jovens Scotty Pippen Jr. e Jaylen Wells ganharam espaço. Desse modo, é possível que o time do Tennessee abra mão do Defensor do Ano em 2022, de acordo com Brett Siegel, do Clutch Points.

“Uma peça que ainda não se encaixou foi o veterano Smart. Isso tem levado algumas equipes a monitorarem a situação”, explicou Siegel. “O surgimento de Pippen Jr. e o do novato Wells está levando executivos da liga a questionarem se o Grizzlies consideraria negociar Smart”, completou.

Smart chegou ao Grizzlies para a temporada 2023/24. Na época, ele era um defensor consagrado, adicionado ao elenco com a ideia de que pudesse agregar liderança a um jovem time. Entretanto, seu histórico de lesões o limitou a somente 20 jogos no ano passado. Da mesma forma, ele também perdeu partidas por contusões em 2024/25.

Quando esteve em quadra, por sua vez, os resultados não foram satisfatórios. Em sete partidas, afinal, ele tem médias de 7.4 pontos, com 40.9% de aproveitamento nos arremessos e somente 21.4% dos três pontos. Desse modo, números baixos para o valor do seu contrato. Isso porque, o armador recebe US$ 20.2 milhões nesta temporada, além de US$ 21.6 milhões para a próxima.

Diante desse cenário, não seria surpreendente o Grizzlies buscar uma troca por Marcus Smart na NBA. Por sua experiência e capacidade defensiva, aliás, certamente diversos times buscariam o negócio. Embora Siegel não tenha mencionado pretendentes, uma franquia que deve estar monitorando é o New York Knicks.

Em outubro, Kris Pursiainen, do Ballislife, informou que o time de New York teria a vontade de usar seus ativos recentes por Smart. O interesse do Knicks no armador é antigo. Na temporada retrasada, por exemplo, a franquia cogitou um negócio com o Boston Celtics. No entanto, ele terminou trocado para o Grizzlies.

Ainda segundo o jornalista, o Knicks acredita que o Grizzlies não deve exigir um preço tão alto na troca. Neste caso, diferentes projeções consideram somente uma escolha de primeira rodada do Draft. Entretanto, a equipe novaiorquina é uma das equipes com menos condições de oferecer algo signigicante na NBA.

