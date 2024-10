Rockets surge como time interessado em Jimmy Butler

De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o Houston Rockets seria um provável futuro time para Jimmy Butler na NBA. O jornalista aponta a franquia do Texas como uma das interessadas em adquirir o astro caso um novo acordo com o Miami Heat não aconteça para a próxima temporada.

“O Rockets também é cada vez mais mencionado por rivais como um time a ser observado caso Miami chegue ao ponto de decidir explorar suas opções de troca por Jimmy Butler. Vale lembrar que ele cresceu a cerca de 48 quilômetros de Houston, em Tomball, Texas”, escreveu Stein, no domingo (27).

Butler pode entrar na agência livre em 2025 se recusar sua opção de jogador de US$52.4 milhões para a temporada 2025/26. Isso se ele não chegar a um acordo sobre uma extensão de contrato com Miami durante a offseason. Este, aliás, é um problema na franquia já falado desde o término da última campanha.

Em conversa com Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, o presidente do Heat, Pat Riley, não tem buscado negociações para o novo contrato de Jimmy Butler. “Eu não tenho tido muitas conversas com ele sobre isso. Conversei com o agente dele algumas vezes. Porém, não vou mais sentar e ter essas reuniões. Ele é um homem inteligente”.

A declaração do dirigente confirma seu descontentamento com o astro. Embora ele seja o grande líder do elenco, seu comportamento nos últimos anos, principalmente na temporada 2023/24, forçou uma mudança. Enquanto sinalizou que não estava se importando com a temporada regular, onde o Heat foi mais uma vez para o play-in, o astro sequer entrou em quadra na eliminação nos playoffs.

Agora, o time abriu 2024/25 com uma vitória e uma derrota e atuações instáveis de Butler. Isso porque o seis vezes All-Star anotou apenas três pontos com um arremesso de quadra convertido no jogo de estreia da temporada, em derrota para o Orlando Magic.

Por outro lado, ele se recuperou no segundo confronto, contra o Charlotte Hornets, ao marcar 26 pontos, oito rebotes, oito assistências, enquanto converteu 46,7 % dos arremessos de quadra.

Além disso, Butler seria uma manobra diferente para o Rockets. O time texano investe no desenvolvimento de jovens jogadores e agregou alguns veteranos para ajudar no processo. Então, o astro seria mais um jogador experiente, o que pode indicar uma mudança de postura de Houston para as próximas campanhas. Sobretudo, pensando em playoffs. Publicidade O número de vitórias do Rockets aumentou nas últimas três temporadas. Entretanto, a equipe não consegue retornar à pós-temporada desde 2019/20.

