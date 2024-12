Site indica principais jogadores para trocas na temporada da NBA

Com mais de um mês da temporada 2024/25 da NBA, o site HoopsHype elegeu os principais jogadores para trocas. Vale lembrar que em fevereiro teremos a trade deadline. Ou seja, o prazo final para negociações da liga. Dessa forma, confira os principais nomes que podem acabar mudando de equipe.

Donte Divincenzo e Julius Randle (Minnesota Timberwolves)

Acima de tudo, a chegada de Divincenzo e Randle ao Minnesota Timberwolves parece ter sido frustrante para os dois jogadores, que já estavam adaptados e com planos para mais uma temporada no New York Knicks. O começo ruim em Minnesota pode ser um problema se a equipe não melhorar.

De fato, Julius Randle tem uma player option de US$ 30.94 milhões para a próxima temporada e, caso não melhore seu entrosamento com os novos colegas, pode ser um dos principais jogadores no mercado de trocas da NBA. Assim, o site também HoopsHype também comenta sobre Donte Divincenzo, que vem do seu melhor ano da carreira com o Knicks. Logo, ainda teria muitos times interessados em seu talento.

Jimmy Butler e Terry Rozier (Miami Heat)

Sobretudo, parece estranho que Jimmy Butler esteja nesta lista, porém, o astro já tem 35 anos e, segundo o portal HoopsHype, o Miami Heat deve definir o futuro de seu jogador após o final da temporada. O astro teve seu nome ventilado em equipes que lutam pelo título da NBA, como Golden State Warriors e New York Knicks.

Por outro lado, Terry Rozier se tornou reserva em Miami e de acordo com o portal, pode ser uma boa opção de troca. Rozier é um jogador que, nos últimos anos, teve médias de mais de 20 pontos por jogo. Sendo assim, o armador é um nome interessante para que o Heat consiga envolver em alguma negociação.

Leia mais!

Zach LaVine, Lonzo Ball e Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

A reconstrução do Chicago Bulls passa pela troca desses três jogadores. LaVine e Vucevic voltaram a fazer bons jogos. Enquanto isso, Lonzo retornou após uma grave lesão e é uma das histórias da temporada. A questão de Ball é sua saúde e seu contrato expirando, isso o torna um possível alvo para ser negociado pela franquia.

Na sequência, temos LaVine e Vucevic. Caso ambos os jogadores continuem bem, alguma equipe que está lutando pelo título da NBA pode acabar aceitando o risco e tomar a decisão de negociar com o Bulls, que espera por esse momento para trocar os atletas. O único problema é o alto valor dos contratos. O ala deve receber US$ 138 milhões até a temporada 2026/27, quando terá uma player option. Por fim, os valores do pivô ficam na casa dos US$ 41.48 milhões até 2025/26.

D’Angelo Russell, Gabe Vicente e Rui Hachimura (Los Angeles Lakers)

O bom início de temporada do Los Angeles Lakers na NBA deve aquecer o mercado de trocas de jogadores. De fato, os resultados positivos não são por conta de Russell e Vincent. Assim, ambos podem ser alvo de uma negociação do Lakers em busca de um jogador que ajude LeBron James e Anthony Davis. Além disso, a franquia ainda tem escolhas de primeira rodada do draft de 2029 e 2031 como ativos.

Da lista do HoopsHype, o único atleta citado do Lakers que tem atuado de forma regular como titular é Rui Hachimura. O jogador vem em sua melhor temporada da carreira em bolas do perímetro. Assim, o ala poderia ser incluído como um ativo precioso em qualquer troca que a franquia estude. Seu contrato é de US$ 35.26 milhões até 2025/26.

Jonathan Kuminga, Moses Moody, De’Anthony Melton e Gary Payton (Golden State Warriors)

Na mesma situação do Lakers, o Golden State Warriors iniciou a temporada com bons jogos e luta pelo topo do Oeste. Assim, alguns jogadores podem estar na mira de uma negociação em breve, segundo o HoopsHype. Jonathan Kuminga é sempre uma questão em San Francisco, o jovem vem sendo reserva de Steve Kerr e talvez seja o momento de uma troca, já que o atleta ainda tem muito mercado.

Outros jogadores de rotação do Warriors são Moses Moody e Gary Payton II. De acordo com o portal, Moody é um nome estudado no mercado por conta de seu salário maleável. Já Payton foi vital no título do Warriors em 2022, mas perdeu espaço. Além disso, o veterano também viu seu aproveitamento do perímetro despencar. No entanto, o jogador segue sendo um ótimo defensor e. assim como Moody, o salário de nove milhões pode ajudar em uma possível troca.

Em seguida, temos De’Anthony Melton, que está fora da temporada da NBA por conta de uma grave lesão de ligamento cruzado. O jogador tinha um começo promissor no Warriors. Porém, fora de ação, pode acabar envolvido em alguma troca da equipe. Seu contrato é US$ 12.82 milhões.

