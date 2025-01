Victor Wembanyama comanda e Spurs atropela Clippers

A útlima rodada do ano na NBA contou com seis jogos. Entre eles, a vitória do San Antonio Spurs sobre o Los Angeles Clippers em grande noite de Victor Wembanyama. O francês brilhou com 27 pontos, nove rebotes, além de cinco assistências em 25 minutos. Enquanto isso, Keldon Johnson produziu 17 pontos. Por outro lado, James Harden foi o único jogador do Clippers que tentou algo diferente, especialmente no primeiro tempo. Ele ficou com 17 pontos, mas cometeu cinco erros de ataque.

No primeiro período, um show de Victor Wembanyama e do Spurs sobre o Clippers. Jogando em casa, o time de San Antonio dominou o visitante desde o princípio. Wembanyama fez os seis primeiros pontos dos texanos, enquanto Harden tentava deixar o time de Los Angeles no jogo. Mas pouco depois, os anfitriões já lideravam por 14 a 6. Harden era o único quem fazia algo pelos californianos e, então, conseguiu cortar para cinco após cesta de longa distância. No entanto, o astro francês produziu mais nove pontos consecutivos e, em pouco tempo, o placar estava em 31 a 17.

Então, no segundo quarto, Victor Wembanyama passou para Julian Champagnie, que deixou o Spurs na frente do Clippers em 45 a 25. Mas os visitantes conseguiram reagir. Apesar de não com muita intensidade, Los Angeles se aproveitou de dois erros de ataque consecutivos de San Antonio. Derrick Jones cortou para 14, mas Stephon Castle e Zach Collins deixaram em 51 a 34. Apesar de todo esforço do Clippers, Harrison Barnes fez de três e a vantagem voltou a ser de 20. Depois, Chris Paul ampliou para 23 e o técnico Tyronn Lue precisou pedir tempo.

Publicidade

A vantagem do Spurs chegou aos 25 sobre o Clippers em mais um grande lance de Victor Wembanyama. Mas Norman Powell resolveu ajudar Harden e, ao fim do primeiro tempo, San Antonio vencia por 63 a 43.

Leia mais

Então, na volta dos vestiários, mais do mesmo. Victor Wembanyama seguiu comandando o Spurs, enquanto James Harden buscava a reação para o Clippers. Mas Wembanyama recebeu a ajuda do calouro Castle, que fez seis consecutivos para San Antonio, deixando em 73 a 49. Depois, Chris Paul fez grande jogada e o placar apontava 82 a 55. Keldon Johnson ampliou a vantagem para 29, enquanto a equipe de Los Angeles começava a utilizar reservas que pouco jogam.

Publicidade

Kai Jones e Amir Coffey diminuíram um pouco do prejuízo para o Clippers, mas logo Wembanyama deixou em 88 a 63. Depois, Harrison Barnes fez de três e o placar estava em 91 a 63.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Keldon Johnson aumentou a diferença para 30. Então, com grande vantagem e com a quadra repleta de reservas, o Spurs apenas confirmou o grande resultado sobre o Clippers.

(19-14) Los Angeles Clippers 86 x 122 San Antonio Spurs (17-16)

Los Angeles

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 17 3 1 1 1 Norman Powell 15 5 2 2 0 Amir Coffey 14 2 0 1 0 Kris Dunn 7 2 1 1 0 Ivica Zubac 5 7 2 0 0

Três pontos: 11-41; Powell: 3-10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 27 9 5 1 3 Keldon Johnson 17 6 1 0 0 Stephon Castle 16 4 4 1 1 Harrison Barnes 11 5 1 0 0 Chris Paul 7 9 4 3 0

Três pontos: 9-40; Barnes: 3-4

Publicidade

(7-26) Toronto Raptors 71 x 125 Boston Celtics (24-9)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 16 13 2 2 1 Jakob Poeltl 7 13 3 2 1 Davion Mitchell 9 2 3 0 0 Jamison Battle 9 3 2 0 0 Chris Boucher 7 2 1 1 0

Três pontos: 10-40; Mitchell: 2-2

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 23 8 3 1 0 Payton Pritchard 19 6 4 3 0 Derrick White 16 4 3 1 4 Jrue Holiday 14 1 4 3 0 Jaylen Brown 12 9 3 1 0

Três pontos: 22-43; Pritchard: 5-8

Publicidade

(17-14) Milwaukee Bucks 120 x 112 Indiana Pacers (16-18)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 30 12 5 2 0 Brook Lopez 16 5 3 0 0 Khris Middleton 15 6 7 0 0 Bobby Portis 14 15 3 2 0 Gary Trent Jr 14 2 1 2 0

Três pontos: 12-33; Trent: 4-5

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 25 9 2 1 1 Pascal Siakam 20 7 4 0 0 Myles Turner 16 10 2 0 1 Tyrese Haliburton 12 6 7 1 2 Jarace Walker 11 1 1 3 1

Três pontos: 13-37; Mathurin: 3-5

Publicidade

Em andamento

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Mais tarde

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA