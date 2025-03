Tyrese Haliburton decide e Pacers bate Bucks

Não foi a melhor atuação da carreira de Tyrese Haliburton, mas quando precisou ele apareceu e foi decisivo na vitória Indiana Pacers sobre o Milwaukee Bucks por 115 a 114. O astro converteu a bola do jogo para consolidar um triunfo valioso ao time da casa em um confronto direto na zona de playoffs da Conferência Leste. Além disso, a rodada desta terça-feira (11) contou com mais três jogos.

Com a vitória, Indiana escapou de sofrer a quarta derrota seguida. A sequência tinha tido três derrotas para times do meio da tabela como Atlanta Hawks e Chicago Bulls. Portanto, uma vitória que pode servir para recuperar a confiança da equipe. Agora, o Pacers soma 36 vitórias em 64 jogos. Apesar de ter a mesma campanha do Bucks, o time segue atrás na tabela, já que perdeu os outros dois confrontos diretos de 2024/25. O próximo jogo é na sexta-feira (14), contra o Philadelphia 76ers.

Após grande sequência positiva, Milwaukee também vive uma pequena instabilidade. Afinal, perdeu seus últimos três jogos. O time também sofreu quedas para Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. A franquia ocupa a quarta posição do Leste. O Bucks volta a jogar na quinta-feira (13), em duelo contra o Los Angeles Lakers.

Então, confira os principais pontos do triunfo de Pacers de Tyrese Haliburton sobre o Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Pascal Siakam lidera Pacers

Em um jogo de alternâncias e corridas o tempo (foram 35 trocas de liderança), Pascal Siakam foi o jogador da segurança de Indiana. O ala-pivô foi o principal pontuador e reboteiro com 25 pontos e 12 rebotes. Além disso, distribuiu cinco assistências. Com sete pontos, ele também foi importante na reta final para confirmar a vitória dos donos da casa. É uma temporada consistente para o camaronês.

O craque resolveu no fim

Até o arremesso final, Tyrese Haliburton tinha apenas dez pontos em 11 arremessos. Daquelas noites que aconteceram mais ao longo de 2024/25 do que em relação a 2023/24. Mas com seu time perdendo por três, ele acertou uma bola tripla na cara de Giannis Antetokounmpo, sofreu a falta e converteu seu lance livre para virar o jogo de maneira improvável. Foi destaque, como quase sempre, na construção: Dez assistências e um erro de ataque apenas.

Banco de reservas domina

A profundidade de Indiana foi importante ao longo da partida. Dois dos principais contribuintes da vitória saíram do banco com TJ McConnell e Bennedict Mathurin. Em média, os jogadores reservas venceram seus minutos por 5.2 pontos. Ai estão incluídos Thomas Bryant, Obi Toppin e Ben Sheppard. Fizeram mais pontos que o banco rival (42 a 30) e viram a segunda unidade de Milwaukee perder seus minutos por uma média de 6.8 pontos.

Leia mais!

Estrelas também sofrem em Milwaukee

Giannis Antetokounmpo flertou com o triplo-duplo, mas marcou apenas 19 pontos ao longo do jogo. As dobras de Indiana fizeram com que ele passasse mais a bola e terminasse, por exemplo, sem marcar pontos no último quarto. Por fim, foi apenas a terceira noite em que ele não passou dos 20 pontos em 2025. Damian Lillard também impactou com 11 assistências, mas marcou apenas 15 pontos em 14 arremessos.

Entorno tenta aproveitar

Com os astros bem marcados, muito do volume ofensivo de Milwaukee acabou indo para Brook Lopez e Taurean Prince. Foi um dos melhores jogos do pivô no ano, com 23 pontos, nove de 11 nos arremessos e ótimo trabalho defensivo no aro. O ala marcou 18 pontos e converteu quatro bolas de três no confronto. Porém, nenhum outro jogador passou dos dez pontos e no fim, o Bucks ficou aquém.

Derrota dolorida

A última bola de Tyrese Haliburton sacramentou a derrota do Bucks para o Pacers. Mas há outros motivos para se lamentar também. Por exemplo, Milwaukee converteu uma bola de três a mais no jogo e também venceu a batalha de pontos fáceis (no aro ou lances-livres) por 66 a 62. No entanto, o time perdeu em pontos de média distância, o arremesso de menor volume do jogo atual por 14 a 6. Times que superam seus rivais nessas duas primeiras batalhas raramente perdem, mas foi o destino dos visitantes nessa noite.

(36-28) Milwaukee Bucks 114 x 115 Indiana Pacers (36-28)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Brook Lopez 23 7 1 1 0 Giannis Antetokounmpo 19 17 7 0 1 Taurean Prince 18 6 3 1 0 Damian Lillard 15 3 11 0 0 Kevin Porter Jr. 9 2 4 0 0

Três pontos: 14-36; Prince: 4-8

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 25 12 5 1 0 Bennedict Mathurin 17 4 1 0 0 Tyrese Haliburton 14 3 10 2 0 Myles Turner 13 6 2 0 2 TJ McConnell 12 2 7 4 1

Três pontos: 13-39; Mathurin: 3-5

Outros jogos

Além da vitória do Pacers de Tyrese Haliburton sobre o Bucks de Giannis Antetokounmpo, a rodada dessa terça ainda contou com mais três partidas. Então, confira os box-scores dos triunfos de Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons e New Orleans Pelicans.

(22-43) Brooklyn Nets 104 x 109 Cleveland Cavaliers (55-10)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 27 1 3 0 0 Cam Johnson 17 5 5 2 1 Ziaire Williams 14 6 3 1 0 Noah Clowney 12 1 1 0 0 Nic Claxton 9 4 4 0 2

Três pontos: 16-44; Williams: 4-9

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 30 4 8 4 0 Jarrett Allen 23 13 1 0 3 Evan Mobley 21 9 6 0 1 Max Strus 10 5 4 0 0 Craig Porter Jr. 7 4 3 0 0

Três pontos: 10-42; Garland: 3-11

(13-51) Washington Wizards 103 x 123 Detroit Pistons (37-29)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Marcus Smart 16 2 2 0 1 Jordan Poole 15 5 3 2 0 Bub Carrington 15 3 3 0 0 Richaun Holmes 14 8 2 1 0 Kyshawn George 12 5 2 3 1

Três pontos: 13-39; Carrington: 3-5

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 27 8 10 1 0 Jalen Duren 15 13 0 0 2 Malik Beasley 14 4 2 0 0 Tobias Harris 12 8 1 3 0 Tim Hardaway Jr. 11 4 1 2 0

Três pontos: 16-38; Beasley: 4-6

(35-30) Los Angeles Clippers 120 x 127 New Orleans Pelicans (18-48)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 29 8 3 2 1 James Harden 25 4 17 2 0 Ivica Zubac 19 11 5 0 4 Kris Dunn 11 3 5 3 0 Derrick Jones Jr. 11 3 1 0 1

Três pontos: 14-41; Leonard: 4-8

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 22 10 12 0 1 CJ McCollum 23 3 7 3 0 Trey Murphy III 21 4 3 2 0 Karlo Matkovic 15 4 1 0 2 Jose Alvarado 14 2 4 2 0

Três pontos: 17-31; McCollum: 5-9

