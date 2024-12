Ja Morant brilha e Grizzlies bate Celtics

Em grande noite de Ja Morant, o Memphis Grizzlies surpreendeu o Boston Celtics, em pleno TD Garden, e venceu o atual campeão da NBA por 127 a 121. Em noite inspirada do armador e abaixo da média dos donos da casa na linha de três pontos, a franquia do Tennessee confirmou seu bom momento. Além disso, a rodada deste sábado (7) ainda contou com outras seis partidas.

Memphis vive grande momento. São oito vitórias nos últimos nove jogos. Isso casa com seus principais jogadores saudáveis, após mais um começo recheado de muitas lesões. Com o triunfo, o time tem 16 vitórias em 24 jogos na temporada 2024/25. O Grizzlies fecha o dia empatado na segunda posição da conferência ao lado do Dallas Mavericks. A franquia não folga e volta a quadra nesse domingo (8) contra o Washington Wizards.

Por outro lado, Boston tropeça e deixa de encostar no líder do Leste, Cleveland Cavaliers. Após superar o Milwaukee Bucks na última sexta, a equipe não conseguiu fechar o back-to-back com duas vitórias seguidas. Ainda assim, são nove triunfos nas últimas 11 partidas. Após jogar em noites consecutivas, a equipe só volta a atuar na próxima quinta-feira (12) contra o Detroit Pistons. O time está dois jogos abaixo de Cleveland.

Publicidade

Então, confira como foi a vitória do Memphis Grizzlies de Ja Morant sobre o Boston Celtics de Jayson Tatum.

Morant brilha em grande fim de jogo de Memphis

O Grizzlies abriu uma vantagem inicial logo de cara. Apesar do grande volume celta nas bolas triplas, Memphis conseguiu ter melhor aproveitamento e abriu uma frente nos primeiros minutos. O camisa 12 começou agressivo, anotando 11 pontos e duas bolas de três em duas tentativas.

Publicidade

O começo agressivo continuou. Memphis atacava o aro com eficiência alimentando Jaren Jackson Jr, enquanto os arremessadores seguiam com eficiência nas bolas triplas. Além disso, foram bons minutos de Brandon Clarke, que produziu uma de suas melhores noites ofensivas em 2024/25.

Mas depois da volta do intervalo, a equipe dona da casa voltou quente. Depois de abrir 14 pontos ainda nas primeiras posses do terceiro período, Boston encaixou um melhor ritmo. Nos últimos minutos do terceiro período, a equipe levou uma corrida de 18 a 6 que parecia mudar os rumos da partida. O time da casa enfim tomou a liderança, criando um grande clima no Garden.

Publicidade

Leia mais!

Porém foi ai que a execução do Grizzlies cresceu. Afinal, enfrentando uma marcação mais ajustada, Morant passou a movimentar mais a bola. Enquanto isso, Jaren Jackson Jr passou a dominar. Ele anotou 14 pontos só no último quarto. Aliás, os ataques ao aro foram uma grande vantagem de Memphis para vencer em Boston. Foram 60 pontos da equipe no garrafão, que lideraram uma grande vitória.

Acima de tudo, um jogo de maturidade para um time que enfrentou a corrida positiva do campeão da NBA, e respondeu em ambiente hostil. Ja Morant ficou a um rebote e uma assistência de um triplo duplo no triunfo do Grizzlies sobre o Celtics.

Noite abaixo do perímetro e de Tatum

Após atuar de forma fantástica para decidir a vitória de Boston sobre Milwaukee nos últimos minutos do duelo de sexta-feira, Jayson Tatum não teve uma grande noite, sobretudo em aproveitamento. O ala marcou 17 pontos em 21 arremessos. No entanto, conseguiu mover a bola com nove assistências, ajudando a equipe em várias frentes. Mas a partir disso, o alto volume de três pontos habitual não foi seguido de um bom aproveitamento.

Publicidade

A maior parte dos arremessadores do Celtics não teve uma grande noite. A equipe teve 60 de seus 105 chutes vindos do perímetro. Mas a eficiência foi apenas de 30%. Aliás, isso foi o fim de uma sequência interessante da equipe, que tinha vencido todas as partidas em que chutou para menos de 33% em 2024/25.

Entre os destaques principais na pontuação, Payton Pritchard mudou o ritmo da partida sempre que entrou em quadra. Inclusive, foi dele a bola que virou a partida no começo do quarto período. Enquanto o armador reserva esteve na quadra, Boston venceu por oito pontos. Porém, quando ficou no banco, foi Memphis que venceu por 14.

Publicidade

Além do jogo abaixo de Tatum, também não foi uma noite eficiente para Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. A dupla somou 42 pontos em 43 chutes ao longo de todo o jogo. Enfim, em uma noite menos eficiente e com um final de jogo com pior execução, Boston não conseguiu consumar a virada que chegou a acontecer no começo do último quarto. Por fim, Ja Morant e Jaren Jackson Jr prevaleceram na vitória do Grizzlies sobre o Celtics.

(15-8) Memphis Grizzlies 127 x 121 Boston Celtics (19-4)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 32 9 9 2 0 Jaren Jackson Jr. 27 9 1 3 4 Brandon Clarke 18 8 4 2 1 Desmond Bane 14 2 4 3 0 Jay Huff 10 9 2 0 1

Três pontos: 15-33; Morant: 4-6

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 22 3 6 1 0 Payton Pritchard 22 6 2 1 0 Jrue Holiday 23 4 3 0 1 Kristaps Porzingis 19 8 2 1 3 Jayson Tatum 17 13 9 0 0

Três pontos: 18-60; Pritchard: 6-11

Publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Grizzlies de Ja Morant sobre o Celtics de Jayson Tatum, a rodada ainda contou com outras seis partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros confrontos desse sábado.

(21-3) Cleveland Cavaliers 116 x 102 Charlotte Hornets (6-17)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 41 10 2 1 3 Donovan Mitchell 18 8 8 0 0 Darius Garland 18 2 5 0 1 Jarrett Allen 11 10 3 0 1 Dean Wade 7 4 3 3 0

Três pontos: 14-38; Mobley: 6-8

Publicidade

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 25 4 1 0 1 DaQuan Jeffries 17 6 1 0 0 Josh Green 16 2 3 2 1 Vasilije Micic 13 5 7 0 0 Mark Williams 12 5 2 0 0

Três pontos: 11-39; Jeffries: 3-5

Publicidade

(11-10) Denver Nuggets 113 x 122 Washington Wizards (3-18)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 56 16 8 1 0 Julian Strawther 18 3 2 3 2 Christian Braun 14 2 0 1 1 Russell Westbrook 7 10 12 4 1 Michael Porter Jr. 11 5 6 1 1

Três pontos: 5-24; Jokic: 3-5

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 39 5 8 0 0 Justin Champagnie 23 8 1 2 2 Jonas Valanciunas 20 12 5 0 5 Jared Butler 12 2 4 0 0 Bub Carrington 10 4 6 0 0

Três pontos: 16-41; Poole: 9-20

Publicidade

(18-5) Oklahoma City Thunder 119 x 109 New Orleans Pelicans (5-19)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 2 4 0 0 Jalen Williams 27 6 5 4 0 Lu Dort 14 5 1 2 1 Alex Caruso 14 2 3 2 0 Isaiah Hartenstein 12 12 5 1 0

Três pontos: 12-32; Dort: 4-7

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 26 9 5 4 0 Herb Jones 24 4 4 0 1 Trey Murphy III 16 3 2 5 1 CJ McCollum 11 5 8 2 2 Brandon Boston Jr. 11 2 1 1 0

Três pontos: 11-37; Murphy: 3-6

Publicidade

(10-15) Detroit Pistons 120 x 111 New York Knicks (14-9)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 29 10 15 1 0 Malik Beasley 23 4 1 1 0 Jaden Ivey 16 4 4 1 0 Tobias Harris 13 9 1 0 0 Jalen Duren 12 3 0 2 0

Três pontos: 18-36; Beasley: 7-10

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 31 4 10 1 0 Mikal Bridges 20 3 3 2 1 Josh Hart 17 6 3 1 0 OG Anunoby 17 4 2 4 2 Precious Achiuwa 6 10 4 1 1

Três pontos: 11-34; Brunson: 3-7

Publicidade

(16-8) Dallas Mavericks 125 x 118 Toronto Raptors (7-17)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 30 13 11 4 0 Kyrie Irving 29 6 4 2 1 Klay Thompson 20 5 0 1 0 PJ Washington 13 5 1 1 1 Spencer Dinwiddie 11 2 0 0 0

Três pontos: 17-45; Irving: 6-9

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Gradey Dick 27 4 1 1 0 Jakob Poeltl 20 7 7 2 0 Scottie Barnes 19 8 14 13 1 RJ Barrett 18 4 5 1 0 Kelly Olynyk 13 4 1 2 0

Três pontos: 15-39; Dick: 5-14

Publicidade

(12-10) Phoenix Suns 111 x 121 Miami Heat (11-10)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Royce O’Neale 23 8 3 1 0 Devin Booker 21 4 7 0 0 Grayson Allen 16 2 4 2 0 Bradley Beal 15 5 4 0 0 Tyus Jones 13 1 4 4 0

Três pontos: 16-41; O’Neale: 5-8

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 25 12 8 1 0 Jimmy Butler 24 7 4 0 1 Duncan Robinson 19 2 4 1 0 Tyler Herro 17 8 7 2 0 Haywood Highsmith 14 3 0 2 1

Três pontos: 13-32; Robinson: 5-8

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA