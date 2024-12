Trae Young supera LeBron e Hawks bate Lakers

Em um jogão, Trae Young decidiu e o Atlanta Hawks venceu o Los Angeles Lakers de LeBron James, por 134 a 132. Os astros foram os nomes principais de uma partida que teve produções incríveis de vários jogadores, pouca defesa e um final eletrizante que favoreceu o time da casa. Além disso, a rodada desta sexta-feira (6) ainda contou com mais seis partidas.

Atlanta confirma seu grande momento, como um dos dois times mais quentes da NBA atualmente. Afinal, são seis vitórias seguidas e um verdadeiro salto na tabela do Leste, chegando a quinta posição da conferência. A equipe deixou o Milwaukee Bucks para trás com os resultados da rodada. A equipe folga nesse sábado, mas já volta as quadras no domingo (8) para enfrentar o Denver Nuggets, ainda em casa.

Por outro lado, o Los Angeles Lakers é um dos times mais frios da NBA atualmente. Essa foi a terceira derrota seguida e a sétima nas últimas nove partidas. Assim, a equipe segue despencando na Conferência Oeste, caindo para o décimo lugar, no limite da zona de play-in. Em crise, a franquia volta para Los Angeles nesse domingo, quando recebe o Portland Trail Blazers.

Publicidade

Então, confira como foi o grande duelo entre Trae Young e LeBron James na vitória do Hawks sobre o Lakers.

Prorrogação de Young e alas decisivos

É justo dizer que pelo momento, Atlanta entrou favorito para o confronto. Mas o jogo foi de muitas oscilações e trocas de liderança. Para se ter uma noção, o placar mudou de lado por um total de 40 vezes. Após um começo difícil, a equipe acelerou no segundo quarto, em que liderou em geral. Mas na volta do intervalo, sofreu de novo, com Los Angeles chegando a abrir 11 pontos de frente.

Publicidade

Mas algumas velhas tendências positivas para esse time voltaram a aparecer. Trae Young jogou mais como um construtor, fechando um duplo duplo ainda no primeiro tempo e produzindo mais uma noite de 20 assistências. Ele alimentou os jogos incríveis de De’Andre Hunter e Bogdan Bogdanovic, que lideraram um banco de reservas que, acima de tudo, dominou o do rival.

No fim do jogo, o armador assumiu o protagonismo ofensivo. Aliás, não deu certo logo de cara. O ataque da equipe foi muito pouco fluído nos últimos minutos, Young se contentou com chutes ruins e saiu zerado em um jogo que acabou indo para a prorrogação. Porém, foram sete pontos só no tempo extra, o que inclui ai a bola da vitória nos últimos segundos.

Publicidade

Destaque também para Dyson Daniels. O jovem ala até levou um daqueles tocos conhecidos de LeBron James, mas causou um caos incrível na construção do Lakers, que congelou nos minutos finais da partida. Forçando erros de ataque ao seu melhor estilo em 2024/25, ele também foi decisivo para uma grande vitória nos últimos segundos. O Hawks esteve prestes a perder em alguns momentos do último quarto e prorrogação, mas sempre respondeu. Um triunfo que veio na marra, como esse pouco fez nos últimos anos. Progresso.

Falta de defesa e falta de ajuda para os astros de Los Angeles

LeBron James e Anthony Davis combinaram para 77 pontos, 20 rebotes e 19 assistências nesse jogo. Ah, não se esqueça dos cinco tocos e três roubos de bola. Os astros estiveram agressivos desde que o jogo começou, pareciam estar com o senso de urgência ativado para fechar a viagem de quatro jogos como visitante, com um resultado um pouco mais animador em uma sequência tão ruim.

Publicidade

Para se ter uma ideia, James fez três bolas de três só no primeiro quarto e seis no jogo. Nos últimos quatro duelos, ele teve apenas uma. Anthony Davis tinha 22 pontos antes do intervalo, após somar 20 nos últimos dois jogos. Enfim, é difícil cobrar muito mais do que a dupla entregou nessa partida.

É justo dizer porém, que Davis falhou demais nas últimas posses. Dois erros de ataque desleixados reviveram o Hawks na prorrogação. James errou o último chute, mas sai mais ileso do fim de jogo, com um toco decisivo e 17 pontos marcados entre o quarto período e a prorrogação. Ainda assim, não foi o suficiente.

Publicidade

Mais uma noite onde a defesa de Los Angeles teve raros bons momentos. LeBron e Davis brilhavam do outro lado, mas o Lakers raramente teve resposta para Trae Young e seus companheiros de Hawks, excetuando o primeiro quarto e alguns minutos do último. A equipe segue muito frágil nesse sentido.

Além disso, nenhum outro jogador conseguiu mais do que 15 pontos. É justo dizer que alguns tiveram bons jogos, como Rui Hachimura, Gabe Vincent, Dalton Knecht e Max Christie. Mas dado o nível dos coadjuvantes rivais, foi insuficiente. Os velhos problemas voltam a atacar, mesmo em uma noite onde seus astros deixaram quase tudo em quadra.

Publicidade

(12-11) Los Angeles Lakers 132 x 134 Atlanta Hawks (13-11)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 39 10 11 2 3 Anthony Davis 38 10 8 1 2 Dalton Knecht 14 3 2 0 0 Rui Hachimura 12 9 1 2 2 Gabe Vincent 12 1 5 2 1

Três pontos: 16-35; James: 6-11

Publicidade

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 31 4 20 2 0 De’Andre Hunter 26 3 2 2 0 Bogdan Bogdanovic 20 6 1 0 0 Onyeka Okongwu 15 6 0 0 1 Jalen Johnson 12 10 7 1 0

Três pontos: 17-40; Hunter: 5-7

Publicidade

Leia mais!

Além da vitória do Hawks de Trae Young sobre o Lakers de LeBron James, a rodada ainda contou com outras seis partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses confrontos.

(16-9) Orlando Magic 94 x 102 Philadelphia 76ers (6-15)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 30 5 5 1 1 Jalen Suggs 22 1 3 3 0 Mo Wagner 12 9 2 0 0 Goga Bitadze 9 4 2 0 2 Wendell Carter Jr. 8 9 3 0 0

Três pontos: 13-46; Suggs: 4-12

Publicidade

Philadelphia 76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 21 4 9 1 0 KJ Martin 20 3 2 0 0 Guerschon Yabusele 16 3 4 1 0 Tyrese Maxey 16 2 2 3 0 Kelly Oubre Jr. 13 10 0 2 0

Três pontos: 7-26; George: 2-7

Publicidade

(10-14) Indiana Pacers 132 x 123 Chicago Bulls (10-14)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 23 4 8 2 0 Pascal Siakam 21 7 2 0 0 Bennedict Mathurin 19 6 1 0 1 Obi Toppin 17 7 5 0 1 TJ McConnell 17 2 5 2 0

Três pontos: 18-29; Haliburton: 5-9

Publicidade

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 32 3 3 1 0 Coby White 19 4 9 1 0 Ayo Dosunmu 15 2 5 2 2 Nikola Vucevic 13 9 2 0 0 Josh Giddey 10 7 6 1 0

Três pontos: 21-50; LaVine: 5-9

Publicidade

(11-11) Milwaukee Bucks 105 x 111 Boston Celtics (19-4)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 31 5 4 1 0 Giannis Antetokounmpo 30 11 1 0 0 Bobby Portis 9 18 3 0 0 Khris Middleton 11 3 5 2 1 Gary Trent Jr. 11 4 1 0 0

Três pontos: 11-29; Lillard: 4-12

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 34 10 5 0 0 Jaylen Brown 25 3 3 0 1 Jrue Holiday 20 5 6 1 1 Sam Hauser 16 3 1 1 1 Al Horford 8 9 3 0 2

Três pontos: 17-53; Hauser: 4-8

Publicidade

(11-13) Sacramento Kings 140 x 113 San Antonio Spurs (11-12)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 22 16 4 0 0 DeMar DeRozan 23 3 2 1 0 Malik Monk 22 9 6 0 0 De’Aaron Fox 22 4 8 0 1 Keegan Murray 17 6 1 0 2

Três pontos: 16-34; Huerter: 4-4

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Julian Champagnie 30 3 1 1 0 Stephon Castle 15 3 5 3 0 Jeremy Sochan 14 5 2 0 0 Keldon Johnson 14 5 0 2 1 Chris Paul 11 8 13 1 0

Três pontos: 14-41; Champagnie: 6-12

Publicidade

Esse texto será atualizado ao fim de Warriors x Timberwolves e Jazz x Blazers.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA