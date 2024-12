Tyler Herro brilha e Heat atropela Lakers

Foi um amasso. O Miami Heat não tomou conhecimento do Los Angeles Lakers na Flórida, em grande noite de Tyler Herro. Em casa, a equipe venceu o rival das finais de 2019/20 por 134 a 93. Ou seja, por incríveis 41 pontos de vantagem, sem tomar conhecimento do time de LeBron James. Além disso, a rodada desta quarta-feira (4) ainda contou com outras cinco partidas.

Os altos e baixos de Miami seguem sendo uma tendência em sua campanha de exatos 50% de aproveitamento em 2024/25. Mas hoje, talvez o ponto mais alto de toda a campanha. Chutando a má fase pra longe, a equipe voltou a vencer após derrotas para Boston Celtics e Toronto Raptors. Assim, a equipe está na sétima posição do Leste, com dez vitórias em 20 jogos. A equipe terá uma longa folga até o próximo sábado (7), quando encara o Phoenix Suns.

Por outro lado, Los Angeles chega ao seu ponto mais baixo na atual campanha. Após perder por 29 pontos para o Minnesota Timberwolves, o time conseguiu uma derrota ainda mais acachapante, por 41 pontos. São seis derrotas nas últimas oito partidas em 2024/25. Assim, o time tem 12 vitórias em 22 jogos, ainda se sustentando pelo forte início. Mas a equipe tem despencado na tabela, agora apenas com a nona posição do Oeste.

Então, confira como foi a vitória dominante do Miami Heat de Tyler Herro e Jimmy Butler sobre o Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis.

Miami faz melhor segundo tempo do ano e atropela

O ritmo ofensivo do Heat foi elevado durante todo o confronto. Só 10 dos 52 arremessos convertidos, por exemplo, não foram precedidos por uma assistência. A movimentação de bola estava muito boa, vários jogadores estavam acertando seus chutes. Enfim, um pouco da melhor versão que vimos desse time nos últimos anos em que chegou duas vezes as finais.

Butler e Adebayo lideraram o caminho no primeiro tempo. Afinal, 27 de seus 31 pontos vieram apenas nos primeiros 24 minutos. Ao redor deles, Miami acertou 11 bolas triplas. Apesar de já controlar o jogo, Los Angeles ainda viveu no primeiro tempo em decorrência dos erros de ataque da equipe da casa. Dez dos 15 totais ao longo do jogo vieram nesses minutos, e a transição do Lakers os manteve no jogo. Porém, já perdendo por 17 pontos antes do intervalo.

Mas o segundo tempo tem sido um problema para a equipe, que costuma sofrer sobretudo, durante o terceiro quarto. Tyler Herro garantiu que isso não acontecesse. Ele anotou 21 pontos só nesse quarto, com sete bolas triplas convertidas. Para se ter uma noção, o resto do time anotou 15 pontos no mesmo quarto e Los Angeles fez 20 totais.

Com a vitória quase que assegurada, os titulares da franquia nem precisaram voltar a quadra no último quarto. Bom momento para que Terry Rozier fizesse alguns bons minutos, ao lado do calouro Pelle Larsson e o armador Dru Smith. Sem oferecer a transição para o rival, o Heat passou os últimos minutos liderando por mais de 40 pontos. Portanto, foi uma vitória dominante.

Lakers segue muito mal

Contra o Minnesota Timberwolves, foi LeBron James que esteve irreconhecível. Porém, dessa vez, foi Anthony Davis quem ficou muito abaixo. O pivô só anotou oito pontos ao longo de toda a partida contra Miami, muito bem contido por Bam Adebayo e o acúmulo de defensores rivais no garrafão.

LeBron até fez um jogo melhor em relação as suas últimas noites. Após errar 19 bolas triplas seguidas nos últimos três jogos, ele enfim acertou uma nessa noite. Porém, em quatro tentativas. O camisa 23 ainda foi o cestinha com 29 pontos e deu oito assistências, mas cometeu cinco erros de ataque, o mesmo número de bolas de três totais que Los Angeles converteu na noite.

E se o terceiro quarto tem sido um problema para o Heat de Tyler Herro, o que dizer do Lakers não? O péssimo ataque foi um reflexo de uma defesa pouco intensa, que já não conseguia ter força para forçar erros do rival e tentar diminuir seu ritmo ofensivo. O visitante já perdia por mais de 15 no primeiro tempo e entrou ainda mais derrotado na etapa final.

O único destaque além do veterano, talvez seja os bons minutos de Max Christie, que em meio ao caos, tem recebido mais chances e prosperado. Mas de resto, mais uma noite muito ruim da equipe de JJ Redick, que vive sua primeira crise no comando da nova equipe.

(12-10) Los Angeles Lakers 93 x 134 Miami Heat (10-10)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 29 5 8 1 0 Rui Hachimura 14 3 1 0 1 D’Angelo Russell 12 1 4 0 0 Max Christie 11 7 5 1 0 Anthony Davis 8 7 5 1 0

Três pontos: 5-22; Christie: 1-1

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 31 5 4 1 0 Jimmy Butler 17 9 5 2 1 Terry Rozier 16 2 2 1 0 Bam Adebayo 14 10 7 1 1 Haywood Highsmith 14 2 3 1 0

Três pontos: 24-47; Herro: 9-16

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Miami Heat de Tyler Herro e Jimmy Butler sobre o Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis, a rodada ainda contou com outras cinco partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros confrontos da noite.

(9-15) Detroit Pistons 120 x 130 Boston Celtics (18-4)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 27 9 14 0 1 Tobias Harris 27 3 2 2 1 Malik Beasley 23 4 1 2 0 Marcus Sasser 12 2 2 3 0 Jaden Ivey 11 2 2 0 1

Três pontos: 20-39; Harris: 6-9

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 28 6 9 3 0 Kristaps Porzingis 26 9 2 0 2 Sam Hauser 20 3 0 1 0 Payton Pritchard 19 5 4 1 0 Derrick White 14 4 11 2 2

Três pontos: 21-53; Hauser: 5-10

(9-14) Indiana Pacers 90 x 99 Brooklyn Nets (10-13)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 17 3 8 2 2 Pascal Siakam 14 6 0 1 1 TJ McConnell 14 2 2 1 0 Obi Toppin 13 5 2 2 1 Johnny Furphy 12 7 0 0 1

Três pontos: 8-33; Furphy: 4-8

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 26 7 1 2 1 Nic Claxton 16 8 2 0 1 Shake Milton 15 3 4 2 0 Jalen Wilson 11 3 3 2 0 Ben Simmons 7 7 9 2 3

Três pontos: 12-36; Johnson: 7-13

(16-8) Orlando Magic 106 x 102 Philadelphia 76ers (5-15)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 35 7 2 0 1 Jalen Suggs 17 2 6 3 0 Jonathan Isaac 14 4 0 2 2 Anthony Black 10 5 7 0 0 Mo Wagner 10 6 1 2 2

Três pontos: 8-29; Suggs: 4-8

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared McCain 24 7 3 0 0 Tyrese Maxey 16 4 6 2 0 Guershon Yabusele 15 7 4 1 0 Kelly Oubre Jr. 15 4 5 2 0 Kenyon Martin Jr. 11 4 0 2 0

Três pontos: 11-30; Oubre Jr: 4-7

(12-11) Atlanta Hawks 119 x 104 Milwaukee Bucks (11-10)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 23 13 5 2 1 De’Andre Hunter 20 5 2 3 0 Clint Capela 8 17 1 1 1 Trae Young 17 4 7 0 0 Bogdan Bogdanovic 15 2 5 5 0

Três pontos: 9-32; Bogdanovic: 3-5

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 31 11 5 1 0 Damian Lillard 25 4 5 1 0 Gary Trent Jr. 11 3 1 0 1 Taurean Prince 10 4 2 1 0 AJ Green 6 4 4 0 0

Três pontos: 15-45; Lillard: 5-9

Esse texto será atualizado ao fim de Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves.

