Anthony Edwards lidera e Timberwolves vence Lakers

Sob o comando de Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Lakers, por 97 a 87, jogando em casa. Em duelo equilibrado, o jovem astro liderou com 23 pontos. Por outro lado, o time angelino não contou com LeBron James. Além disso, a rodada dessa sexta-feira (13) ainda contou com mais sete jogos.

É uma tendência: A defesa de Minnesota está de volta. A equipe já tinha levado o Lakers a sua menor pontuação nessa campanha, e o fez de novo. O bom momento reflete nas vitórias, são cinco nos últimos seis jogos. Em todos os cinco triunfos, a equipe tomou menos de 90 pontos. Foi a 13ª vitória em 24 partidas em 2024/25, levando a equipe a 8ª posição do Oeste. O próximo compromisso é no domingo (15) contra o San Antonio Spurs.

O Lakers vive uma tendência recente: Perder partidas. A equipe até conseguiu sobreviver no aspecto defensivo, mas sofreu para pontuar em mais uma partida sem LeBron James. São oito derrotas nos últimos 11 jogos, e uma queda na tabela, com 13 vitórias em 25 duelos. Aliás, a franquia foi ultrapassada pelo próprio Minnesota na tabela, agora ocupando a décima posição. Los Angeles também joga no domingo, contra o Memphis Grizzlies.

Então, confira como foi a vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Lakers de Anthony Davis.

Timberwolves vence na defesa

Não foi um jogo brilhante de Minnesota. Apesar disso, a energia defensiva sempre esteve lá. Só no primeiro quarto, a equipe forçou 11 erros de ataque do Lakers. Esses erros se transformaram em 16 dos 32 pontos que a equipe fez em todo o período. Ou seja, metade, aproveitando da transição para ganhar ritmo e abrir uma vantagem de nove pontos.

Porém, o segundo quarto foi um pouco assustador. A equipe teve uma sequência de quase cinco minutos em que marcou apenas um ponto. A defesa e a falta de arremessos positivos do rival na noite, não permitiram que uma virada acontecesse, mas em algum momento, Minnesota esteve ganhando por apenas duas posses novamente. O destaque principal é para Jaden McDaniels até o intervalo, uma das melhores atuações dele na temporada.

Leia mais!

No terceiro quarto, o ataque voltou a se soltar. Acima de tudo, porque seu astro apareceu para praticamente selar o jogo. Anthony Edwards anotou 11 de seus 23 pontos totais, após a volta do intervalo de Timberwolves x Lakers. Foi o quarto em que as bolas de três mais caíram para o time, que chegou a abrir 17 pontos de frente no final do período. O jovem Rob Dillingham também teve bons minutos na parcial, junto com Julius Randle.

Porém, o ritmo já havia caído no fim do terceiro período e se estendeu para o quarto final. A equipe cometeu muitos erros de ataque e se tornou previsível, sofrendo com a proteção de aro de Anthony Davis e Christian Koloko. Mas novamente, faltou o impulso ofensivo do Lakers, que perdeu chances, mas foi defendido. Minnesota também os superou com alguns rebotes ofensivos importantes nos minutos finais, e não entregou uma vantagem que durou durante toda a partida.

Lakers perde chances e desmorona

A noite começou bem feia para o Lakers. Sem LeBron e contra uma defesa sólida, a equipe parecia perdida nos primeiros minutos. Quatro erros de ataque nos primeiros quatro minutos, 11 ao fim do quarto. Muitas vezes, um ótimo trabalho dos donos da casa, atacando linhas de passe. Mas também, Los Angeles estava previsível, sem ritmo e também displicente.

Um mérito inegável foi não deixar o jogo se tornar um massacre. Afinal, o Lakers teve uma bela resposta nos primeiros minutos do segundo quarto. Austin Reaves, que voltou nesse jogo depois de uma lesão, ganhou algum ritmo e ajudou Anthony Davis a diminuir a distância. Além disso, a defesa enfim teve bons minutos, cortando o ritmo de Minnesota que nunca se sentiu confortável em meia quadra.

Mas se Los Angeles nunca deixou o jogo escapar de sua vista, também nunca conseguiu dar o próximo passo para uma virada. A equipe até diminuiu os erros de ataque e começou a gerar alguns bons visuais na zona morta, porém, simplesmente não conseguia convertê-los. Aliás, foi uma tática defensiva mais radical do time da casa quando o fim do jogo se aproximou. Fechar o garrafão para Davis e Reaves, enquanto o perímetro fica mais livre.

No entanto, a equipe da Califórnia só acertou 28% de suas bolas de três em todo o jogo. A vantagem que chegou a ser de 17 no terceiro quarto, chegou a cair para apenas oito no último período. Mas muitas bolas de fora não caíram, incluindo algumas bem livres de D’Angelo Russell. O armador teve um jogo para, acima de tudo, esquecer. Em suma, o Lakers jamais conseguiu assustar a vitória do Timberwolves de Anthony Edwards nessa sexta.

(13-12) Los Angeles Lakers 87 x 97 Minnesota Timberwolves (13-11)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 23 11 1 0 3 Austin Reaves 18 6 5 0 0 Max Christie 15 5 2 1 0 Rui Hachimura 9 7 3 2 0 Dalton Knecht 6 9 1 0 0

Três pontos: 10-35; Reaves: 4-8

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 23 6 1 1 1 Julius Randle 21 5 3 1 0 Jaden McDaniels 18 9 0 5 2 Rudy Gobert 12 13 2 1 1 Naz Reid 10 5 0 0 1

Três pontos: 9-32; Reid: 2-2

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Lakers de Anthony Davis, a rodada dessa sexta ainda contou com mais sete partidas. Então, confira resultados e estatísticas dos outros confrontos da rodada.

(3-20) Washington Wizards 105 x 115 Cleveland Cavaliers (22-4)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 27 6 5 0 2 Jordan Poole 17 5 6 3 1 Justin Champagnie 16 8 1 1 1 Alex Sarr 14 7 2 1 1 Johnny Davis 8 5 2 2 1

Três pontos: 14-40; Coulibaly: 5-8

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 24 5 8 2 0 Jarrett Allen 21 11 2 1 1 Donovan Mitchell 20 6 6 1 0 Caris LeVert 14 5 6 1 1 Isaac Okoro 13 2 1 1 1

Três pontos: 15-50; Mitchell: 4-11

(11-15) Indiana Pacers 121 x 107 Philadelphia 76ers (7-16)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 32 3 11 1 1 Pascal Siakam 23 8 3 1 1 Obi Toppin 20 8 3 3 0 Bennedict Mathurin 13 7 4 2 0 TJ McConnell 11 2 4 1 1

Três pontos: 14-38; Haliburton: 7-15

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 22 3 2 1 1 Paul George 15 5 2 2 2 Ricky Council IV 14 9 2 1 1 Kelly Oubre Jr. 12 13 3 0 0 Joel Embiid 12 4 5 0 0

Três pontos: 10-25; Maxey: 3-5

(10-15) Brooklyn Nets 119 x 135 Memphis Grizzlies (18-8)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Dorian Finney-Smith 19 5 1 2 2 Dennis Schroder 15 3 8 1 0 Jalen Wilson 15 2 4 2 0 Cam Johnson 12 7 3 1 0 Shake Milton 12 4 3 2 0

Três pontos: 20-53; Finney-Smith: 5-8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 28 7 10 1 0 Desmond Bane 21 4 8 1 2 Jaren Jackson Jr. 20 7 2 5 0 Santi Aldama 20 6 0 0 0 Brandon Clarke 14 8 1 0 0

Três pontos: 17-36; Aldama: 5-9

(7-18) Charlotte Hornets 95 x 109 Chicago Bulls (11-15)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 21 6 3 1 1 Mark Williams 15 9 2 0 1 Miles Bridges 14 9 4 0 1 Isaiah Wong 9 6 4 1 0 Josh Green 9 2 2 1 1

Três pontos: 8-46; Miller: 3-15

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Ayo Dosunmu 19 3 5 1 1 Coby White 18 2 1 2 0 Josh Giddey 17 9 7 4 0 Zach LaVine 13 4 3 3 0 Jalen Smith 11 11 2 0 5

Três pontos: 14-51; Dosunmu: 3-6

(14-12) Los Angeles Clippers 98 x 120 Denver Nuggets (13-10)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Porter Jr. 16 3 4 2 0 Norman Powell 16 3 4 0 0 James Harden 15 5 6 2 0 Ivica Zubac 13 13 4 1 0 Bones Hyland 13 0 1 1 2

Três pontos: 14-41; Hyland: 3-6

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 20 5 3 4 1 Michael Porter Jr. 17 5 4 1 0 Nikola Jokic 16 7 2 2 0 Aaron Gordon 14 6 2 0 0 Peyton Watson 14 5 0 2 0

Três pontos: 10-29; Jokic: 2-2

(13-11) Phoenix Suns 134 x 126 Utah Jazz (5-19)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 34 2 8 1 0 Kevin Durant 30 3 8 1 1 Tyus Jones 19 3 11 0 0 Royce O’Neale 17 4 5 0 0 Ryan Dunn 13 1 0 1 2

Três pontos: 22-45; Booker: 6-13

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 23 2 4 1 1 John Collins 22 6 6 2 2 Lauri Markkanen 19 6 2 0 0 Keyonte George 18 6 9 1 2 Walker Kessler 17 5 3 0 1

Três pontos: 22-39; Clarkson: 4-6

(13-12) San Antonio Spurs 118 x 116 Portland Trail Blazers (8-17)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 28 7 7 1 2 Devin Vassell 23 6 5 0 0 Julian Champagnie 19 5 1 0 1 Jeremy Sochan 15 5 3 2 1 Harrison Barnes 10 3 1 0 0

Três pontos: 14-30; Champagnie: 5-10

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 32 4 2 1 0 Anfernee Simons 30 3 7 2 0 Deni Avdija 19 5 4 1 0 Shaedon Sharpe 11 4 2 0 1 Toumani Camara 8 6 2 1 4

Três pontos: 16-41; Grant: 8-10

