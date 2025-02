No sufoco, Lakers bate Timberwolves com LeBron James cestinha

O Los Angeles Lakers recebeu o Minnesota Timberwolves no último jogo da rodada de quinta-feira (27). LeBron James, com 33 pontos e 17 rebotes, comandou o Lakers na vitória sobre o Timberwolves por 111 a 102. Enquanto isso, Luka Doncic somou 21 pontos e 13 rebotes. Por outro lado, Minnesota perdeu seu principal jogador, Anthony Edwards, por faltas técnicas. Mas o calouro Terrence Shannon assumiu o protagonismo e quase saiu com o triunfo.

Assim como em outros jogos, o grande problema do Lakers não estava nos rebotes. Eram os erros de ataque que deixavam o oponente vivo. Mas, mesmo assim, conseguiu uma grande vitória.

Em casa, o Lakers começou muito bem na defesa, tirando do Timberwolves suas principais armas ofensivas, enquanto LeBron James, Luka Doncic e Austin Reaves comandavam. O time de Los Angeles, que vinha de oito vitórias nos dez jogos anteriores, parecia muito perto de ampliar sua boa campanha em 2024/25.

Publicidade

Enquanto isso, o Timberwolves seguia com muitos problemas no ataque e tudo o que o Lakers fazia dava certo.

O Lakers chegou a abrir 23 pontos sobre o Timberwolves no primeiro tempo, enquanto LeBron James tinha o jogo nas mãos. Então, no início do segundo quarto, Anthony Edwards e Jarred Vanderbilt receberam o aviso de falta técnica. No entanto, os visitantes tiveram um bom final de segundo quarto. Como resultado, a diferença caiu para 11 antes do intervalo.

Publicidade

Leia mais

O Timberwolves teve uma sequência de 10 a 3 sobre o Lakers e cortou para 12 já na volta para a segunda etapa. No entanto, poucos minutos depois da reação, Edwards cometeu a segunda falta técnica e foi expulso. Assim, os donos da casa seguiam liderando por 74 a 59, restando cerca de cinco minutos para o fim do terceiro quarto.

Mesmo sem Edwards, Minnesota continuou pressionando e cortou para 11 após cesta de três de Donte DiVincenzo, que não atuava desde o dia 15 de janeiro. No entanto, LeBron James controlou o jogo e o Lakers vencia o Timberwolves por 89 a 75 no início do último quarto.

Publicidade

Mas o time visitante queria jogo. Aos poucos, o Timberwolves começou a cortar a diferença que o Lakers tinha. Quando restavam cerca de sete minutos para o fim, caiu para apenas seis. Com uma sequência de 11 a 0, liderada pelo calouro Terrence Shannon, Minnesota chegou de vez.

Minutos finais

Luka Doncic vinha com problemas nos arremessos, mas deixou o Lakers na frente do Timberwolves por 95 a 90. O time de Los Angeles sobrevivia com os rebotes de ataque. No entanto, o esloveno acertou a primeira cesta de três do jogo (após errar as oito primeiras) e os donos da casa venciam por 98 a 91.

Publicidade

Pouco depois, Doncic seguiu pontuando para o time da Califórnia, apesar de perder lances livres. Assim, o Lakers vencia o Timberwolves por 103 a 96.

O time de Minnesota ainda não estava pronto para desistir do jogo, mas LeBron James garantiu o triunfo em lances livres.

Agora, o Lakers soma 36 vitórias e 21 derrotas, enquanto sobe para o quarto lugar do Oeste. Por outro lado, o Timberwolves venceu 32 dos 60 jogos e é o oitavo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA