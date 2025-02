Stephen Curry tem atuação histórica e Warriors vence Magic

Em um dos melhores jogos da carreira de Stephen Curry, o Golden State Warriors superou o Orlando Magic, fora de casa, por 121 a 115. O astro foi o grande nome da noite com uma atuação histórica. Isso porque ele anotou anotou 56 pontos e 12 bolas de três, superando uma desvantagem que chegou a ser de 17 pontos para vencer na Flórida. Enquanto isso, Paolo Banchero foi o destaque do time mandante com 41 pontos. Além disso, a rodada desta quinta-feira (27) contou com mais quatro partidas.

A vitória mantém o Warriors em grande sequência. Afinal, são cinco vitórias seguidas e sete nos oito jogos desde a troca de Jimmy Butler. Com 32 vitórias em 59 partidas, Golden State assumiu a sétima posição e está de volta a briga por uma vaga direta nos playoffs. O próximo compromisso é no sábado (1), contra o Philadelphia 76ers na Pensilvânia.

Orlando, por outro lado, segue com muita dificuldade de se estabilizar desde que seus astros voltaram de contusão. São duas derrotas seguidas e uma grande oscilação de cinco vitórias nos últimos dez jogos. O colapso de hoje, perdendo uma grande vantagem não ajuda a resolver a instabilidade. A equipe tem 29 triunfos em 61 partidas e ocupa a sétima posição do Leste, mas está cada vez mais longe de uma vaga direta à pós-temporada. A equipe volta a atuar no domingo (2), quando enfrenta o Toronto Raptors.

Então, confira os principais pontos da vitória do Warriors sobre o Magic e do incrível duelo entre Stephen Curry e Paolo Banchero.

Stephen Curry incrível

Sem dúvidas, uma das noites do camisa 30 na NBA. Os 56 pontos e as 12 bolas de três não resumem a grande atuação de Curry. O craque fez de tudo: bolas do meio da quadra, uma sequência de 13 pontos e quatro bolas triplas e 22 pontos só no terceiro quarto. Mais do que a virada e a vitória, o armador resolveu o que era o pior jogo da franquia desde que Butler chegou.

No meio do show, arremessos vitais

As 12 bolas de três do astro foram incríveis, mas dois em especial foram vitais para a vitória. A primeira acontece no segundo final do segundo quarto, do meio da quadra, fazendo a vantagem de 17 pontos do Magic ir para 14. Não no placar, mas o que veríamos no terceiro quarto das duas equipes foi totalmente diferente. Por fim, quando Orlando diminui o placar para dois pontos há um minuto e meio do fim, uma bola de três dele silencia o ginásio e encaminha o triunfo.

Paolo Banchero também brilhou

Foi um dos melhores jogos de Paolo Banchero desde que retornou às quadras de sua lesão abdominal. A capacidade que teve para infiltrar fez com que o Magic dominasse próximo ao aro. Além disso, ele também gerou jogo e boas situações de arremessos para os companheiros (que não aproveitaram em sua maioria). O ala-pivô esteve bem até nas bolas de três, com quatro conversões. Mas os 41 pontos não foram suficientes para superar o show de Curry.

Magic não consegue ajudar astros

Orlando segue com problemas graves, sobretudo no perímetro ofensivo. Franz Wagner também marcou 27 pontos e somou 68 ao lado de Banchero. Mas ninguém além deles fez mais do que 11 pontos. Na verdade, só Cole Anthony chegou aos dois dígitos. Além da baixa eficiência nas bolas de três, o Magic tem tido uma dificuldade impressionante em criar esses chutes. Quando apareceram com Banchero, não foram bem aproveitados.

Butler abaixo, Post quente

Jimmy Butler não fez bom jogo. Ele marcou apenas cinco pontos e teve dificuldade em lidar com o jogo físico da franquia da Flórida. Porém, fez sete assistências, seis delas para bolas de três, quatro para Curry. Enquanto o craque pegava fogo, Quinten Post foi um herói improvável, anotando 18 pontos. O papel ofensivo do jovem pivô que tomou os minutos de Trayce Jackson-Davis segue sendo ótimo em muitas noites.

Defesa de Orlando não consegue segurar Curry

O início de Orlando foi sobre seu principal ponto forte: a defesa. A equipe contestava muito bem as bolas de três, conseguia limitar a movimentação de bola e as recuperações das ajudas foram excelentes. Mas com o ataque do Magic perdendo ritmo e Stephen Curry ficando imparável pelo Warriors no segundo tempo, foi difícil segurar o placar, mesmo com uma liderança ampla. Em meio quarto, a vantagem de 17 se tornou um déficit de dez pontos.

(32-27) Golden State Warriors 121 x 115 Orlando Magic (29-32)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 56 4 3 2 0 Quinten Post 18 5 1 1 1 Draymond Green 12 10 4 1 0 Moses Moody 10 1 0 0 1 Brandin Podziemski 8 4 7 0 2

Três pontos: 19-45; Curry: 12-19

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 41 6 5 2 0 Franz Wagner 27 2 4 3 0 Wendell Carter Jr. 9 14 4 1 0 Cole Anthony 11 7 4 0 3 Jonathan Isaac 7 7 1 0 0

Três pontos: 10-27; Banchero: 4-10

Outros jogos

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Magic de Paolo Banchero, a quinta-feira de NBA contou com mais quatro jogos. Esse texto será atualizado ao fim desses duelos.

