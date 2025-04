Celtics encara Magic nos playoffs visando o bi na NBA

O atual campeão Boston Celtics tem no Orlando Magic o primeiro obstáculo nos playoffs em busca do bicampeonato na NBA. E o cenário é bem claro: de um lado, o favorito; do outro, o azarão. Isso porque o time celta vem com a segunda melhor campanha do Leste e com a experiência de um time campeão. A equipe da Flórida, por outro lado, vai para a segunda pós-temporada com o núcleo atual após passar pelo play-in.

No geral, ademais, Celtics e Magic são opostos na NBA. Além da diferença na experiência, os times têm estilos completamente diferentes de jogo. Boston, por exemplo, concentra grande parte do seu jogo nos três pontos, enquanto Orlando sustenta suas partidas com um estilo físico e defensivo.

Em 2024/25, por exemplo, o Celtics liderou a NBA em cestas de três pontos por jogo. A média foi de 17.6 arremessos certos do perímetro. O Magic, enquanto isso, figurou na lanterna no quesito, ao acertar somente 11.2 cestas de longa distância.

Por fim, Boston assegurou sua vaga nos playoffs com antecedência. Apesar do Cleveland Cavaliers ter levado o Leste, o atual campeão venceu 61 dos 82 jogos para assegurar a segunda posição no Leste sem dificuldades.

O Magic, por sua vez, passou por incertezas ao longo do ano. Com a lesão de Paolo Banchero, o time se alternou entre as zonas de playoffs e play-in da NBA. No fim, uma sequência de sete vitórias nos últimos dez jogos deixou a equipe na sétima posição para dar vantagem na repescagem.

Jayson Tatum

Não há dúvidas de que Jayson Tatum é um fator decisivo na série entre Celtics e Magic nos playoffs da NBA. O astro, afinal, foi mais uma vez um dos melhores jogadores liga. Em quarto na corrida ao MVP, ele teve médias de 26.8 pontos, 8.7 rebotes e seis assistências em 72 jogos.

Tatum, porém, muitas vezes é questionado por seu desempenho em jogos importantes. Em especial, nos últimos playoffs pelo Celtics. Embora tenha levado o time ao título, o astro acertou 28.3% das cestas de três pontos e viu seu companheiro Jaylen Brown levar a maior parte do mérito.

Na série contra o Magic, Tatum poderá provar que é capaz de mais pelo Celtics. Ainda mais contra a forte defesa de Orlando, que costuma bloquear bem o perímetro e acelerar as trocas, será que o camisa 0 conseguirá liderar o ataque celta?

Banchero e Wagner

A defesa do Magic é uma das mais fortes da NBA. Mas e o ataque? Ele depende quase que totalmente de Paolo Banchero e Franz Wagner. Na temporada, por exemplo, o time de Orlando teve o quarto pior offensive rating (108.9). Piores que isso só Brooklyn Nets, Charlotte Hornets e Washington Wizards. Isso mesmo, as três piores campanhas do Leste.

Com 25.9 e 24.2 pontos, respectivamente, Banchero e Wagner serão os responsáveis por liderar o ataque do Magic contra o Celtics nos playoffs da NBA. O desafio será ainda maior uma vez que Boston tem o quarto melhor defensive rating da NBA.

Defesa

Por fim, na série de playoffs da NBA contra o Celtics, o Magic terá que manter sua forte defesa. Certamente, a qualidade defensiva é a maior força de Orlando para tentar avançar na pós-temporada. Na temporada, o time teve o segundo melhor rating defensivo (109.1).

Mas, mais do que a defesa geral, a do perímetro será ainda mais importante contra o Celtics. O Magic terminou o ano como o time da NBA que menos permite cestas de três pontos por jogo. Em 82 jogos, a média foi de somente 11.4 pontos. Contra a melhor equipe da NBA no quesito, portanto, será importante manter a mesma qualidade.

Playoffs da NBA: Celtics x Magic

Na história dos playoffs da NBA, Celtics e Magic se enfrentam três vezes (1995, 2009 e 2010). Na contramão do favoritismo atual, Orlando venceu em duas.

Celtics 1 x 2 Magic

23/12: Celtics 104 x 108 Magic

17/01: Magic 94 x 121 Celtics

09/04: Celtics 76 x 96 Magic

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/04 Magic x Celtics* 20h ESPN 2 23/04 Magic x Celtics* 20h Prime Video 25/04 Celtics x Magic* 20h ESPN 2 27/04 Celtics x Magic* 20h Prime Video 29/04** Magic x Celtics* – – 01/05** Celtics x Magic* – – 03/05** Magic x Celtics* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Celtics em seis Gustavo Freitas Celtics em quatro Gustavo Lima Celtics em quatro Higor Goulart Celtics em quatro João Pedro Celtics em quatro Lucas Piona Celtics em cinco Matheus Carvalho Celtics em cinco Ricardo Stabolito Celtics em cinco Victor Linjardi Celtics em quatro Vini Donato Celtics em cinco

