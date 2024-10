Anthony Davis decide e Lakers bate Timberwolves

Com um jogo espetacular de Anthony Davis, o Los Angeles Lakers começou a temporada vencendo o Minnesota Timberwolves por 110 a 103, nesta terça-feira (22). Em noite marcada pelo brilho do pivô e a estreia de Bronny James ao lado de LeBron, a equipe controlou bem a partida. Por outro lado, o time visitante teve as estreias de Julius Randle e Donte DiVincenzo.

O Lakers voltou a vencer um jogo de estreia na liga pela primeira vez desde 2016. Aliás, Randle que hoje era novidade no rival, jogava em Los Angeles na época. A equipe volta à quadra na próxima sexta-feira (25), em novo jogo na Califórnia, contra o Phoenix Suns.

Por outro lado, mesmo com a estreia de reforços, o Wolves mostrou que tem muito a melhorar nas próximas semanas. A equipe volta a jogar na próxima quinta-feira (24), novamente fora de casa, contra o Sacramento Kings.

Então, veja como foi a vitória do Lakers de Anthony Davis e LeBron James, sobre o Timberwolves de Anthony Edwards e Rudy Gobert.

Lakers funcionando melhor

Não foi um jogo brilhante no ataque quando se pensa em números e eficiência nos arremessos. Mas os processos do Lakers foram melhores, especialmente em não manter seu ataque estático. Muita movimentação sem bola, tomada de decisão rápida para qualquer um que não fosse LeBron James e a criação de bons chutes ao longo de toda a noite. Esses pontos foram a cara do primeiro jogo com JJ Redick como treinador.

Mas a ineficiência no perímetro fez com que a partida ganhasse rumos mais interessantes. Los Angeles abriu vantagens em todos os quartos, mas sempre viu o rival encostar no placar. O Timberwolves virou o jogo no fim do primeiro período e cortou uma diferença de 19 pontos no terceiro período. Depois, incomodou até os últimos minutos do duelo, mesmo que sem liderar em nenhum momento.

O destaque máximo vai para Anthony Davis. Sobretudo, a partir do segundo tempo. Na volta do intervalo, ele acertou bandejas, bolas de três, de meia distância e deu tocos importantes. Uma grande atuação, de quem já dava alguns sinais nos amistosos que estava se preparando para uma bela temporada.

Além disso, Rui Hachimura foi impactante desde o primeiro minuto. Sua movimentação fora da bola foi agressiva, com boa defesa e rebotes durante todo o confronto.

No fim, a vitória não veio fácil. Mas a forma como a equipe jogou, e conseguindo vencer mesmo em uma noite muito ruim do perímetro, pode animar os torcedores do Lakers.

Minnesota “travado”

O Timberwolves teve uma grande variação de momentos ao longo da partida. Em geral, o time sofreu pela falta de química dos jogadores. O quinteto titular com Randle na vaga de Karl-Anthony Towns, não rendeu. Por exemplo, foram apenas sete assistências e dez erros de ataque no primeiro tempo.

O ataque foi melhorando aos poucos, principalmente em alguns momentos de mescla entre titulares e reservas. A corrida que levou a única liderança no jogo, no fim do primeiro quarto e começo do segundo, veio com todos os reservas na quadra ao lado de Anthony Edwards.

Em geral, quando Donte DiVincenzo, Naz Reid e Nickeil Alexander-Walker estavam na quadra, o time rendeu melhor do que com sua formação principal. Um ponto interessante, afinal, muitos tem dúvidas sobre como será o ataque da nova formação com Randle, que marcou 16 pontos, mas foi discreto e ruim na defesa.

Outros bons momentos vieram do meio do terceiro quarto em diante. A defesa colocou a equipe de volta a disputa. A vantagem de Los Angeles chegou a cair para quatro pontos. Mas sempre que a hora de virar o jogo de vez chegou, Anthony Davis respondeu com uma grande sequência do Lakers sobre o Timberwolves.

No fim, apesar de algumas chances em uma noite de muito Anthony Edwards e pouco do resto, Minnesota não conseguiu virar ou sequer levar grande emoção aos momentos finais. A vitória de Los Angeles se sacramentou, talvez com mais tranquilidade do que o placar indica.

(0-1) Minnesota Timberwolves 103 x 110 Los Angeles Lakers (1-0)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 27 6 3 0 0 Julius Randle 16 9 4 0 0 Nickeil Alexander-Walker 14 5 0 0 1 Rudy Gobert 13 14 2 0 1 Naz Reid 12 4 1 0 0

Três pontos: 13-41; Edwards: 5-13

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 36 16 4 1 3 Rui Hachimura 18 5 1 2 1 LeBron James 16 5 4 0 2 Austin Reaves 12 9 4 1 1 Jaxson Hayes 10 4 0 0 1

Três pontos: 5-30; Knecht: 1-3

