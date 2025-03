Gui Santos é titular, Stephen Curry lidera e Warriors vence Knicks

O Golden State Warriors de Stephen Curry segue voando nas últimas semanas e fez uma nova vítima: o New York Knicks. O camisa 30 comandou mais um triunfo da equipe de San Francisco, que contou com o brasileiro Gui Santos como titular nesse sábado (15), no Chase Center. Além disso, a rodada dessa noite ainda contou com mais sete duelos.

A sequência de triunfos de Golden State só aumenta. Agora são sete seguidos. Além disso são 14 triunfos em 16 partidas desde a chegada de Jimmy Butler. Desse modo, a equipe segue firme na zona de playoffs, mesmo com o bom momento do principal perseguidor Minnesota Timberwolves, com 39 vitórias em 67 duelos. O próximo compromisso do sexto colocado do Oeste é na segunda-feira (17) contra o Denver Nuggets.

Ainda sem Jalen Brunson, New York perdeu após uma sequência de duas vitórias em sua viagem pelo Oeste. No entanto, essa foi a terceira derrota em cinco partidas desde que o armador torceu o tornozelo, no duelo contra o Los Angeles Lakers. Ainda assim, a equipe está segura na terceira posição do Leste, com 42 vitórias em 66 jogos. O Knicks também joga na segunda, contra o Miami Heat, voltando ao Madison Square Garden.

Publicidade

A grande notícia para o Brasil? Gui Santos foi titular pela segunda vez em 2024/25. Aliás, com um belo extra. Afinal, o único desfalque dessa vez era o de Brandin Podziemski. Ou seja, o camisa 15 foi escolhido por opção técnica por Steve Kerr e não para suprir desfalques. O avanço do brasileiro continua.

Então, confira os principais pontos da vitória do Warriors de Stephen Curry e Gui Santos sobre o Knicks de Karl-Anthony Towns.

Warriors sofre, mas vence na defesa

Não foi uma noite muito inspirada do ataque dos donos da casa. Aliás, foi a primeira vez desde 20 de janeiro que a equipe não superou a marca dos 100 pontos em um jogo. Foi a defesa de caras como Gary Payton II, Moses Moody, Gui Santos e Draymond Green que segurou a vitória em casa. Para se ter uma noção, nos últimos sete minutos, o Warriors marcou apenas 13 pontos. Enfim, foi no sufoco.

Publicidade

Curry, como sempre, lidera

Além dos poucos erros de ataque e do cuidado com a bola, não foi uma grande noite coletiva de Golden State em quase nada no ataque. Mas Stephen Curry esteve lá para conferir a vitória do Warriors sobre o Knicks. É verdade que seu ritmo caiu no último quarto, junto com o de todo o time. No entanto, os seus 28 pontos e quatro bolas de três foram vitais para o triunfo.

Moses Moody iluminado

O jovem ala do Warriors foi o outro titular do time além de Gui Santos e do trio Curry, Butler e Green. Em seus 33 minutos, o ala foi ótimo na defesa e ainda converteu quatro bolas triplas no ataque. Moody parece cada vez mais o titular absoluto da franquia. Sua combinação de tamanho e eficiência no ataque e na defesa tem sido importante para o grande momento dos donos da casa.

Publicidade

Leia mais!

Gui Santos é o conector

Sendo titular, Gui Santos fez o que tem sido consistente em todas as suas noites no time. Correu em todas as bolas, brigou pelos rebotes, se movimentou sem a bola e matou uma bolinha quando foi preciso. O camisa 15 marcou apenas cinco pontos, mas junto com Stephen Curry, liderou o Warriors em rebotes no duelo contra o Knicks (7). Sempre brigando, sempre positivo, e, acima de tudo, ganhando mais espaço no time.

Towns joga bem, mas sofre com faltas

Karl-Anthony Towns fez o que se esperava dele sem a presença de Jalen Brunson. Contra um Warriors que em muitos momentos não teve pivôs em quadra, ele era o jogador para qual a defesa rival não tinha muitas respostas. Apesar de tudo, ele também foi pego em confrontos desfavoráveis em muitos momentos, e sofreu com as faltas, sendo expulso no fim da partida.

Publicidade

Reação acontece, mas Knicks não consegue virar

Com pouco mais de sete minutos para o fim do quarto período, New York estava perdendo por nove pontos. Era sua maior desvantagem em um jogo equilibrado. A defesa fez sua parte e limitou o ataque rival a apenas quatro pontos, em uma sequência de mais de cinco minutos. Porém, depois de conseguir empatar o jogo, foi o ataque do Knicks que travou mais uma vez, marcando apenas seis pontos nos três minutos finais. Derrota dolorosa.

Profundidade zero

O banco de reservas foi uma questão para o Knicks, desde as grandes trocas por Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns. Hoje, não foi por falta de minutos de Tom Thibodeau que a segunda unidade não produziu. Foram apenas quatro pontos. Com Miles McBride como titular na ausência de Brunson, o banco sofreu ainda mais para produzir. Enquanto isso, os reservais rivais anotaram 26 pontos. Uma diferença brutal, sobretudo em um jogo tão apertado.

Publicidade

(42-24) New York Knicks 94 x 97 Golden State Warriors (39-28)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 29 12 3 0 1 OG Anunoby 23 9 2 3 1 Mikal Bridges 19 6 3 0 0 Miles McBride 19 5 4 0 1 Josh Hart 0 7 7 1 1

Três pontos: 9-24; T0wns: 3-5

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 28 7 5 0 1 Moses Moody 18 1 1 2 0 Jimmy Butler 11 6 7 1 0 Jonathan Kuminga 10 5 5 0 1 Draymond Green 9 4 3 1 1

Três pontos: 13-41; Moody: 4-8

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Knicks de Karl-Anthony Towns, a rodada da NBA desse sábado ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os resultados e box-scores desses outros confrontos.

(49-19) Boston Celtics 115 x 113 Brooklyn Nets (22-45)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 24 2 0 0 1 Payton Pritchard 22 6 3 2 0 Jayson Tatum 20 8 8 0 0 Jrue Holiday 11 5 12 2 2 Sam Hauser 11 2 1 0 0

Três pontos: 13-38; Pritchard: 5-8

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 23 10 6 0 1 Keon Johnson 21 6 2 1 0 Day’Ron Sharpe 9 16 5 0 0 Maxwell Lewis 15 2 1 0 1 Jalen Wilson 15 0 1 0 0

Três pontos: 20-46; Johnson: 5-9

Publicidade

(55-12) Oklahoma City Thunder 113 x 107 Detroit Pistons (37-31)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 48 4 6 3 1 Cason Wallace 20 5 0 3 0 Isaiah Hartenstein 12 10 5 2 3 Isaiah Joe 11 4 1 0 0 Kenrich Williams 10 5 1 0 0

Três pontos: 10-34; Shai: 4-6

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Tobias Harris 18 7 0 0 0 Dennis Schroder 17 3 11 1 0 Malik Beasley 15 0 2 1 0 Cade Cunningham 11 7 9 0 0 Tim Hardaway Jr. 11 1 0 1 0

Três pontos: 14-33; Schroder: 4-8

Publicidade

(28-39) Chicago Bulls 114 x 117 Houston Rockets (43-25)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 23 7 4 0 0 Tre Jones 19 2 6 0 0 Nikola Vucevic 15 7 3 0 0 Dalen Terry 11 1 3 1 1 Matas Buzelis 10 3 1 1 2

Três pontos: 14-38; Terry: 3-3

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 28 6 3 0 1 Alperen Sengun 24 15 4 2 2 Fred VanVleet 23 4 7 0 1 Dillon Brooks 13 5 3 0 0 Jabari Smith 12 9 1 1 0

Três pontos: 14-44; Green: 5-13

Publicidade

(29-38) Miami Heat 91 x 125 Memphis Grizzlies (43-25)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Kel’el Ware 19 11 1 1 0 Bam Adebayo 18 6 0 1 2 Kyle Anderson 13 6 5 1 0 Jaime Jaquez Jr. 13 5 3 0 0 Tyler Herro 8 2 7 2 1

Três pontos: 9-37; Adebayo: 2-4

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 31 6 1 0 2 Desmond Bane 22 10 8 2 0 Zach Edey 12 8 1 0 2 Brandon Clarke 12 2 0 1 0 Scotty Pippen Jr. 11 6 11 2 1

Três pontos: 12-31; Bane: 4-5

Publicidade

(37-29) Indiana Pacers 119 x 126 Milwaukee Bucks (38-28)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Nesmith 30 4 2 1 0 Pascal Siakam 26 7 2 0 2 Tyrese Haliburton 24 6 15 5 0 Myles Turner 14 4 2 1 0 Obi Toppin 8 3 3 1 1

Três pontos: 17-43; Nesmith: 6-7

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 34 10 7 1 3 Damian Lillard 25 10 8 0 0 Kevin Porter 16 6 4 0 0 Taurean Prince 14 3 1 5 1 Gary Trent Jr. 13 4 3 0 0

Três pontos: 15-37; Lillard: 6-12

Publicidade

(18-50) New Orleans Pelicans 115 x 119 San Antonio Spurs (28-38)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 26 7 9 1 0 Trey Murphy 20 6 3 0 1 Bruce Brown 19 6 6 0 0 Kelly Olynyk 14 6 7 1 0 Karlo Matkovic 12 11 0 0 0

Três pontos: 12-35; McCollum: 5-12

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 22 5 1 3 0 Keldon Johnson 19 5 2 3 0 Harrison Barnes 19 4 0 1 0 Stephon Castle 17 1 7 1 0 Jeremy Sochan 14 5 4 1 1

Três pontos: 16-39; Vassell: 4-9

Publicidade

(15-51) Washington Wizards 126 x 123 Denver Nuggets (43-25)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 34 6 5 1 1 Kyshawn George 19 7 5 3 0 Jordan Poole 19 0 6 1 1 Justin Champagnie 16 13 2 2 0 Khris Middleton 10 4 4 1 0

Três pontos: 19-45; Sarr: 5-9

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 40 13 9 1 2 Jamal Murray 24 6 7 4 0 Russell Westbrook 22 4 11 1 0 Michael Porter 20 11 1 1 1 Christian Braun 9 3 4 3 0

Três pontos: 12-34; Westbrook: 4-8

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA