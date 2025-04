Anthony Edwards detona Grizzlies e Timberwolves vence

Em um jogo direto na luta pelos playoffs do Oeste, Anthony Edwards liderou o Minnesota Timberwolves no triunfo sobre o Memphis Grizzlies. Em um duelo muito ofensivo, o astro do time de Minneapolis teve a ajuda de Julius Randle, que também brilhou em um triunfo vital para as chances de chegar a pós-temporada sem precisar passar pelo play-in. Além disso, a rodada dessa quinta-feira (10) ainda contou com mais quatro jogos.

Minnesota volta a vencer após a incrível entregada para o Milwaukee Bucks na última terça-feira (8) que atrapalhou e muito os planos do time. Porém, mesmo que a franquia esteja empatada com Memphis e o Golden State Warriors com 47 vitórias em 80 partidas, o time ainda é o oitavo colocado por ter desvantagem contra os dois rivais nos confrontos diretos.

Memphis tinha vencido os dois duelos anteriores e se sustenta a frente do rival na sétima posição. No entanto, perde para o grande vencedor da noite que sequer jogou: O Warriors. A franquia de San Francisco volta a ocupar a zona direta dos playoffs do Oeste, já que tem vantagem sobre ambos os rivais. Os três times, porém, tem um jogo de desvantagem para Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, que estão à frente.

Publicidade

Nesta sexta-feira (11), Minnesota recebe o Brooklyn Nets, enquanto Memphis terá outro confronto direto contra o Denver Nuggets. O Warriors visita o Portland Trail Blazers, enquanto o Clippers enfrenta o Sacramento Kings.

Então, confira os principais pontos da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Grizzlies de Ja Morant.

Jogo do ano de Edwards e Randle vem na hora certa

Anthony Edwards e Julius Randle tiveram jogos melhores individualmente ao longo de 2024/25. Porém, nenhum deles foi tão dominante quanto o de hoje. Edwards ditou o ritmo desde que a partida começou, com 13 pontos logo no primeiro quarto, mais 13 no segundo e 18 no terceiro em que a franquia tomou o controle do duelo. Randle, por sua vez, embalou no segundo tempo, marcando 21 de seus 31 pontos. Foram 75 pontos somados em 41 arremessos, com 12 bolas de três.

Publicidade

Rudy Gobert brilha

O melhor momento de Minnesota foi no terceiro quarto. A equipe anotou 52 pontos, bateu seu recorde em um único quarto na história e flertou com marcas históricas da NBA. Se Anthony Edwards e Julius Randle brilhavam no ataque, a defesa de Rudy Gobert também levou o Timberwolves a dominar o Grizzlies no período. O francês fechou o aro, defendeu bem em espaço e por fim, ainda marcou nove pontos do outro lado. Portanto, vital no momento decisivo da partida.

Ataque acima da média fecha portas do desastre

Foi uma noite ofensiva brilhante de Minnesota. Para ter uma ideia, o time só tinha feito 140 pontos sem precisar de uma prorrogação em uma ocasião em toda a campanha. O melhor, então, ficou para um jogo fundamental. Mas mesmo depois de disparar e abrir 23 pontos no começo do último quarto, a equipe chegou a ficar só com dez de frente. O fim do jogo contra o Milwaukee Bucks parecia voltar a repetir, mas algumas cestas em sequência não permitiram que um drama maior se criasse.

Publicidade

Leia mais!

Trio de Memphis também se elevou

Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr foram ótimos no jogo. Ao menos em termos ofensivos. O trio do Grizzlies também apareceu e teve ótimos momentos contra o Timberwolves de Anthony Edwards. Porém, o ritmo de Bane caiu muito no segundo tempo, e o resto do time pouco ajudou. Apenas Scotty Pippen Jr também chegou aos dois dígitos de pontuação.

Defesa é o problema

Dados os desempates contra os rivais e a tabela restante, esse jogo era vital para Memphis chegar aos playoffs de forma direta. Em casa, liderando o placar após um começo em que ficou atrás, a equipe conseguiu sofrer 52 pontos só no terceiro período. Ao fim do quarto, Minnesota tinha 119 no jogo. O momento chave: a quarta falta de Jaren Jackson Jr. Sendo o único defensor funcional de tamanho e mobilidade, sua saída abriu espaços que Randle e Edwards puniram.

Publicidade

Transição não se sustenta

Memphis adora jogar em quadra aberta no ataque. A equipe explorou muito os erros de ataque do rival, acelerava o jogo sempre que podia e punia nesse tipo de lance. Porém, o terceiro quarto desastroso também se deu por muitos problemas na transição defensiva. Os méritos de Minnesota são inegáveis, mas o trabalho ruim em se recolocar na quadra defensiva foi vital para o desastre que se seguiu no segundo tempo. Custou muito caro.

(47-33) Minnesota Timberwolves 141 x 125 Memphis Grizzlies (47-33)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 44 5 3 1 1 Julius Randle 31 10 5 1 0 Naz Reid 14 6 1 0 0 Rudy Gobert 13 8 4 0 0 Nickeil Alexander-Walker 10 5 2 1 0

Três pontos: 20-44; Edwards: 7-11

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 36 1 6 1 0 Desmond Bane 28 6 9 1 1 Jaren Jackson Jr. 23 1 1 2 0 Scotty Pippen Jr. 16 3 4 1 0 Zach Edey 7 9 0 0 1

Três pontos: 18-36; Bane: 6-10

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Grizzlies de Ja Morant sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, a rodada ainda contou com mais quatro partidas. Então, confira os outros resultados e box-scores dos duelos da noite de NBA.

(50-30) New York Knicks 106 x 115 Detroit Pistons (44-36)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 25 10 5 1 0 Precious Achiuwa 18 10 3 2 3 Mikal Bridges 17 2 7 2 1 Jalen Brunson 15 2 5 0 2 Miles McBride 12 2 6 4 0

Três pontos: 11-34; Brunson: 3-9

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 36 2 8 1 1 Jalen Duren 18 13 2 1 1 Tobias Harris 17 2 2 1 0 Ron Holland II 13 5 0 0 1 Tim Hardaway Jr. 10 4 3 1 0

Três pontos: 8-22; Harris: 3-5

Publicidade

(63-17) Cleveland Cavaliers 112 x 114 Indiana Pacers (49-31)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Ty Jerome 24 2 6 0 1 De’Andre Hunter 23 11 2 2 1 Craig Porter Jr. 16 3 3 0 0 Sam Merrill 15 3 4 1 1 Isaac Okoro 13 2 2 0 0

Três pontos: 17-37; Merrill: 5-8

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 23 8 10 0 3 Aaron Nesmith 22 6 1 0 0 Jarace Walker 15 3 0 0 0 Myles Turner 13 7 1 0 4 Bennedict Mathurin 13 3 1 1 0

Três pontos: 14-41; Haliburton: 4-11

Publicidade

(38-42) Atlanta Hawks 133 x 109 Brooklyn Nets (26-54)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Zaccharie Risacher 38 4 2 2 1 Trae Young 24 1 12 2 0 Onyeka Okongwu 14 15 2 0 0 Terance Mann 14 3 0 1 0 Dyson Daniels 10 9 9 3 0

Três pontos: 15-35; Risacher: 6-11

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Wilson 20 4 3 1 0 Tosan Evbuomwan 18 6 3 1 1 Tyson Etienne 16 1 2 1 0 Drew Timme 13 11 6 0 0 Keon Johnson 10 3 3 0 0

Três pontos: 22-52; Wilson: 6-10

Publicidade

(21-59) New Orleans Pelicans 111 x 136 Milwaukee Bucks (46-34)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Lester Quinones 21 5 6 1 0 Jamal Cain 20 7 0 1 0 Keion Brooks Jr. 20 6 0 0 0 Antonio Reeves 16 4 3 3 0 Jeremiah Robinson-Earl 15 10 3 1 0

Três pontos: 15-47; Brooks: 4-8

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 28 11 5 0 1 Kevin Porter Jr. 20 5 7 5 0 Kyle Kuzma 17 3 1 2 0 Gary Trent Jr. 17 0 2 2 0 Bobby Portis 14 8 0 1 0

Três pontos: 18-45; Trent: 4-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA