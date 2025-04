Bulls teria disponibilizado três jogadores para troca na NBA

O Chicago Bulls liberou três jogadores para o mercado de troca da NBA. Segundo Andrew Hanlon, do Pippen Ain’t Easy, Kevin Huerter, Zach Collins e Nikola Vucevic estão na lista de negociáveis do time em 2025. Assim, a equipe de Illinois pretende iniciar uma reestruturação em seu elenco.

Collin e Huerter chegaram a troca tipla entre Bulls, San Antonio Spurs e Sacramento Kings. Os dois jogadores não tiveram boas atuações na segunda metade de 2024/25 e seus contratos de US$ 18 milhões para o próximo ano devem pesar na folha salarial. Desse modo, é improvável que sigam no elenco.

Vucevic, enqunato isso, tem mais um ano de contrato no valor de US$ 21.5 milhões. Desde o ano passado, aliás, o Bulls já busca a troca do veterano, mas não teve sucesso. Assim, a próxima offseason servirá para enfim negociar o pivô.

A troca dos jogadores serve ainda para o Bulls liderar espaço no teto salarial da NBA. Na offseason, afinal, o time pretende acertar uma renovação de contrato com o armador Josh Giddey. Já o outro titular, Coby White, deve pedir um acordo mais valioso, o que também força o movimento de Chicago.

Para Bobby Marks, da ESPN, portanto, não há outra alternativa se não trocá-los. Vucevic, Huerter e Collins não são os jogadores que vão mudar o nível do Bulls em 2025/26. No mercado, por outro lado, podem garantir escolhas de Draft para o time.

“O Bulls ainda está em um estágio intermediário. Ou seja, não está apenas uma ou duas peças de distância de competir com os seis ou cinco primeiros”, disse Marks. “Então, quem você quer ser neste cenário: o time que aceita contratos ou entra no jogo de abrir espaço no teto em 2026? O ideal é acumular escolhas de Draft e transformar esses jogadores em mais seleções na NBA. Esse é o objetivo final”.

O Bulls terminou a temporada da NBA na décima posição do Leste. Com 39 vitórias e 43 derrotas, o time chegou ao play-in, onde foi derrota pelo Miami Heat e mais uma vez não conseguiu avançar no play-in. Portanto, a offseason servirá para a equipe mudar o panorama nos próximos anos.

