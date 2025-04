Nets monitora troca de Jonathan Kuminga

De acordo com Marc Stein, do portal The Stein Line, o Brooklyn Nets teria interesse numa troca por Jonathan Kuminga. O jogador será agente livre restrito na próxima offseason, mas o Golden State Warriors não deve seguir com ele. Isso porque Kuminga busca um contrato na casa dos US$30 milhões anuais, algo que a equipe não estaria disposta a dar.

Dessa forma, a possibilidade de uma troca surge para o Nets. O time é, aliás, o único da NBA que terá espaço salarial na agência livre, com mais de US$50 milhões disponíveis.

Na atual campanha, Kuminga teve médias de 15.3 pontos, 4.6 rebotes e 2.2 assistências. Ele se lesionou no início de janeiro e só voltou em março, perdendo espaço na equipe após a chegada de Jimmy Butler. No último jogo da temporada regular, na partida do play-in e na estreia nos playoffs, aliás, o camisa 00 nem jogou, mostrando que perdeu espaço na rotação de Steve Kerr.

Publicidade

Golden State até tinha interesse em reassinar com Kuminga antes do início da temporada, mas os agentes do jogador queriam o contrato de US$30 milhões anuais. Assim, a diretoria da franquia não seguiu com as negociações, deixando que ele se torne agente livre restrito. Agora, porém, com a perda de espaço no elenco, é difícil acreditar que o ala siga no time. Uma troca, então, poderia acontecer via sign and trade. Ou seja, ele assina um novo acordo com o Warriors e, depois, vai para o Nets, neste caso.

Leia mais!

Embora o Warriors tenha direito de igualar qualquer oferta feita por Kuminga, o time já deixou claro que não irá muito alto. Agora que Jimmy Butler chegou e ganhou um contrato de US$121 milhões por dois anos, então, é mais difícil ainda acreditar que Golden State vá pagar um alto preço pelo camisa 00.

Publicidade

Além disso, Sean Marks, general manager do Brooklyn Nets, tem um histórico de ser agressivo com agentes livres restritos. Entre 2016 e 2017, ele fez ofertas por Otto Porter Jr., Allen Crabbe e Tyler Johnson, mas todas foram igualadas, e eles voltaram para seus times.

No entanto, Marks adotou um tom conservador na semana passada em relação aos planos do Nets para a offseason, sem mencionar uma troca por Jonathan Kuminga.

“Se você está indo atrás de talentos de nível máximo, eles mudam a trajetória do seu time”, disse o dirigente. “Isso não pode ser algo do tipo ‘vamos pegar esse cara e nos contentar em ser uma sexta ou sétima força’. Quando formos com tudo, será para competir no mais alto nível e brigar pelo título”.

Publicidade

Após readquirir suas escolhas de primeira rodada de 2025 e 2026, que estavam com o Houston Rockets, na última agência livre, o Nets tem a sexta melhor chance de vencer a loteria do Draft em maio.

Diante disso, Marks não está disposto a fazer uma grande aquisição que prejudique a posição de Draft do Brooklyn, a menos que ela eleve o time ao nível de candidato ao título.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA