Elogiado por troca, GM fecha extensão de contrato com Lakers

Elogiado pela troca envolvendo Luka Doncic, o GM do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, fechou uma extensão de contrato com a franquia. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o dirigente vai acumular o cargo de presidente de operações de basquete. No entanto, o valor e o tempo do acordo não foi revelado.

“Por oito temporadas, confiei na visão e na liderança de Rob para fazer o melhor para o Lakers. Valorizo ​​sua parceria e profissionalismo, e acredito na sua capacidade de oferecer basquete de nível profissional para os fãs do Lakers”, afirmou Jeanie Buss, proprietária do Lakers.

Até a negociação que chocou a NBA, no início de fevereiro, a equipe angelina ocupava a quinta posição do Oeste, mas estava perto da zona do play-in. Mas, após a troca com o Dallas Mavericks, o Lakers mudou de patamar. Tanto que encerrou a fase regular no terceiro lugar da conferência.

Publicidade

Desde a chegada do craque esloveno, os angelinos venceram 22 dos 35 jogos que disputou. Ou seja, alcançou um aproveitamento de 63%. Desse modo, o Lakers obteve a vantagem no mando de quadra, na primeira rodada dos playoffs. A partir deste sábado (19), o time enfrenta o Minnesota Timberwolves.

Na troca mais bombástica da NBA, o GM do Lakers adquiriu um talento geracional, que ainda tem contrato até 2027, e os veteranos Maxi Kleber e Markieff Morris. Em contrapartida, a franquia abriu mão de Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada de 2029. O Utah Jazz entrou na negociação como facilitador e, assim, levou Jalen Hood-Schifino e duas escolhas de segunda rodada.

Publicidade

Leia mais sobre o Lakers!

Dessa forma, Pelinka recebeu elogios de analistas da NBA. De acordo com Kendrick Perkins, também da ESPN, a troca por Doncic salvou a temporada. Afinal, a equipe conseguiu juntar um dos melhores jogadores de todos os tempos com um astro que briga pelo MVP todo ano. Com LeBron James perto do fim de sua longa carreira, a franquia considera o esloveno como o seu franchise player por muitos anos.

No entanto, o GM fez outras movimentações que fortaleceram o Lakers. Na offseason, por exemplo, Pelinka apostou em um treinador estreante, JJ Redick. O desempenho, logo na primeira campanha do técnico, é animador.

Além disso, no fim de 2024, a equipe de Los Angeles negociou o criticado D’Angelo Russell. Para liberar o armador, em fim de contrato, o GM do Lakers recebeu, na troca, um defensor versátil como Dorian Finney-Smith. O detalhe é que a franquia angelina não enviou uma pick de primeira rodada sequer para o Brooklyn Nets.

Publicidade

Portanto, as negociações fechadas por Pelinka transformaram o Lakers em contender. Ou seja, o time é um candidato ao título da temporada 2024/25 da NBA. Por isso, a expectativa é grande quanto ao desempenho nos playoffs deste ano.

Antigo agente de jogadores da liga, como Kobe Bryant, Rob Pelinka chegou ao Lakers em 2017 para o cargo de GM. Pela franquia, ele foi campeão da liga em 2020.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA