Segundo jornalista, Trae Young ainda recusa troca do Hawks

A queda no play-in trouxe novos rumores sobre a troca de Trae Young no Atlanta Hawks. Porém, a saída dele da franquia parece improvável. Ao menos, por enquanto. De acordo com o jornalista Chris Haynes, o próprio armador deseja seguir no time pelo menos até o fim de seu contrato em 2026/27.

“Young disse que está em um bom momento no Atlanta Hawks. Mas é algo que, novamente, ele me disse há uma semana, uma semana e meia, que está fechado com o processo do time. Quer ver esse núcleo do Atlanta Hawks dar a volta por cima e quer ser uma peça fundamental nisso”, informou Haynes.

Young esteve envolvido em rumores de troca no ano passado. Ainda mais após a seleção de Zaccharie Risacher no Draft e o espaço aos jovens do elenco, como Jalen Johnson, Dyson Daniels e Onyeka Okongwu. O camisa 11, afinal, é um astro com contrato máximo e Atlanta entrou em reconstrução após a troca de Dejounte Murray antes do início de 2024/25.

Ainda assim, Young optou por seguir no Hawks para a atual campanha. A opção, assim, o fez ter boa adaptação com os jovens do time, em especial, Risacher. Além disso, o crescimento de alguns deles, como Johnson e Daniels, fez com que ele tivesse boas expectativas com relação ao futuro da franquia.

“Trae Young já esperava pelas especulações de troca quando o Hawks começou a aposta em um time mais jovem. Com a escolha do número um do Draft, ele sabia que viriam rumores. Porém, ele comprou a ideia, aceitou bem Risacher e está o levou para sua cidade natal para integrá-lo”, completou Haynes.

Young, assim, deve seguir no Hawks pelo menos até o fim de seu contrato. Por enquanto, ele tem mais dois anos de acordo ativo. Em 2025/26, o armador tem US$ 45.9 milhões para receber, enquanto conta com uma opção de jogador no valor de US$ 48.9 milhões para 2026/27.

A partir desta offseason, o camisa 11 poderá assinar uma extensão contratual de quatro ou de cinco anos. O período depende da recusa ou não da opção de jogador e se for eleito para uma das seleções da temporada. Se isso ocorrer, Young pode ganhar um acordo supermáximo com o Hawks.

Por fim, após a eliminação do Hawks, Trae Young teve médias de 24.2 pontos, 11.6 assistências (líder da NBA) e 3.1 rebotes.

