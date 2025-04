Kings busca opções de técnicos fora Doug Christie

O Sacramento Kings quer analisar outros técnicos antes de efetivar Doug Christie. Segundo Jason Anderson, do The Fresno Bee, alguns nomes disponíveis no mercado podem atrair as atenções do novo GM Scott Perry, anunciado nesta quarta-feira (23). Assim, o atual treinador interino não é uma certeza.

Christie assumiu o cargo no Kings após a demissão de Mike Brown. Desse modo, ele teve um recorde de 27 vitórias e 24 derrotas no comando do elenco principal. O bom retrospecto, em meio às lesões do time, ficam à favor da sua efetivação. Porém, a mudança de GM pode forçar mudanças no comando do elenco.

O técnico interino, enquanto isso, deseja seguir na função. Christie jogou pelo Kings de 2000 a 2005 e não esconde a vontade de assumir de vez o cargo de treinador principal. Após a eliminação no play-in para o Dallas Mavericks, assim, deixou claro que assinaria um contrato.

“É aqui que quero estar”, afirmou Doug Christie. “Acho que vocês sabem disso, mas preciso terminar o que comecei”.

Antes de assinar com Doug Christie, porém, o Kings pode analisar técnicos e assistentes mais experientes no mercado. Um dos nomes indicados por Anderson é Taylor Jenkins, demitido pelo Memphis Grizzlies m março. Disponível, ele é um dos nomes mais visados pelos times que buscam mudar os treinadores.

Além dele, o jornalista do The Fresno Bee cita Michael Malone. O veterano deixou o Denver Nuggets após dez temporadas no comando do time do Colorado e um título. Porém, o Kings pode ter dificuldades para consegui-lo no lugar de Christie, por conta de uma breve parceria em 2013/14.

“Malone treinou o Kings antes de ser dmitido com apenas 24 jogos na segunda temporada. Um retorno a Sacramento é altamente improvável, devido ao ressentimento que ele ainda teria com o dono do time, Vivek Ranadive”, disse Anderson.

Ainda entre os técnicos veteranos, outra opção do Kings pode ser Mike Budengolzer. Campeão da NBA em 2021 com o Milwaukee Bucks, ele foi demitido do Phoenix Suns ao fim da temporada 2024/25, após um ano desastroso com Devin Booker, Kevin Durant e companhia.

Por fim, Anderson menciona James Borrego, Steve Clifford, Mike D’Antonio, Mark Jackson e Terry Stotts como outros técnicos que podem ser ligados ao Kings. Ademais, existem os assistentes David Adelman, Sam Cassell, Lindsey Harding e Micah Nori.

