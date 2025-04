Antigo melhor calouro da NBA vai mudar de esporte

O melhor calouro da NBA em 2014 anunciou uma mudança de esporte em sua carreira. Aposentado no basquete desde outubro de 2024, Michael Carter-Williams fará sua estreia no boxe amador no dia 29 de maio, em Nova York. A luta, de três rounds no peso-pesado, será contra Sam Khativ, de 36 anos.

O antigo calouro do ano na NBA será um dos destaques do Broad Street Brawl. O evento de boxe amador promete arrecadar fundos para a Bigvision Community, uma organização sem fins lucrativos que visa apoiar adultos em recuperação de abuso de substâncias.

“Carter-Williams entrou no meu radar para o esporte há cerca de dois meses”, disse o promotor Ronson Frank, sobre o calouro, à ESPN. “Um dos lutadores que de início se inscreveu para o evento o recomendou como alguém que poderia estar interessado. Assim, fizemos a conexão e ele achou a causa muito boa e quis fazer parte”.

Carter-Williams chegou como calouro da NBA em 2013 após ser a 11ª escolha do Draft. Vindo da Univesidade de Syracuse, ele logo se destacou pelo Philadelphia 76ers. No primeiro ano, afinal, o armador teve médias de 16.7 pontos, 6.2 rebotes e 6.3 assistências. Desse modo, foi eleito o Novato do Ano.

O início como melhor calouro da NBA cotava o armador para ser um dos melhores nomes do esporte. Porém, ao fim de sua segunda temporada no 76ers, ele foi trocado para o Milwaukee Bucks. Depois, ainda passou por Chicago Bulls, Charlotte Hornets e Houston Rockets, antes de passar o fim de sua carreira no Orlando Magic.

Com médias de 10.2 pontos, 4.3 rebotes e 4.3 assistências, Carter-Williams se aposentou da NBA em outubro de 2024, sem ainda pensar em outro esporte. Na época, assim, ele falou sobre sua decisão ao The Player’s Tribune.

“Eu não fico mais jogando o jogo do ‘e se'”, disse o antigo melhor calouro da NBA. “Estou em paz com a minha carreira. Afinal, conquistei muita coisa e vivi uma vida maior do que poderia imaginar. Conheci pessoas incríveis e hoje posso retribuir, o que me encher de orgulho. Então, sou grato por tudo e não me arrependo de nada, de verdade”.

Após a aposentadoria, por fim, o ex-NBA começou a se dedicar a outro esporte. Embora ainda não tenha estreado, ele não é descartado como um futuro do boxe, segundo Ronson Frank.

“Tudo vai depender de como for essa primeira luta,” disse Frank. “Ele é muito orgulhoso, atlético, e acho que pode se sair bem como lutador amador. Se ele for virar profissional, aí o jogo muda. É preciso ser um atleta de nível mundial para chegar à NBA. Então, se ele tiver essa mesma dedicação ao boxe, junto com sua habilidade atlética natural, tem potencial para ir longe”.

