Stephen Curry cala críticos nos playoffs da NBA

O astro Stephen Curry, assim como o Golden State Warriors, entrou nos playoffs 2025 da NBA com algumas desconfianças. Isso porque o time se classificou apenas via play-in e foi diante do adversário nos mata-matas, o Houston Rockets, que teve mais dificuldades ao longo da campanha. O próprio Curry teve a sua pior pontuação da temporada diante do Rockets ao anotar somente três em derrota no início de abril.

No entanto, a vitória sobre o mesmo time de Houston, fora de casa, deu ao Warriors uma nova perspectiva do que pode ser a série. Afinal, Stephen Curry teve 31 pontos e a equipe de San Francisco não perdeu o controle do embate em momento algum.

Após o jogo de abertura na série de playoffs, o técnico Steve Kerr e o astro Jimmy Butler classificaram a performance de Curry como “incrível”. O armador acertou 12 dos 19 arremessos gerais, além de cinco das nove tentativas de três.

“Stephen (Curry) foi incrível, com toda aquela pressão em cima dele de (Amen) Thompson e outros, ele fez grandes lances, enquanto carregou nosso time no ataque com Jimmy (Butler)”, disse Kerr.

Para Butler, Curry fez no início dos playoffs o que faz em toda a sua carreira na NBA.

“Ele já fez isso tantas vezes, então os arremessos que ele teve foram absolutamente incríveis”, afirmou Butler. “Eu sou um fã de Stephen Curry, que sempre faz arremessos grandes e em momentos grandes”.

Enquanto Stephen Curry fazia sua estreia nos playoffs da NBA em 2025, a preocupação estava em cima de seus jogos quando Amen Thompson foi seu marcador primário. No entanto, o armador soube trabalhar a bola e acertar os arremessos.

Além disso, o fato de o jogo acontecer em Houston, roubando o mando de quadra, deixa a ideia de que Stephen Curry ainda consegue jogar em grande nível. Em 2024/25, por exemplo, o medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris teve 21 de seus 70 jogos com 30 pontos ou mais. Além disso, só não acertou três cestas do perímetro ou mais em 12 partidas.

De acordo com Butler, Stephen Curry é o Batman.

“Batman aparece do nada. Você nunca o vê chegando, então desce do céu, de um prédio, atrás de uma porta e faz suas coisas incríveis”, concluiu Butler.

No primeiro jogo da série, Curry precisa de três pontos o 11° jogador a atingir os quatro mil na carreira em jogos de playoffs. Agora, para entrar no top 10, ele só tem de anotar mais 49 para superar Tony Parker.

Nesta quarta-feira, Warriors e Rockets voltam a se encontrar pelos playoffs da NBA. Mais uma vez, o jogo acontece em Houston, a partir de 22h30 (horário de Brasília).

